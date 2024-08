Galatasaray - Young Boys Tipp, Prognose, Quoten 27.8.202

SPORT1 Betting 26.08.2024 • 11:00 Uhr Galatasaray - Young Boys Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wer zieht in die Gruppenphase ein?

Unser Galatasaray - Young Boys Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 27.08.2024 lautet: Im Hinspiel zeichnete sich zwischen beiden Teams ein heißer Tanz ab. Dieser führte zu einem knappen 3:2 für den Gastgeber aus Bern. In unserem Wett Tipp heute gehen wir ebenfalls von einem torreichen Re-Match aus.

Auf nationaler Ebene legte der amtierende Schweizer Meister einen kompletten Fehlstart hingelegt und wartet nach fünf Spieltagen weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Sollte nun auch die Qualifikation für die Königsklasse in der Galatasaray Young Boys Prognose verpasst werden, dürfte es für Coach Patrick Rahmen nach beinahe zwei Monaten Amtszeit sehr eng werden.

In unserem Galatasaray Young Boys Wett Tipp heute sehen wir zwar die Hausherren vom Bosporus als Favoriten, räumen aber beiden Konkurrenten Torraumszenen ein und spielen „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,72 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Galatasaray vs Young Boys „Beide Teams treffen“:

Bereits im Hinspiel kamen Tore auf beiden Seiten zum Vorschein.

Galatasaray hielt in beiden Liga-Duellen keinen „Clean Sheet“.

Die Young Boys trafen in der Super League in 4 von 5 Spielen.

Galatasaray vs Young Boys Quoten Analyse:

Im Hinspiel sorgten die Kicker aus Bern durchaus für eine Überraschung und setzten sich mit einem knappen Erfolgserlebnis durch. Mit einem ähnlichen Resultat ist am Bosporus aber nicht zu rechnen. Vielmehr sehen die Wettanbieter die „Löwen“ aus Istanbul in der Pflicht und setzen entsprechend die Galatasaray Young Boys Quoten an.

Darüber hinaus gehen viele deutsche Wettanbieter erneut von einem offensiv geführten Kräftemessen aus und tendieren zu drei oder mehr Toren. Zudem werden anhand der Galatasaray Young Boys Wettquoten beiden Kontrahenten Möglichkeiten für einen Treffer eingeräumt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Galatasaray vs Young Boys Prognose: Steht YB-Coach Patrick Rahmen vor dem Aus?

Die Gelb-Roten aus der Türkei stellten in der vergangenen Saison mit drei Punkten Vorsprung auf Stadtrivale Fenerbahce die insgesamt 24. Meisterschaft sicher und waren somit für die Playoffs zur Champions League gesetzt. Dort bot die Elf vom Bosporus im Hinspiel keine schlechte Leistung und egalisierte durch einen Doppelpack von Michy Batshuayi einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand, um am Ende dank eines späten Gegentores dennoch leer auszugehen.

Trotzdem stehen die Zeichen für das Erreichen der CL-Gruppenphase im Galatasaray Young Boys Tipp keineswegs schlecht. Immerhin findet das Rückspiel auf heimischem Boden statt.

Zu Hause ist die Elf von Trainer Okan Buruk eine Bank und verlor im türkischen Oberhaus nur eines der letzten 23 Pflichtspiele. Dem 0:1 gegen Fenerbahce stehen satte 22 Liga-Siege gegenüber. Dennoch endete nur eines der letzten sieben Liga-Heimspiele mit Weißer Weste. Defensive Standfestigkeit sieht anders aus.

In der aktuellen Saison wurden beide Spieltage erfolgreich gestaltet. Dabei erzielte die Offensive vier Tore und die Abwehr musste sich pro Begegnung ein Gegentor ankreiden lassen. Das letzte Spiel gegen Gaziantep wurde aufgrund der CL-Playoffs verschoben.

Galatasaray - Young Boys Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 2:3 Young Boys (A), 2:1 Konyaspor (A), 2:1 Hatayspor (H), 0:5 Besiktas (H), 3:1 Konyaspor (A).

Letzte 5 Spiele Young Boys: 3:2 Galatasaray (H), 10:0 FC Printse-Nendaz (A), 2:2 Yverdon Sport (A), 2:2 FC Zürich (H), 0:4 St. Gallen (A).

Letzte Spiele Galatasaray vs. Young Boys: 2:3 (A), 1:1 (A).

Sechs der letzten sieben Meisterschaften in der Schweiz gingen an die Young Boys aus der Hauptstadt. Der Klub legt in der Super League eine gewisse Dominanz an den Tag und stellte auch im Vorjahr den Titel sicher. In der aktuellen Saison scheint diese Dominanz unter dem neuen Trainer Patrick Rahmen jedoch vollständig abhanden gekommen zu sein, was sich auch auf die Galatasaray Young Boys Prognose auswirkt.

Nach mittlerweile fünf Spieltagen wartet der einstige Serienmeister weiterhin auf den ersten Dreier. Die ersten drei Spieltage gingen gegen den FC Sion (1:2), Servette (1:3) und St. Gallen (0:4) allesamt verloren. Zuletzt wurden mit dem FC Zürich und Yverdon Sport nach einem jeweiligen 2:2 die Punkte geteilt. Vor allem defensiv wirkten die Young Boys in dieser Spielzeit ungewohnt anfällig und kassierten in den ersten fünf Liga-Duellen satte 13 Gegentore. Dennoch verbuchte die Offensive sechs Treffer in fünf Spielen und ging nur beim 0:4 in St. Gallen leer aus.

Dass der BSC-Coach Rahmen gewinnen kann, stellte er zumindest im Hinspiel (3:2) sowie im Schweizer-Pokal gegen Underdog FC Printse-Nendaz (10:0) unter Beweis. Ein Remis würde beim erneuten Kräftemessen bereits für den Einzug in die Gruppenphase der Königsklasse reichen. Es ist jedoch kaum vorstellbar, dass der 55-Jährige mit seiner Elf auf Unentschieden spielt.

So seht ihr Galatasaray - Young Boys im TV oder Stream:

27. August 2024, 21:00 Uhr, RAMS Park, Istanbul

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Sky Sport hat sich die Übertragungsrechte für die Playoffs zur Champions-League-Gruppenphase gesichert.

Die Begegnung zwischen Galatasaray und den Young Boys wird somit am Dienstag ab 21:00 Uhr auf Sky Sport zu sehen sein. Eine Übertragung im Free-TV gibt es leider nicht.

Galatasaray vs Young Boys: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Galatasaray: Muslera - Jelert, Nelsson, Bardakci, Köhn - Torreira, Gabriel Sara, Yılmaz, Mertens, Aktürkoğlu - Icardi

Ersatzbank Galatasaray: Güvenç, Baltaci, Dubois, Bülbül, Yesilyurt, E. Akman, Demirbay, Kutlu, Akgün, Zaha, Ziyech, Batshuayi

Startelf Young Boys: von Ballmoos - Blum, M. A. Camara, Zoukrou, Hadjam - Joel Monteiro, Niasse, Lauper, E. Colley - Ganvoula, Ugrinic

Ersatzbank Young Boys: Marzino, Keller, Persson, Athekame, Benito, Husic, Chaiwa, Males, Imeri, Virginius, Elia, Itten

Im Hinspiel mussten die Torhüter von beiden Teams verletzungsbedingt das Feld räumen und wurden somit ersetzt. Ob beide Mannschaften im Rückspiel mit ihrem Stammtorhüter auflaufen können, wird sich im Galatasaray Young Boys Tipp zeigen. Die Young Boys haben mit Marvin Keller, der in der Sommerpause vom FC Winterthur kam, einen adäquaten Ersatz geholt.

Bei den Türken könnte Michy Batshuayi mit seinem Doppelpack im Hinspiel seine Chance auf einen Platz in der Startformation gesteigert haben, wobei Mauro Icardi auf der Neuner-Position weiterhin gesetzt sein dürfte. Darüber hinaus fallen bei den Gelb-Roten mit Abdülkerim Bardakcı und Kaan Ayhan beide gesperrt sowie dem verletzten Davinson Sánchez drei Innenverteidiger aus.

Unser Galatasaray - Young Boys Tipp: Beide Teams treffen

Bereits im Hinspiel zeichnete sich zwischen beiden Mannschaften ein offener Schlagabtausch ab. Dieser nahm letztlich das bessere Ende für die Recken aus Bern. Spielerisch sind die Gastgeber vom Bosporus überlegen und verfügen über mehr Qualität in den eigenen Reihen. Zudem dürfte diesmal ein Großteil der Fans den Türken zur Seite stehen.

Dennoch sind die Quoten am klassischen Drei-Weg-Markt nicht als lukrativ einzustufen. Beide Konkurrenten haben sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene ihren Offensivdrang unter Beweis gestellt und werden vermutlich zu Toren kommen.