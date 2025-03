Gelingt der FCK Aufstieg 2025? Das sagen die Buchmacher!

Der 1. FC Kaiserslautern spielt 2024/25 um den Aufstieg aus der 2. Bundesliga. Im dritten Jahr nach dem Aufstieg aus der 3. Liga kann es also abermals nach oben gehen - trotz starker Konkurrenz in der Spielklasse.

Gelingt 2025 wirklich der FCK Aufstieg und damit die in der gesamten Region lang ersehnte Rückkehr in die 1. Bundesliga?

In den Buchmacher Prognosen liegen andere Klubs noch vorne, wie es auch in der Tabelle der Fall ist. Doch schon das ganze Jahr überrascht der FCK die vermeintlich stärkere Konkurrenz…

Gelingt der FCK Aufstieg? Aktuelle Buchmacher Prognose

Kaiserslautern & der Aufstieg - langes Warten seit 2012

In den letzten Jahren schlingerte der 1. FC Kaiserslautern mehr durch die deutschen Fußballligen, als es ihnen und allen anderen lieb war. Statt ganz oben mitzuspielen, landete der viermalige Deutsche Meister 2018 gar für vier Jahre in der 3. Liga.

2022 ging es wieder eine Spielklasse nach oben. Und jetzt endlich, wir schreiben 2025, spielt der Traditionsverein um den Aufstieg und die damit verbundene Rückkehr in die 1. Bundesliga nach 13 langen Jahren.

Doch die Tabelle zeigt, dass alles möglich ist. Die halbe Liga spielt um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. So kommt es natürlich auf einen starken Schlusssprint an.