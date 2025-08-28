Hamburger SV - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 29.08.2025

SPORT1 Betting 28.08.2025 • 18:00 Uhr Hamburger SV - St. Pauli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer gewinnt die Stadtmeisterschaft?

Unser Hamburger SV - St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 29.08.2025 lautet: Schon am 2. Spieltag der neuen Erstliga-Saison steht das Hamburger-Stadtderby auf dem Programm. Unser Wett Tipp heute sieht die Rothosen hier etwas vorne.

In der Saison 2024/25 war St. Pauli erstmals die sportliche Nummer 1 in Hamburg. Und auch in dieser Spielzeit wollen die Kiezkicker am Ende vor dem HSV stehen. Das erste Kräftemessen der beiden Nachbarn aus der Hansestadt steigt schon am 2. Spieltag der neuen BL-Saison.

Beide Mannschaften hatten zum Auftakt im Pokal gegen Underdogs große Probleme und starteten dann mit einem Remis in die neue Spielzeit im Oberhaus. Wer gewinnt das erste Hamburger Stadtderby in der Bundesliga seit der Saison 2010/11? Die Quoten der Hamburger SV St. Pauli Prognose sehen die Hausherren etwas vorne.

Wir kommen zu einem ähnlichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,89 bei Merkur Bets den Hamburger SV St. Pauli Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Hamburger SV vs St. Pauli auf “Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore”:

Im Oberhaus konnte Pauli nur 2 von 16 Derbys gegen den HSV für sich entscheiden

In den letzten acht Duellen zwischen den beiden Vereinen aus Hamburg gewann nie die Gastmannschaft

Die Rothosen beendeten die Vorsaison auf Platz 2 der BL2-Heimtabelle

Hamburger SV vs St. Pauli Quoten Analyse:

Auch wenn auf dem Kiez aufgerüstet wurde, ist der FCSP mit einem Marktwert von 48 Mio. Euro das Schlusslicht in Liga 1. Zusammen mit dem Heimvorteil der Rothosen am Freitag schlägt sich das in den Hamburger SV vs St. Pauli Wettquoten nieder.

Für die Bookies, die euch auch immer wieder mal Sportwetten ohne Einzahlung anbieten, sind die Hausherren mit einer Höchstquote von 2,40 leicht favorisiert. Für einen Dreier der Gäste bekommt ihr Hamburger SV gegen St. Pauli Quoten zwischen 2,90 und 3,10.

Hamburger SV vs St. Pauli Prognose: Wer ist die Nummer 1 in der Hansestadt?

Laut den Experten galt der Hamburger SV nach einer schwachen Vorbereitung (2:14 Tore bei fünf Testspiel-Niederlagen) und dem Beinahe-Pokal-Aus in Pirmasens (2:1 n.V.) als Sorgenkind. Doch mit einem 0:0 in Gladbach am 1. Spieltag demonstrierte der Aufsteiger, dass er konkurrenzfähig sein kann. Zwar kamen die Rothosen nur auf einen xG-Wert von 0,41. Erst als Coach Merlin Polzin die Joker Poulsen und Dompé für die Schlussviertelstunde gemeinsam ins Spiel brachte, entwickelte der HSV im Spiel nach vorne mehr Wucht.

Doch die Hamburger brachten eine hohe Intensität auf den Platz und waren so ein unangenehmer Gegner. Zudem stand die neu formierte Defensive, die in der Vorbereitung und im Pokal sehr gewackelt hatte, deutlich stabiler. Auf einmal greifen die Automatismen in der Defensive. Der Trainer hatte gleich fünf Neuzugänge in die Startelf gestellt. Der HSV scheint auf einem ordentlichen Weg zu sein. In der 2. Bundesliga hatten die Hanseaten als Favorit immer oft den Ball gehabt. Auf Aufsteiger in Liga 1 wird das aber eher selten der Fall sein. Dafür gilt es vor allem wehrhaft zu sein. Diese Qualität spielt in unserem Hamburger SV St. Pauli Tipp auch eine wichtige Rolle.

Auf St. Pauli hofft man nach Platz 14 in der Vorsaison auf den nächsten Schritt. Die Rolle des Underdogs, der gerade so den Abstieg vermeiden kann, reicht dem Verein nicht mehr aus. Und schon in der Vorbereitung gab es einige Hinweise, dass durch die Neuzugänge auf dem Kiez die Qualität erhöht wurde. Im Pokal gegen den Regionalligisten Eintracht Norderstedt hatten sich die “Boys in Brown” noch schwer getan und erst nach Elfmeterschießen die nächste Runde erreicht. Coach Alexander Blessin hatte dann zum Liga-Auftakt gegen den BVB fünf Neulinge in die erste Elf gestellt.

Die Kiezkicker waren gegen die Westfalen die aktivere Mannschaft und stressten den BVB permanent. Trotzdem lagen die Gäste dank ihrer individuellen Klasse und nach der Umstellung auf ein 3-4-2-1 klar auf Siegkurs. Doch Guirassy ließ kurz vor der Pause einen Strafstoß zum möglichen 2:0 liegen. Zudem gab es in der 85. Minute eine Rote Karte für den Dortmunder Mane. In Überzahl konnte Pauli einen 1:3-Rückstand ab der 86. Minute noch in ein 3:3 verwandeln. So punktete der Verein in der Bundesliga erstmals seit dem 23. August 1996 wieder nach einem Zwei-Tore-Rückstand.

Hamburger SV - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hamburger SV: 0:0 Gladbach (A), 2:1 Pirmasens (A), 0:2 RCD Mallorca (A), 1:2 Sturm Graz (A), 0:1 Kopenhagen (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 3:3 Dortmund (H), 3:2 n. E. Norderstedt (A), 1:0 Verona (A), 2:2 Coventry (A), 2:0 Nizza (H)

Letzte 5 Spiele Hamburger SV vs St. Pauli: 1:0 (H), 2:2 (A), 4:3 (H), 0:3 (A), 2:1 (H)

Das Hamburger Derby wurde schon 65-mal ausgetragen. Der HSV führt die Bilanz mit 35 Siegen zu 18 Niederlagen an (12U). Zu Gast bei den Rothosen spricht die Statistik mit 20 Erfolgen in 34 Spielen, bei sieben Pleiten (7U) auch für die Gastgeber.

In den letzten acht Duellen zwischen den beiden Stadtrivalen, die alle in der 2. Bundesliga ausgetragen wurden, siegte nie die Gastmannschaft (sechs Heimsiege, zwei Remis). Wir schauen für die Hamburger SV St. Pauli Prognose zudem auf die Vergleiche im Oberhaus.

St. Pauli gewann in der Bundesliga lediglich das erste (1977) und das letzte (2011) Derby, der HSV acht von 16 (6U).

Der HSV kam in Gladbach wie erwähnt nur auf einen xG-Wert von 0,41. Und auch Pauli spielte gegen den BVB erst in Überzahl mit viel Druck nach vorne. So rechnen wir eher mit einem umkämpften und nicht so torreichen Derby.

Für den Hamburger SV St. Pauli Tipp “Unter 2,5 Tore” gibt es bei Betano eine Quote von 1,98. Neu- und Bestandskunden des Anbieters können sich vor ihrer Wette noch den aktuellen Betano Promo Code sichern!

So seht ihr Hamburger SV - St. Pauli im TV oder Stream:

29. August 2025, 20:30 Uhr, Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Sky überträgt ab der Saison 2025/26 alle Freitagsspiele in der Bundesliga. So wird auch das Hamburger Derby am 2. Spieltag bei dem Pay-TV-Sender gezeigt. Der Anstoß erfolgt um 20:30 im Volksparkstadion von Hamburg.

Hamburger SV vs St. Pauli: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hamburger SV: Heuer Fernandes - Omari, Elfadli, Torunarigha - Gocholeishvili, Remberg, Capaldo, Muheim, Sahiti, Rössing-Lelesiit - Königsdörffer

Ersatzbank Hamburger SV: Peretz (Tor), Ramos, Soumahoro, Stange, Philippe, Poulsen, Dompé, Mikelbrencis, Meffert

Startelf St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Dzwigala - Pyrka, Sands, Fujita, Oppie, Sinani - Hountondji, Pereira Lage

Ersatzbank St. Pauli: Voll (Tor), La. Ritzka, Robatsch, Ahlstrand, Banks, Ceesay, Saliakas, Metcalfe, Afolayan

Bei Pauli fehlen weiterhin Mets, Irvine und Jones. Der HSV muss auf Jatta, Pherai und Yalcinkaya verzichten. Dompé und Poulsen haben dagegen ihre Blessuren auskuriert und könnten auch in der Startelf stehen. Diese Qualität könnte bei der Hamburger SV St. Pauli Prognose durchaus eine Rolle spielen.

Unser Hamburger SV - St. Pauli Tipp: Doppelte Chance 1/x & Unter 3,5 Tore

Beide Vereine aus Hamburg überzeugten am 1. Spieltag mit viel Moral und Qualität. Diese Eigenschaften werden der HSV und Pauli auch im Derby in die Waagschale werfen. Damit spricht vieles für ein umkämpftes Duell auf Augenhöhe.

Zu Gast bei der Rothosen gab es für die “Boys in Brown” aber selten etwas zu holen. Und auch dieses Mal sehen wir die Hausherren, die ihr erstes BL-Heimspiel seit 2018 bestreiten, knapp vorne.

Der Heimvorteil hat hier auf jeden Fall eine große Bedeutung. Zumal die Männer von Coach Polzin auch in der vergangenen Spielzeit ziemlich heimstark waren. So trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu.