Hamburg vs VfB Stuttgart Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Bundesliga am 30.11.2025

SPORT1 Betting 29.11.2025 • 18:00 Uhr Die neusten Hamburg vs VfB Stuttgart Prognosen von unseren Wett-Experten für das Bundesliga-Duell am 30.11.2025.

Unsere Hamburg vs VfB Stuttgart Prognosen deuten auf einen Sieg der Gäste hin, die ihre beeindruckende Form fortsetzen wollen. Die Stuttgarter reisen am Sonntagnachmittag, den 30. November 2025, zum Aufsteiger Hamburg, der sich in einer schwierigen Phase befindet und um den Klassenerhalt kämpft. Die aktuellen Hamburg vs VfB Stuttgart Quoten spiegeln die Favoritenrolle der Schwaben wider.

Für unsere Analyse favorisieren wir daher klar die Gäste und empfehlen den Wett Tipp auf einen „Sieg Stuttgart".

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Der VfB Stuttgart spielt eine herausragende Saison und hat mit 22 Punkten aus elf Spielen den besten Saisonstart seit der Vizemeister-Saison 2023/24 hingelegt. Eine beeindruckende Serie von sechs Siegen aus den letzten acht Bundesligaspielen unterstreicht die starke Verfassung des Teams von Sebastian Hoeneß. Besonders bemerkenswert ist die Moral der Mannschaft, die in dieser Saison bereits zehn Punkte nach Rückständen geholt hat – ein Spitzenwert in der Liga.

Ganz anders sieht die Situation beim Hamburger SV aus. Der Aufsteiger wartet seit fünf Ligaspielen auf einen Sieg und hat in diesem Zeitraum nur zwei Tore erzielt. Mit insgesamt nur neun Toren in elf Partien stellt der HSV eine der harmlosesten Offensiven der Liga dar, obwohl die Mannschaft sich viele Chancen erarbeitet (viertmeiste Schüsse der Liga). Die mangelnde Chancenverwertung ist ein zentrales Problem.

Auch die direkten Duelle sprechen eine klare Sprache. Der VfB hat die letzten vier Pflichtspiele gegen Hamburg gewonnen, einschließlich der beiden Relegationsspiele 2023, in denen sich die Stuttgarter souverän mit 3:0 und 3:1 durchsetzten. Die Hamburger Mannschafts-News verheißen ebenfalls nichts Gutes, da wichtige Spieler wie Yussuf Poulsen und Warmed Omari auszufallen drohen, was die ohnehin angespannte Personalsituation weiter verschärft. Die Statistiken deuten auf eine Partie hin, in der Stuttgart das Spielgeschehen dominieren dürfte.

Hamburg vs VfB Stuttgart: Wett Tipps für Tipper

Basierend auf der Analyse haben wir einige interessante Wett Tipps für das Duell zwischen Hamburg und Stuttgart zusammengestellt. Die Quoten bieten dabei attraktive Möglichkeiten.

Sieg VfB Stuttgart: Die Gäste befinden sich in exzellenter Form und haben die letzten Begegnungen klar für sich entschieden. Trotz eines Spiels unter der Woche sind die Stuttgarter der klare Favorit. Hamburgs Formschwäche und Offensivprobleme machen einen Heimsieg unwahrscheinlich. Die Quote hierfür liegt bei 2,20 .

Die Gäste befinden sich in exzellenter Form und haben die letzten Begegnungen klar für sich entschieden. Trotz eines Spiels unter der Woche sind die Stuttgarter der klare Favorit. Hamburgs Formschwäche und Offensivprobleme machen einen Heimsieg unwahrscheinlich. Die Quote hierfür liegt bei . Stuttgart gewinnt und beide Teams treffen: Obwohl der VfB favorisiert ist, kassiert die Mannschaft regelmäßig Gegentore – im Schnitt 1,4 pro Spiel. In vier der letzten fünf Ligaspiele musste Stuttgart einen Gegentreffer hinnehmen. Hamburg wiederum trifft zu Hause zuverlässiger als auswärts und erzielte in drei der letzten fünf Heimspiele mindestens ein Tor. Neun der letzten zehn direkten Duelle endeten mit Toren auf beiden Seiten, was diesen Tipp zusätzlich stützt.

Obwohl der VfB favorisiert ist, kassiert die Mannschaft regelmäßig Gegentore – im Schnitt 1,4 pro Spiel. In vier der letzten fünf Ligaspiele musste Stuttgart einen Gegentreffer hinnehmen. Hamburg wiederum trifft zu Hause zuverlässiger als auswärts und erzielte in drei der letzten fünf Heimspiele mindestens ein Tor. Neun der letzten zehn direkten Duelle endeten mit Toren auf beiden Seiten, was diesen Tipp zusätzlich stützt. Torschütze Denis Undav: Der Stürmer ist in überragender Form und hat in seinen letzten beiden Bundesligaspielen fünfmal getroffen. Mit dem höchsten xG-Wert im Stuttgarter Team und angesichts der anfälligen Hamburger Defensive, die die drittmeisten Schüsse pro Spiel zulässt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Undav auch in diesem Spiel erfolgreich sein wird.

Wir hoffen, unsere Hamburg vs VfB Stuttgart Prognosen und die dazugehörigen Wett Tipps helfen dir bei deiner eigenen Einschätzung. Jetzt lehn dich zurück und genieße ein hoffentlich spannendes Bundesligaspiel!