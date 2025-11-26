Go Ahead Eagles vs VfB Stuttgart Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Europa League am 27.11.2025

SPORT1 Betting 26.11.2025 • 18:00 Uhr Die aktuellsten Go Ahead Eagles vs VfB Stuttgart Prognosen von unserem Wett-Experten für das Europa League Duell am 27.11.2025.

Unsere Go Ahead Eagles vs VfB Stuttgart Prognose deutet darauf hin, dass die Gäste aus der Bundesliga trotz ihrer Favoritenrolle Schwierigkeiten bekommen könnten, was ein Unentschieden zu einer spannenden Möglichkeit macht. Das potenziell entscheidende Duell in der Europa League findet am Donnerstag, den 27. November 2025, um 21:00 Uhr statt.

Wir halten ein Remis für ein wahrscheinliches Ergebnis und empfehlen daher bei Neobet mit einer Quote von 4,50 den Wett Tipp auf „Unentschieden“.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Die Go Ahead Eagles vs VfB Stuttgart Quoten sehen die deutsche Mannschaft klar im Vorteil, doch ein genauerer Blick auf die Statistiken zeichnet ein differenzierteres Bild. Der VfB Stuttgart gibt in der Europa League im Schnitt 18,5 Torschüsse pro 90 Minuten ab, der zweithöchste Wert im Wettbewerb. Im Gegensatz dazu lassen die Go Ahead Eagles die drittmeisten Schüsse zu, nämlich durchschnittlich 19,0 pro Spiel, was auf einen arbeitsreichen Abend für Torhüter Jari De Busser hindeutet.

Obwohl die Mannschaft von Sebastian Hoeneß in allen vier bisherigen Europa-League-Spielen das Spiel mit durchschnittlich 60,5 % Ballbesitz dominierte, hatten sie auswärts große Probleme, Tore zu erzielen. In beiden Auswärtsspielen in Europa blieben die Stuttgarter ohne eigenen Treffer, obwohl sie sich zahlreiche Chancen erarbeiteten.

Die Niederländer hingegen haben bewiesen, dass sie zu Hause für eine Überraschung gut sind, wie der beeindruckende 2:1-Sieg gegen Aston Villa zeigte. Die Abwehr der Gastgeber ist jedoch anfällig; in der Eredivisie stellen sie mit 22 Gegentoren die fünftschwächste Defensive. Für Stuttgart spricht die aktuelle Form von Deniz Undav, der am vergangenen Wochenende mit einem Hattrick glänzte und laut den Go Ahead Eagles vs VfB Stuttgart Quoten der Favorit auf einen Treffer ist.

Go Ahead Eagles vs VfB Stuttgart: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf unserer Analyse und den aktuellen Formkurven ergeben sich einige interessante Wett Tipps für dieses Europa-League-Duell. Die Go Ahead Eagles vs VfB Stuttgart Prognosen sind zwar aufseiten der Gäste, doch die Heimmannschaft sollte nicht unterschätzt werden.

Unentschieden: Stuttgart mag bei den Buchmachern der Favorit sein, aber die bisherigen Auswärtsschwächen machen ein Unentschieden sehr attraktiv. Die Schwaben haben nur drei ihrer zehn Auswärtsspiele in allen Wettbewerben gewonnen. Go Ahead Eagles hat seine Heimstärke bereits mit dem Sieg über Aston Villa unter Beweis gestellt und könnte erneut ein Ergebnis erzwingen. Bei einer Quote von 4,50 ist dies eine überlegenswerte Option.

Stuttgart mag bei den Buchmachern der Favorit sein, aber die bisherigen Auswärtsschwächen machen ein Unentschieden sehr attraktiv. Die Schwaben haben nur drei ihrer zehn Auswärtsspiele in allen Wettbewerben gewonnen. Go Ahead Eagles hat seine Heimstärke bereits mit dem Sieg über Aston Villa unter Beweis gestellt und könnte erneut ein Ergebnis erzwingen. Bei einer Quote von 4,50 ist dies eine überlegenswerte Option. Doppelte Chance: Stuttgart oder Unentschieden & Beide Teams treffen: Dieser Tipp bietet eine gute Absicherung. Stuttgart hat auswärts im Schnitt 1,6 Tore erzielt, aber auch 1,8 Gegentore kassiert. Die Go Ahead Eagles treffen zu Hause ebenfalls regelmäßig (1,5 Tore pro Spiel) und haben in beiden europäischen Heimspielen Gegentore hinnehmen müssen. Diese Kombination berücksichtigt sowohl Stuttgarts Offensivkraft als auch die defensive Anfälligkeit beider Teams.

Dieser Tipp bietet eine gute Absicherung. Stuttgart hat auswärts im Schnitt 1,6 Tore erzielt, aber auch 1,8 Gegentore kassiert. Die Go Ahead Eagles treffen zu Hause ebenfalls regelmäßig (1,5 Tore pro Spiel) und haben in beiden europäischen Heimspielen Gegentore hinnehmen müssen. Diese Kombination berücksichtigt sowohl Stuttgarts Offensivkraft als auch die defensive Anfälligkeit beider Teams. Beide Teams treffen: Der VfB hat in den beiden europäischen Auswärtsspielen zwar nicht getroffen, war aber laut den Statistiken (xG-Wert von 2,54 in einem Spiel) sehr unglücklich. Es ist wahrscheinlich, dass diese Pechsträhne endet. Da die Go Ahead Eagles zu Hause konstant treffen, aber auch Gegentore zulassen, scheint ein Spiel, in dem beide Mannschaften erfolgreich sind, ein sehr plausibles Szenario zu sein.

Wir hoffen, unsere Analyse hat euch die nötigen Einblicke für eure Wett Tipps gegeben! Jetzt lehnt euch zurück und genießt ein hoffentlich packendes Europa-League-Spiel. Die besten Anbieter, um eure Tipps zu platzieren, findet ihr auf unserer dafür vorgesehenen Seite.

Platzieren Sie hier Ihre Wette auf das Spiel Go Ahead Eagles vs VfB Stuttgart!