Hamburg vs Leverkusen Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 13.01.2026

Unsere Hamburg vs Leverkusen Prognose deutet auf einen Sieg für die Gäste aus Leverkusen hin. Obwohl der HSV im heimischen Volksparkstadion eine beachtliche Stärke aufweist, scheint die Werkself für das Duell am Dienstag, den 13. Januar 2026, um 20:30 Uhr, die qualitativ überlegene Mannschaft zu sein. Die aktuellen Hamburg vs Leverkusen Quoten spiegeln diese Einschätzung wider. Die besten Hamburg vs Leverkusen Quoten lassen zudem ein torreiches Spiel erwarten.

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Bayer Leverkusen reist mit einem Vorsprung von 13 Punkten auf die Hamburger an und geht damit als klarer Favorit in die Begegnung. Die Mannschaft von Kasper Hjulmand hat mit 34 Toren in 14 Spielen die zweitbeste Offensive der Liga, was einem Schnitt von 2,14 Toren pro Spiel entspricht. Diese Offensivkraft, gepaart mit einer starken Auswärtsbilanz von neun Punkten aus den letzten fünf Spielen in der Fremde, unterstreicht ihre Favoritenrolle. Die jüngste 1:4-Niederlage gegen Stuttgart, bei der die Abwehr besonders in der ersten Halbzeit überfordert wirkte, zeigt jedoch auch defensive Schwachstellen.

Die Hamburger hingegen haben sich als heimstark erwiesen. Mit einem Punkteschnitt von 1,75 pro Heimspiel belegen sie den siebten Platz in der Heimtabelle. Unentschieden gegen Dortmund und Frankfurt beweisen, dass der HSV auch gegen Top-Teams bestehen kann.

Dennoch mangelt es an defensiver Konstanz, was nur eine weiße Weste in acht Heimspielen belegt. Diese defensive Anfälligkeit könnte gegen die starke Offensive der Gäste entscheidend sein. Unsere Hamburg vs Leverkusen Prognosen berücksichtigen die gute Form von Mittelfeldspieler Albert Sambi Lokonga, der mit vier Toren aus nur zwölf Schüssen die beste Chancenverwertung der Bundesliga aufweist. Die genauen Hamburg vs Leverkusen Aufstellungen werden zeigen, ob Schlüsselspieler wie Patrik Schick bei den Gästen rechtzeitig fit werden, was die Dynamik des Spiels beeinflussen könnte.

Hamburg vs Leverkusen: Unsere Wett Tipps

Basierend auf unserer Analyse ergeben sich vielversprechende Wettmöglichkeiten für diese Partie. Wir haben drei interessante Wett Tipps für das Duell zwischen Hamburg und Leverkusen herausgearbeitet:

Sieg Leverkusen: Trotz der Heimstärke des HSV scheint Leverkusen die überlegene Mannschaft zu sein. Der Aufsteiger aus Hamburg hat in den letzten fünf Heimspielen zwar nur einmal verloren, doch die Defensive ist anfällig. Leverkusen hat die nötige Qualität, um diese Schwächen auszunutzen und wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze zu sichern. Die Quote hierfür liegt bei 2,05 .

In den letzten fünf Bundesligaspielen der Hamburger fielen Tore auf beiden Seiten. Der HSV hat in sechs seiner letzten sieben Heimspiele getroffen und wird auch diesmal offensiv agieren. Leverkusens Defensive wirkte zuletzt gegen Stuttgart anfällig, doch ihre Offensive gehört zu den besten der Liga. Daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass beide Mannschaften ein Tor erzielen. Hierfür gibt es eine Quote von . Leverkusen über 1,5 Tore: Die Werkself stellt mit durchschnittlich 2,1 Toren pro Spiel die zweitbeste Offensive der Liga. Angesichts der Tatsache, dass Hamburg zu Hause nur eine weiße Weste in acht Spielen vorweisen kann, erscheint es wahrscheinlich, dass die Gäste mindestens zweimal treffen. In drei der letzten fünf direkten Duelle gelang dies Leverkusen bereits. Die Quote für diesen Tipp beträgt 1,83.

