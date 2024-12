Girona - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 10.12.2024

SPORT1 Betting 09.12.2024 • 09:20 Uhr Girona - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Bleiben die Reds weiterhin ohne Punktverlust?

Unser Girona - Liverpool Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 10.12.2024 lautet: Die Männer von Coach Arne Slot spielen bisher eine sehr souveräne Saison in der Königsklasse. Im Wett Tipp heute dürfte sich daran auch nicht wirklich etwas ändern.

Als einziges Team in der Champions-League-Saison 2024/25 hat Liverpool alle fünf bisherigen Spiele für sich entschieden. Damit führen die Reds nicht nur die Tabelle an, sondern haben als einzige Mannschaft auch schon das Ticket für die K.o.-Playoff-Runde in der Tasche. Doch die Männer von Arne Slot wollen natürlich ihre Serie ausbauen und als eines der Top-8-Teams direkt ins Achtelfinale einziehen. Glaubt man den Quoten der Girona Liverpool Prognose, steht der nächste Erfolg am Dienstag zu Gast bei den “Gironistes” bevor.

Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,77 bei Bet365 den Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Girona vs Liverpool auf “Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore”:

Liverpool hat die letzten 10 Spiele in der CL-Gruppen- bzw. Ligaphase alle gewonnen

Girona wartet seit 4 Pflichtspielen auf einen Sieg und steht mit 3 Punkten nach 5 Partien in der Königsklasse nur auf Rang 30

Die Qualität und die Formkurve sprechen deutlich für die Reds

Girona vs Liverpool Quoten Analyse:

Schon der Marktwert hat großen Einfluss auf die Girona vs Liverpool Quoten. Denn hier haben die Reds mit 931 zu 216 Millionen Euro klar die Nase vorne. So bekommt ihr für einen Sieg der Gäste auch bestenfalls eine Quote von 1,47.

Auf der Gegenseite findet ihr bei den Buchmachern, unter denen sich auch einige Wettanbieter mit schneller Auszahlung befinden, für einen Dreier der Hausherren Girona gegen Liverpool Wettquoten zwischen 6,00 und 7,00.

Girona vs Liverpool Prognose: Können die Katalanen den Favoriten ärgern?

Coach Michel führte Girona in der vergangenen Saison mit dem dritten Platz zum besten Ergebnis der Vereinsgeschichte. Damit zogen die “Blanquivermells” auch erstmals in einen UEFA-Wettbewerb ein. In dieser Saison wurden die “Gironistes” aber wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Nachdem die Katalanen in der kompletten Vorsaison nur sieben Pleiten in La Liga kassiert haben, steht man 2024/25 nach 16 Partien schon bei sechs Niederlagen. 22 Punkte reichen aktuell für den neunten Platz, immerhin nur zwei Zähler hinter dem ersten Europapokal-Rang.

Auch in der Königsklasse ist der Verein, der im Sommer einige Leistungsträger abgeben musste, an seine Grenzen gestoßen. In dieser holte man lediglich daheim mit einem 2:0 gegen Bratislava Punkte. Niederlagen setzte es gegen PSG (0:1), Feyenoord (2:3), PSV Eindhoven (0:4) und Sturm Graz (0:1). Der xG-Wert von 6,7 wurde um 2,6 Treffer unterboten. Nach dem 0:3 am Wochenende daheim gegen Real Madrid ist Girona seit vier Pflichtspielen ohne Sieg (1U, 3N). Besonders bitter war das Aus in der Vorwoche in der Copa del Rey zu Gast bei der viertklassigen UD Logrones.

Der Liverpool FC führt die Tabelle der Premier League und der Champions League an. Das sagt schon viel über den Saisonverlauf der Reds aus. Vor allem in der heimischen Liga hat man nach 14 Spieltagen schon ein Polster von sieben Punkten auf den ersten Verfolger. Lediglich eine Niederlage und elf Gegentore sind in beiden Fällen die ligaweiten Bestwerte. In der Königsklasse hält sich die Truppe von Coach Arne Slot bisher mit fünf Siegen aus fünf Spielen und einem Torverhältnis von 12:1 makellos und will das auch im Girona Liverpool Tipp bleiben.

In diesem Bewerb feierte man schon Siege gegen AC Milan (3:1), Bayer Leverkusen (4:0) und Real Madrid (2:0). Auch in der Fremde sind die Roten mit zehn CL-Siegen aus den letzten zwölf Gastspielen (2N) stark. In diesem Zeitraum kommt der LFC auf einen Schnitt von 2,8 Toren pro Partie. Am Wochenende wurde das Merseyside-Derby in Everton wegen einer Sturmwarnung abgesagt. Vor dem 3:3 in der Vorwoche gegen Newcastle hatte Liverpool sieben Pflichtspielsiege in Serie gefeiert.

Girona - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Girona: 0:3 Real Madrid (H), 3:4 n.E. UD Logrones (A), 2:2 Villarreal (A), 0:1 Sturm Graz (A), 4:1 Espanyol Barcelona (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:3 Newcastle United (A), 2:0 Manchester City (H), 2:0 Real Madrid (H), 3:2 Southampton (A), 2:0 Aston Villa (H)

Letzte Spiele Girona vs Liverpool: -

Beide Vereine treffen am Dienstag erstmals aufeinander. Für Girona ist es auch das erste Duell mit einer Mannschaft aus England. Die Reds konnten dagegen nur zwei der letzten zehn Gastspiele in Spanien für sich entscheiden (1U, 7N).

Auf der Gegenseite sind spanische Teams seit sieben Aufeinandertreffen in der Königsklasse ohne Erfolg gegen Klubs aus der Premier League (3U, 4N) und wollen diese Serie in der Girona gegen Liverpool Prognose beenden.

Die Katalanen verpassten es, in drei ihrer letzten vier Pflichtspiele einen Treffer zu erzielen. Auch in drei von fünf CL-Partien blieb der GFC ohne eigenes Tor. Nun trifft man auf die beste Abwehr der Premier League und die zweitbeste Defensive der Königsklasse.

So seht ihr Girona - Liverpool im TV oder Stream:

10. Dezember 2024, 18:45 Uhr, Estadi Municipal de Montilivi, Girona

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Mit der Ausnahme von einem Spiel pro Woche bei Amazon Prime ist die Champions League fest in der Hand von DAZN. Der Streamingdienst zeigt am Dienstag acht Spiele live als Einzelspiel und in der Konferenz. Dazu gehört auch das Duell zwischen Girona und Liverpool.

Anstoß im Estadi Municipal de Montilivi von Girona ist schon um 18:45 Uhr.

Girona vs Liverpool: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Girona: Gazzaniga - Martinez, Juanpe, Krejci, Blind - Martin, Romeu - Beek, Gutierrez, Gil - Miovski

Ersatzbank Girona: Juan Carlos, Pau Lopez (Tor), Frances, Clua, Garcia, Misehouy, Stuani, Danjuma, Riuz, Portu, Arnau, David Lopez, Miguel, Bryan

Startelf Liverpool: Kelleher - Alexander-Arnold, Gomez, Dijk, Robertson - Gravenberch, Jones - Salah, Szoboszlai, Diaz - Gakpo

Ersatzbank Liverpool: Jaros (Tor), Elliott, Endo, Morton, Nallo, Nyoni, Quansah, Darwin

Die Hausherren müssen sicher auf Herrrera und Tsyhankov verzichten. Bei Solus steht der Einsatz noch auf der Kippe.

Bei den Gästen fehlen laut Girona Liverpool Prognose die verletzten Alisson, Bradley und Konate sowie der gesperrte MacAllister. Ob Chiesa, Jota und Tsimikas spielen können, entscheidet sich recht kurzfristig.

Unser Girona - Liverpool Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

In dieser Partie spricht so gut wie alles für die Gäste. Sei es die Qualität, die Formkurve oder die Erfahrung in der Königsklasse. Die “Gironistes” stoßen dagegen in dieser Saison an ihre Grenzen.

Da sich die Gäste nach dem tollen Start in den Wettbewerb aber auch ein Remis leisten könnten, sichern wir unseren Tipp mit der “Doppelten Chance” ab. Zudem ist die Defensive der Reds in dieser Saison sehr stabil. So rechnen wir auch nicht mit allzu vielen Toren.