Gladbach - Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 28.11.2025

Gladbach - Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Geht der Aufschwung der Fohlen weiter?

Unser Gladbach - Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 28.11.2025 lautet: Schaut man auf die jüngste Formkurve treffen im Wett Tipp heute zwei echte Top-Mannschaften aufeinander. Wegen der Qualität, dem Saisonverlauf und dem direkten Vergleich sehen wir die Gäste allerdings knapp vorne.

Mitte September war es so weit: Coach Gerardo Seoane wurde in Mönchengladbach nach nur einem Punkt und null Toren aus den ersten drei Ligaspielen entlassen. Doch auch Nachfolger Eugen Polanski brauchte am Niederrhein eine gewisse Anlaufzeit. Aus den ersten fünf Spielen unter dem neuen Mann kamen lediglich zwei Punkte zusammen.

Inzwischen ist der Knoten aber geplatzt und der Interimscoach wurde zum neuen Cheftrainer befördert. In der Gladbach Leipzig Prognose wollen die Fohlen den fünften Pflichtspielsieg in Serie feiern. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,80 bei Bet-at-home für den Gladbach Leipzig Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Gladbach vs Leipzig auf “Doppelte Chance x/2 & Unter 4,5 Tore”:

RB hat nur 4 von 18 Duellen gegen Gladbach verloren

Die Bullen sind der erste Verfolger von Tabellenführer München

Die Fohlen haben 2025/26 lediglich 1 von 6 Heimspielen gewonnen

Gladbach vs Leipzig Quoten Analyse:

Die Fohlen sind mit ihrer Serie zwar auf Rang 12 geklettert. Der Gegner belegt aber Platz 2. Das reicht dafür aus, dass die Gäste in den diversen Sportwetten Apps bei den Gladbach vs Leipzig Quoten als Favorit auf den Rasen geschickt werden.

Für einen Dreier von RB bekommt ihr bei Bet-at-home eine Quote von 2,20. Ein Sieg der Hausherren wird mit einer Quote von 3,05 belohnt. Und die höchsten Gladbach gegen Leipzig Wettquoten warten mit einer 3,95 für ein Remis auf euch.



Gladbach vs Leipzig Prognose: Die Bullen fühlen sich auswärts nicht ganz so wohl

Das 3:0 am Wochenende in Heidenheim war der dritte Bundesliga-Sieg in Folge für die Gladbacher. Nimmt man den Pokalsieg gegen den KSC noch dazu, kann die Borussia sogar vier Erfolge hintereinander vorweisen. Coach Polanski hat die Durchschlagskraft in der Spitze signifikant erhöht. In den vergangenen vier Pflichtspielen erzielte die Fohlenelf 13 Treffer. Dabei war vor allem auf Stürmer Haris Tabakovic Verlass. In den letzten acht BL-Spielen kommt der Stürmer auf sieben Tore. Diese gute Form führt uns zu einem weiteren Gladbach Leipzig Tipp auf den Torschützen.

Gladbach präsentiert sich endlich wieder als Einheit, die mit Leidenschaft für ihre Siege kämpft. Auf der anderen Seite des Spielfeldes sorgte die Umstellung auf eine Dreierkette für mehr Stabilität und Sicherheit. Im Mittelfeld fand Trainer Polanski die richtige Mischung aus Organisation, Lauf- und Zweikampfstärke sowie spielerischer Qualität. Mit einem geschlossenen Zentrum lässt sich das Umschaltspiel leichter und effektiver aufziehen. Zudem stehen aktuell lange verletzte Spieler wie Tim Kleindienst oder Robin Hack inzwischen wieder zur Verfügung.

Im vergangenen Sommer war Ole Werner in Leipzig nach zahlreichen Absagen von Wunschkandidaten als neuer Cheftrainer zunächst nur zweite Wahl. Der ehemalige Coach von Werder stand bei den Sachsen nach der schlechtesten Saison der RB-Bundesliga-Geschichte und dem erstmaligen Verpassen eines internationalen Wettbewerbs vor einer schweren Aufgabe. Zum Auftakt der neuen Spielzeit setzte es auch eine bittere 0:6-Pleite bei den Bayern. Doch inzwischen hat Werner die Mannschaft wieder zu einer Einheit geformt.

Profis wie Raum, Baku oder Ouedraogo blühen unter dem Coach auf und gehören deswegen auch zum Kreis der Nationalmannschaft. Mit dem 2:0-Heimsieg gegen Bremen am vergangenen Spieltag bleibt RB Leipzig der erste Bayern-Verfolger. Sechs Punkte beträgt der Rückstand auf den Rekordmeister. Vor allem daheim sind die Bullen mit fünf Siegen aus fünf Spielen stark. Auch stehen die Bullen auf Platz 3 bei den Torschüssen (170) und Rang 1 bei den „Gewonnenen Zweikämpfen“ (1168). Bei der Chancenverwertung reicht es allerdings lediglich für Rang 12 (25,6%).

Gladbach - Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Gladbach: 3:0 Heidenheim (A), 3:1 Köln (H), 4:0 St. Pauli (A), 3:1 KSC (H), 0:3 Bayern München (H)

Letzte 5 Spiele Leipzig: 2:0 Bremen (H), 1:3 Hoffenheim (A), 3:1 Stuttgart (H), 4:1 Cottbus (A), 6:0 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele Gladbach vs Leipzig: 1:0 (H), 0:0 (A), 0:2 (A), 0:1 (H), 0:3 (A)

Für die Gladbach Leipzig Prognose schauen wir natürlich auch auf den direkten Vergleich. Die Bullen gehören nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern der Fohlen. Nach 18 Duellen stehen gerade mal vier Siege für Gladbach in der Bilanz. Einen dieser Erfolge erzielte die Borussia im letzten Aufeinandertreffen.

Am 27. Spieltag der Vorsaison kassierte Leipzig eine 0:1-Pleite in Mönchengladbach. Alle vier Erfolge gegen RB kamen im heimischen Borussia-Park zustande. Die Sachsen können zehn Siege und vier Remis für sich verbuchen. Seit zwei Duellen sind die Leipziger ohne Sieg und Tor gegen die Fohlen.

In den letzten sechs Duellen zwischen beiden Vereinen hätte die Wette „Beide Teams treffen - Nein“ immer Erfolg gehabt. So können wir diesen Gladbach Leipzig Tipp auch beim kommenden Aufeinandertreffen wagen.

Da die Buchmacher nicht von Weißen Westen ausgehen, bekommen wir dafür bei Bet-at-home auch eine hohe Quote von 2.95.

Gladbach vs Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Gladbach: Nicolas - Scally, Elvedi, Diks - Castrop, Netz, Engelhardt, Reitz, Neuhaus - Honorat, Tabakovic

Ersatzbank Gladbach: Pereira Cardoso (Tor), Friedrich, Ullrich, O. Fraulo, Machino, Reyna, Stöger, Hack, Kleindienst

Startelf Leipzig: Gulacsi - R. Baku, Orban, Lukeba, Raum - Seiwald, Ouedraogo, Baumgartner - Diomande, Harder, Nusa

Ersatzbank Leipzig: Vandevoordt (Tor), Klostermann, Nedeljkovic, Maksimovic, Bakayoko, Schlager, Banzuzi, Gomis, Finkgräfe

Bei den Bullen fehlen aktuell Profis wie Bitshiabu, Henrichs und Gebel. Die Fohlen müssen zur Zeit ohne Chiarodia und Ngoumou auskommen. Wirkliche Auswirkungen auf unsere Gladbach Leipzig Prognose haben diese Personalien aber nicht.

Unser Gladbach - Leipzig Tipp: Doppelte Chance x/2 & Unter 4,5 Tore

Ein Tipp fällt bei diesem Spiel nicht leicht. Das hat damit zu tun, dass Leipzig aus sechs Gastspielen dieser Saison “nur” zehn Punkte geholt hat (3S, 1U, 2N). Zudem zeigt die Formkurve bei den Fohlen steil nach oben.

Trotzdem geht es uns bei dieser Paarung ähnlich wie den Buchmachern. Wir sehen die Gäste leicht vorne und trauen ihnen mindestens einen Punkt zu. Das hat vor allem mit dem Saisonverlauf, der Qualität und dem direkten Vergleich zu tun.

Auch haben in dieser Saison nur drei Teams weniger Heimpunkte geholt, als die Borussia. Unser Gladbach Leipzig Sportwetten Tipp lautet: “Doppelte Chance x/2 & Unter 4,5 Tore” mit einer Wettquote bei Bet-at-home von 1,80.