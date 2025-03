Gladbach - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 07.03.2025

Vom Abstiegskampf in die Königsklasse - was nach einer Tagträumerei klingt, könnte beim FSV Mainz 05 in naher Zukunft tatsächlich zur Realität werden. Die 05er rangieren derzeit auf dem vierten Tabellenplatz und haben in der Gladbach Mainz Prognose berechtigte Hoffnungen auf drei zusätzliche Zähler.