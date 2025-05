Gladbach - Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten | 03.05.2025

SPORT1 Betting 02.05.2025 • 06:00 Uhr Gladbach - Hoffenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Können die Fohlen ihrer Pleiten-Serie ein Ende setzen?

Unser Gladbach - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.05.2025 lautet: Die Borussia erzielt mehr als ein Tor. Normalerweise sollte das auch für einen Heim-Dreier reichen. In unserem Wett Tipp heute sichern wir uns aber lieber trotzdem ab.

Drei Spieltage vor dem Saisonende in der Bundesliga ist vor allem der Kampf um die internationalen Startplätze noch spannend. Bis vor kurzem sah sich noch die Borussia aus Mönchengladbach in Europa, doch jetzt hat man in dieser Hinsicht nur noch geringe Chancen. Ein Heimsieg ist in unserer Gladbach Hoffenheim Prognose zur Wahrung dieser Chancen Pflicht.

Der Gegner aus Sinsheim braucht dagegen noch ein paar Punkte, um den Klassenerhalt auch rechnerisch unter Dach und Fach zu bringen. Wir sehen Vorteile bei den Fohlen, sichern uns aber lieber ab und entscheiden uns schließlich für den Gladbach Hoffenheim Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Gladbach Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,76 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Hoffenheim auf “Doppelte Chance 1X & Gladbach Über 1,5 Tore”:

Gladbach hat an jedem der letzten 8 Spieltage getroffen; erzielte in den letzten beiden Partien 5 Tore.

Hoffenheim kassierte in jedem der letzten beiden Spiele 3 Gegentreffer.

Die Fohlen haben 5 der letzten 6 direkten Duelle für sich entschieden.

Gladbach vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Nach den Gladbach Hoffenheim Quoten bei den Siegwetten geht der Gastgeber als leichter Favorit in diese Begegnung. Wer auf die Fohlen setzt, der erhält für den entsprechenden Tipp, der sich auch ganz bequem über die Merkur Bets App abgeben lässt, derzeit eine Quote von 1,97. Eine Wette pro TSG wird mit einer Quote von 3,33 honoriert.

Durchaus interessant sind auch die Gladbach vs. Hoffenheim Wettquoten bei den Torwetten. Die ausgeworfene 1,42, die es sowohl für “Über 2,5 Tore” als auch für “Beide Teams treffen” gibt, ist nicht sonderlich lukrativ. Für “Über 3,5 Tore” gibt es dagegen schon eine interessante Quote von 2,13.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Gladbach vs Hoffenheim Prognose: Vorteile bei den Fohlen

Nach dem 27. Spieltag, an dem Gladbach mit 1:0 gegen Leipzig gewonnen hat, standen die Fohlen auf Rang 5 und hatten nur zwei Punkte Rückstand auf den Champions-League-Platz 4. Vier Runden später findet man die Borussia nur noch an neunter Position der Tabelle wieder mit allein vier Zählern Rückstand auf Rang 6.

Grund dafür ist nur ein Punkt, den die Borussen aus den vier Partien nach dem Erfolg über RB holten. Diesen hatte es direkt im Anschluss gegeben. Die folgenden und gleichzeitig letzten drei Bundesliga-Spiele hat die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane alle verloren. Kurios: Angefangen mit dem Zu-Null-Sieg über die Roten Bullen hat die Borussia von Spiel zu Spiel immer ein Gegentor mehr kassiert und jedes der letzten drei Matches mit genau einem Treffer Unterschied verloren.

Nach der Last-Minute-Pleite gegen Freiburg (1:2) und der nicht minder bitteren Schlappe im Borussen-Duell in Dortmund (2:3) gab es am vergangenen Wochenende die vielleicht bitterste der drei Niederlagen. In Kiel egalisierten die Fohlen einen 0:2- und spät auch einen 2:3-Rückstand, nur um durch ein Gegentor in der Nachspielzeit doch noch zu verlieren (3:4).

Allein an den letzten beiden Spieltagen erzielte die Borussia also fünf Tore, weshalb wir ihr in unserer Gladbach Hoffenheim Prognose auch mehr als nur einen Treffer zutrauen. Für etwas Zählbares hat es aber nicht gereicht und deswegen nehmen wir auch die Absicherung über die Doppelte Chance. Weiter zurückblickend konnten die Gastgeber in jedem der letzten acht Bundesliga-Spiele treffen.

Gladbach - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 3:4 Kiel (A), 2:3 Dortmund (A), 1:2 Freiburg (H), 1:1 St. Pauli (A), 1:0 Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 2:3 Dortmund (H), 2:3 Freiburg (A), 2:0 Mainz (H), 1:3 Leipzig (A), 1:1 Augsburg (H)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs Hoffenheim: 2:1 (H), 3:4 (A), 2:1 (H), 4:1 (A), 3:1 (H)

Die Gäste trafen in jeder ihrer letzten fünf Partien und an jedem der letzten drei Spieltage doppelt. Insofern ist der bereits angesprochene Gladbach vs Hoffenheim Tipp “Über 3,5 Tore” aufgrund seiner Quote von über 2,00 eine sehr gute Alternative, für die man auch die Freebet aus dem eingangs erwähnten Merkur Bets Wettbonus nutzen könnte.

Gewonnen hat die TSG von den letzten drei Begegnungen, in denen sie jeweils zwei Tore erzielte, aber nur diejenige gegen Mainz. Zuletzt gab es zwei knappe 2:3-Pleiten am Stück, von denen diejenige am vergangenen Wochenende noch bitterer war als die Niederlage der Borussia in Kiel.

Gegen Dortmund stellten die Kraichgauer in der ersten Minute der Nachspielzeit auf 2:2, nur um vier Zeigerumdrehungen später aufgrund eines ziemlich umstrittenen Gegentores doch noch mit 2:3 zu verlieren. Es war die dritte Schlappe an den letzten vier Spieltagen und der erwähnte Dreier gegen die Mainzer der einzige in den letzten sieben Bundesliga-Partien (2U, 4N).

Auswärts haben die Gäste ihre letzten drei Begegnungen im Oberhaus allesamt verloren. Zudem kassierten sie in nur einem ihrer letzten 13 Pflichtspiele auf des Gegners Platz kein Gegentor - und zwar beim 1:0-Erfolg beim aktuellen Schlusslicht Bochum Anfang März. In acht und damit in mehr als der Hälfte der besagten letzten 13 Auswärts-Partien gab es mindestens zwei Gegentreffer.

So seht ihr Gladbach - Hoffenheim im TV oder Stream:

03. Mai 2025, 15:30 Uhr, Borussia-Park, Mönchengladbach

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Es ist zwar schon spät in der Saison, dennoch erinnern wir gerne nochmal daran, dass Sky die Rechte an der Übertragung der Samstags-Spiele der Bundesliga hält. Entsprechend bekommt ihr auch die Begegnung zwischen der Borussia und der TSG bei diesem Sender bzw. dessen Streamingdienst WOW zu sehen.

Gladbach vs Hoffenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Gladbach: Omlin - Scally, Itakura, Friedrich, Ullrich; Cvancara, Reitz, Plea, Weigl, Hack; Kleindienst

Ersatzbank Gladbach: Sippel, Pereira Cardoso, Chiarodia, Fukuda, Lainer, Neuhaus, Netz, Stöger, Honorat

Startelf Hoffenheim: Baumann - Chaves, Östigard, N’Soki; Kaderabek, Bischof, Geiger, Stach, Kramaric, Bülter; Hlozek

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp, Hranac, Becker, Orban, Toure, Jurasek, Prass, Tohumcu, Tabakovic

Zurück zum Match des Neunten gegen den Tabellen-15. Fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen haben die Fohlen für sich entscheiden können - so auch das Hinspiel. Interessant: In jeder der letzten zehn direkten Begegnungen zwischen diesen beiden Klubs gab es Tore auf beiden Seiten und im Borussia-Park war das sogar in den letzten 13 Duellen der Fall.

Insofern tendieren wir im Rahmen der Gladbach vs Hoffenheim Prognose zum Tipp “Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen”, für den es beim Buchmacher Merkur Bets, den wir für euch in unserem Merkur Bets Test genauer unter die Lupe genommen haben, eine sehr ordentliche Quote von 1,90 gibt. In sechs der letzten sieben Duelle überhaupt und in elf der letzten zwölf Aufeinandertreffen im Borussia-Park wäre dieser Tipp richtig gewesen.

Unser Gladbach - Hoffenheim Tipp: “Doppelte Chance 1X & Gladbach Über 1,5 Tore”

Die Borussia greift nach dem letzten Strohhalm in Sachen Europa. Mit der TSG kommt da vielleicht ein dankbarer Gegner, gegen den man fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen für sich entscheiden konnte und zu Hause zuletzt dreimal in Folge als Sieger vom Feld ging. In jedem dieser letzten drei Heim-Duelle traf Gladbach mindestens doppelt und erzielte insgesamt zehn Tore. Auch zuletzt zeigten sich die Fohlen treffsicher, ließen allerdings selbst hinten zu viel zu.

Hoffenheim auf der anderen Seite kassierte an drei der letzten vier Spieltage drei Gegentreffer und gewann nur eine der letzten sieben Bundesliga-Partien überhaupt sowie lediglich eines der letzten zwölf Gastspiele im Borussia-Park. Deswegen sehen wir insgesamt Vorteile bei den Hausherren, finden aber eine Absicherung alles andere als verkehrt.