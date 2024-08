Glasgow Rangers - Dynamo Kiew Tipp, Prognose & Quoten

SPORT1 Betting 12.08.2024 • 11:03 Uhr Glasgow Rangers - Dynamo Kiew Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Quali Wette | Wer zieht in die Playoff-Runde ein?

Unser Glasgow Rangers - Dynamo Kiew Sportwetten Tipp zum Champions League Quali Spiel am 13.08.2024 lautet: Die Rangers sind aktuell ganz dringend auf die Einnahmen aus der CL-Gruppenphase angewiesen. Im Wett Tipp heute wartet mit dem Quali-Rückspiel gegen Kiew aber noch eine harte Nuss auf die Schotten.

Der Rangers FC aus Glasgow hat schon elfmal an der Gruppenphase der Champions League teilgenommen. Auch in dieser Saison will der schottische Traditionsverein den Hauptwettbewerb in der Königsklasse erreichen. Bevor man in der Playoff-Runde auf den Sieger des Duells zwischen Twente Enschede und RB Salzburg trifft, müssen die „Gers“ aber erst noch die Hürde „Dynamo Kiew“ nehmen. Das Hinspiel gegen den ukrainischen Rekordmeister in der Vorwoche in Lublin endete mit einem 1:1. So stehen die Chancen bei der Glasgow Rangers Dynamo Kiew Prognose vor dem Rückspiel am Dienstag in Glasgow gar nicht schlecht.

Beim Glasgow Rangers Dynamo Kiew Tipp spielen wir allerdings mit einer Quote von 1,82 bei Bwin die Wette „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Glasgow Rangers vs Dynamo Kiew auf „Doppelte Chance X2″:

Die Rangers haben sich zum Start in die neue schottische Liga sehr schwer getan

Kiew setzte sich in der vorigen CL-Quali-Runde sehr souverän gegen Partizan durch

Die „Light Blues“ tragen ihre Heimspiele aktuell im Hampden Park aus



Glasgow Rangers vs Dynamo Kiew Quoten Analyse:

Beim Marktwert haben die Schotten mit 84 zu 77 Millionen Euro knapp die Nase vorne. Dann kommt im Rückspiel für die „Gers“ natürlich der Heimvorteil hinzu. So sind die Hausherren die Favoriten.

Für einen Heimsieg bekommt ihr Glasgow Rangers Dynamo Kiew Quoten zwischen 1,90 und 1,95. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste bei den Buchmachern, unter denen auch viele Wettanbieter mit schneller Auszahlung sind, mit durchschnittlichen Quoten von 3,70 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Glasgow Rangers vs Dynamo Kiew Prognose: Können die „Gers“ international eine Schippe drauflegen?

Von den letzten 13 Meisterschaften gingen zwölf an den Celtic FC. Nur 2020/21 konnten sich die Rangers die Liga-Krone aufsetzen. Coach Philippe Clement, der die „Gers“ im Oktober 2023 übernommen hatte, sollte den Verein wieder nach oben führen. Der Belgier, der zuvor AS Monaco betreut hatte, legte in Glasgow mit dem Titel im Liga-Pokal und 17 Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage auch gut los. Am Ende holte sich aber wieder der Stadtrivale mit einem Vorsprung von acht Punkten den Meistertitel. Auch das Pokalfinale gegen die Celtics ging durch einen Gegentreffer in der 90. Minute verloren.

So stand vor der neuen Saison bei den „Light Blues“ mal wieder ein Umbruch an. Um mit Celtic weiterhin mithalten zu können, müssen die Rangers eigentlich die CL-Gruppenphase erreichen. Das war zuletzt in der Saison 2022/23 geglückt. In der vergangenen Spielzeit kam man in der Europa League als Sieger der Gruppe C bis ins Achtelfinale. Weil sich die Renovierung im Ibrox Stadium noch verzögert, trägt die Mannschaft ihre Heimspiele im Moment im Hampden Park aus. In der Liga ist man mit einem 0:0 bei den Hearts und einem 2:1 daheim gegen Motherwell gestartet.

Der FC Dynamo musste sich in der ukrainischen Liga in der Vorsaison mit einem Rückstand von zwei Punkten auf Shakhtar Donetsk mit der Vizemeisterschaft begnügen. Mit 72 Treffern hatte Kiew die beste Offensive der Liga. Kein anderer Verein der Premjer Liha hatte zudem mehr Heimpunkte geholt. Die Weiß-Blauen wollen nun zum ersten Mal seit 2021/22 wieder die CL-Gruppenphase erreichen. Nachdem Dynamo 2022/23 an einer EL-Gruppe teilgenommen hatte, scheiterte man im Vorjahr in den Conference-League-Playoffs an Besiktas.

In der zweiten Runde der laufenden Qualifikation zeigten die Männer von Coach Oleksandr Shovkovskyi eine gute Frühform und setzten sich zweimal klar mit 6:2 und 3:0 gegen den serbischen Vizemeister Partizan Belgrad durch. Am vergangenen Wochenende startete auch die heimische Liga in ihre neue Saison. Hier siegte Kiew mit 2:1 bei Veres Rivne. Von den letzten 13 Pflichtspielen auf des Gegners Platz hat der FC Dynamo nur eines verloren (10S, 2U).

Glasgow Rangers - Dynamo Kiew Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers: 2:1 Motherwell (H), 1:1 Dynamo Kiew (A), 0:0 Heart of Midlothian (A), 4:4 Union Berlin (A), 1:2 Birmingham City (A)

Letzte 5 Spiele Dynamo Kiew: 2:1 Veres Rivne (A), 1:1 Glasgow Rangers (H), 3:0 Partizan Belgrad (A), 6:2 Partizan Belgrad (H), 2:3 Union Berlin (A)

Letzte Spiele Glasgow Rangers vs Dynamo Kiew: 1:1 (A), 2:0 (H), 0:1 (A)



Beide Vereine waren in der Saison 1987/88 im Pokal der Landesmeister erstmals aufeinandergetroffen. Die Rangers hatten das Hinspiel in Kiew mit 0:1 verloren, zogen nach einem 2:0-Erfolg im Rückspiel aber doch noch in die zweite Runde ein.

Am vergangenen Dienstag war der FC Dynamo kurz vor dem Seitenwechsel in Führung gegangen und musste in der Nachspielzeit (90.+4) doch noch den Treffer zum 1:1 hinnehmen.

Fallen im Glasgow Rangers Dynamo Kiew Tipp auch dieses Mal wieder auf beiden Seiten Tore, wird dies in der CrazyBuzzer App mit einer Quote von 1,67 belohnt.

Unser Glasgow Rangers - Dynamo Kiew Tipp: Doppelte Chance X2

Für die Buchmacher sind die „Light Blues“ in der Glasgow Rangers Dynamo Kiew Prognose die recht klaren Favoriten. Wir können dieser Einschätzung jedoch nicht ganz folgen. Schon im Hinspiel kamen die Schotten erst ganz spät zum Ausgleichstreffer.

Zudem war der Start der Rangers in die neue Saison der heimischen Liga nach dem Umbruch im Sommer extrem holprig. Auf der Gegenseite hat Kiew gegen Partizan Belgrad eine tolle Frühform an den Tag gelegt.

Auch die Tatsache, dass die Männer aus Glasgow ihre Heimspiele aktuell im Hampden Park austragen müssen, ist sicher kein Vorteil. So schätzen wir die Ausgangslage bei dieser Partie etwas anders ein und trauen den Gästen mindestens ein Remis zu.