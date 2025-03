Gibraltar - Tschechien Tipp, Prognose & Quoten 25.03.2025

Eine Serie von sieben ungeschlagenen Länderspielen in Folge fand für Gibraltar am ersten Spieltag der WM-Qualifikation ihr jähes Ende (1:3 vs. Montenegro). Kurzzeitig flammte jedoch Euphorie bei “Los Llanis” auf, die in der ersten Viertelstunde in Führung gegangen waren. In der Gibraltar Tschechien Prognose können die Gastgeber auf die Distanz erneut nicht mithalten.