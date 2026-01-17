SPORT1 Betting 17.01.2026 • 18:00 Uhr Die Buchmacher starten ihre Australian-Open-Wettmärkte | Bei uns findet ihr Geheimtipps und Value Bets zum ersten Grand Slam des Jahres 2026!

Der Kampf um die erste große Trophäe ist eröffnet. Auch für die Sportwetten-Fans gibt es bei den Australian Open viel zu gewinnen. Wir verraten euch Geheimtipps und Value Bets zu den Australian Open 2026.

Auf 24 unterschiedlichen Hartplätzen wird die 114. Auflage der Australian Open im Januar 2026 eröffnet. Dominiert wird die Tour seit zwei Jahren von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Wir blicken in die Sportwetten Apps und schauen uns an, welche anderen Kandidaten mögliche Außenseiter-Tipps sind.

Die Top-Favoriten

Acht Grand-Slam-Trophäen in Serie gingen zuletzt entweder an Jannik Sinner oder Carlos Alcaraz. Auf Hartplätzen hatte der Südtiroler meist die stärksten Argumente, gewann drei von vier Major-Turnieren auf diesem Belag und startet als zweifacher Titelverteidiger in den Happy Slam 2026.

Seit Beginn der Saison 2024 hat der 24-Jährige nur zwei Hardcourt-Niederlagen gegen einen Spieler kassiert, der nicht auf den Namen Carlos Alcaraz hört. Seine Favoritenrolle zeigt sich in den Quoten. Spielt ihr euren Bet-at-Home Gutschein und setzt auf “Turniersieg Jannik Sinner” erhaltet ihr den 1.83-fachen Gewinn.

Sein spanischer Widersacher kam bei den Australian Open bislang nie über das Viertelfinale hinaus. Chancen werden ihm mit Siegquoten bis 2.65 dennoch eingeräumt. Der 22-Jährige ist sechsfacher Grand-Slam-Champion und könnte als jüngster Spieler der Geschichte den Karriere-Grand-Slam eintüten. Im Finale der US Open schlug er Sinner. Das kann er in Australien ebenfalls schaffen.

Warten im Windschatten

Letztes Jahr erreichte Alexander Zverev sein drittes Grand-Slam-Finale, unterlag jedoch deutlich gegen Sinner (3:6, 6:7, 3:6). Es sollte das Saison-Highlight des Weltranglisten-Dritten bleiben. Der Deutsche startet das Turnier sofort mit einer kniffligen Aufgabe gegen Gabriel Diallo.

Momentan trauen die Buchmacher eher Novak Djokovic den 25. Grand-Slam-Titel. Mit diesem Bet-at-Home Bonus Code ist eine Quote von 16,00 für “Novak Djokovic gewinnt die Australian Open 2026” spielbar. Der Serbe erreichte im Vorjahr bei jedem Grand Slam das Halbfinale. Ohne bestrittene Matches startet der 38-Jährige in das erste große Turnier der Saison. Er will sich am liebsten in Form spielen und bei einem möglichen Halbfinale gegen Sinner seine Negativserie von fünf Pleiten in Folge beenden.

Echte Außenseiter-Tipps

Alexander Bublik ist ein außergewöhnliches Talent. Vergangenes Jahr hat der Kasache offenkundig die benötigte Haltung gegenüber dem Sport entwickelt, um konstant sein nie bestrittenes Niveau abzurufen. Noch im April 2025 rangierte der 28-Jährige in der Weltrangliste auf Position 80. Das Kalenderjahr 2026 hat er mit einem Turniersieg in Hong Kong begonnen und sich erstmals in der Karriere unter die Top-10 geschoben.

Den Sieg im Endspiel feierte der neunfache ATP-Titelträger gegen die aktuelle Nummer fünf der Welt: Lorenzo Musetti. Der Italiener ist ebenfalls ein Dark Horse, fühlt sich aber eher auf den anderen Belägen wohl. Normalerweise fällt auch Ben Shelton in diese Kategorie. Es ist jedoch unklar, auf welchem Niveau der US-Boy nach seiner Schulterverletzung wieder spielt.

Lokalmatador Alex de Minaur startet mit der besten Platzierung seiner Profi-Laufbahn in den Happy-Slam (6.). Ebenso solltet ihr Jakub Mensik und Taylor Fritz auf dem Schirm haben, die im Falle einer Djokovic-Pleite die besten Aussichten auf einen Platz im Halbfinale haben.