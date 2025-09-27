Hannover - Arminia Bielefeld Tipp, Prognose & Quoten | 28.09.2025

SPORT1 Betting 27.09.2025 • 18:00 Uhr Hannover - Arminia Bielefeld Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Kriegen die 96er die Kurve?

Unser Hannover - Arminia Bielefeld Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.09.2025 lautet: Nach nur einem Punkt aus den letzten beiden Spielen möchten die 96er dringend wieder auf die Siegerstraße zurückkehren. Im Wett Tipp heute ist das Gelingen dieses Vorhabens allerdings fraglich.

Arminia Bielefeld spielte letztmals im August 2024 gegen Hannover 96. Mit einem 2:0-Sieg in der ersten Pokalrunde gegen die Niedersachsen startete der DSC damals einen historischen Siegeszug. Am Ende der vergangenen Saison hatten die Ostwestfalen nicht nur das Pokalfinale erreicht, sondern auch die Rückkehr in die 2. Bundesliga geschafft.

Am Sonntag treffen beide Vereine nun in Liga 2 erneut aufeinander. Die Buchmacher schicken am 7. Spieltag bei der Hannover Arminia Bielefeld Prognose die Hausherren als Favoriten aufs Feld. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,57 bei Merkur Bets für den Hannover Arminia Bielefeld Wett Tipp heute “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Hannover vs Arminia Bielefeld auf “Beide Teams treffen”:

Hannover hat in dieser Saison die meisten Torschüsse abgegeben

Nur Fürth hat 2025/26 mehr BL2-Treffer erzielt als Bielefeld

In den vergangenen 10 Zweitliga-Duellen beider Teams fielen 44 Tore

Hannover vs Arminia Bielefeld Quoten Analyse:

Ein Aufstiegsanwärter empfängt den Liga-Neuling. Die Ausgangslage bei dieser Paarung ist eigentlich klar. Trotzdem fallen die Hannover vs Arminia Bielefeld Quoten nach dem bisherigen Saisonverlauf nicht übermäßig deutlich aus.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten bei den Wettanbietern ohne Steuer auf einen Höchstwert von 1,85. Nehmen die Gäste alle drei Punkte mit nach Hause, wird das mit Hannover gegen Arminia Bielefeld Wettquoten zwischen 3,60 und 4,10 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Arminia Bielefeld Prognose: 96 hofft auf seine Heimstärke

Nach einem Start mit vier Siegen aus den ersten vier Spielen und 8:2 Toren hofften die Fans der Niedersachsen auf einen Durchmarsch ihrer Mannschaft. Doch nach einem 0:3 daheim gegen Hertha und einem 2:2 in Dresden ist Hannover auf den dritten Tabellenplatz zurückgefallen. Vor allem das Remis gegen Dynamo am vergangenen Spieltag war bitter. Hier reichte es trotz 11:3 Chancen und einem langen Überzahlspiel nur für einen Punkt. Trotzdem können die 96er genauso viele Punkte (13) wie Spitzenreiter Darmstadt vorweisen. Diese Ausbeute bedeutet den drittbesten Saisonstart des Vereins in der eingleisigen 2. Liga.

Nun hofft Coach Christian Titz auf die Heimstärke. In der letzten Saison verlor Hannover gerade mal zwei Heimspiele in der 2. Bundesliga. Neben acht Siegen gab es aber auch sieben Remis. Doch es haben sich Baustellen wie eine Anfälligkeit in der Abwehr gepaart mit individuellen Fehlern aufgetan. Auch die Dynamik im Mittelfeld ist abhandengekommen. Zudem macht die unzureichende Chancenverwertung Probleme. Nur Källmann kommt im Sturm auf drei Jokertore. Sein letzter Treffer stammt aber schon vom 4. Spieltag. Bei den Torschüssen (99), den Sprints (1016) und dem Ballbesitz (56%) steht 96 auf Platz 1, hat bei einem xG-Wert von 13,1 aber nur zehnmal getroffen.

Nach der tollen Vorsaison wollte Bielefeld auch in dieser Zweitliga-Saison für Aufsehen sorgen. Und das klappte für die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat bisher ganz gut. Nach fünf Spieltagen stand die Arminia mit zehn Punkten (3S, 1U, 1N) auf Rang 3 der Tabelle. Am vergangenen Wochenende setzte es mit dem 1:3 daheim gegen Fürth allerdings die zweite Niederlage in dieser Saison. Dabei hatten die Ostwestfalen in dieser Partie beim Ballbesitz (68%), den Expected Goals (1,71 zu 1,15) und den Gesamtschüssen (15:11) die Nase vorne. Aktuell steht die Mannschaft auf Rang 8.

Nun soll auf des Gegners Platz die Wiedergutmachung gelingen. Als eines von nur drei Teams ist Bielefeld in dieser Zweitliga-Saison auswärts noch unbesiegt (1S, 1U). Seit einem 1-2 beim SC Verl Anfang März ist die Mannschaft sogar schon sieben Liga-Auswärtsspiele in Folge (6S, 1U) ungeschlagen. Mit 12 Toren stellt der Aufsteiger zusammen mit Kaiserslautern die geteilt zweitbeste BL2-Offensive nach Greuther Fürth (13). Die Arminia traf in jedem der sechs Liga-Spiele 2025/26. Auch kommt kein Team auf mehr Tore nach Standardsituationen (7) als der DSC. Diese Faktoren begünstigen unseren Hannover Arminia Bielefeld Tipp.

Hannover - Arminia Bielefeld Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:2 Dresden (A), 0:3 Hertha (H), 3:1 HSV (A), 2:1 Kiel (A), 3:1 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Arminia Bielefeld: 1:3 Greuther Fürth (H), 2:0 Magdeburg (H), 1:1 Braunschweig (A), 1:2 Dynamo Dresden (H), 1:0 Werder Bremen (H)

Letzte 5 Spiele Hannover vs Arminia Bielefeld: 0:2 (A), 3:1 (A), 2:0 (H), 0:1 (A), 0:2 (H)

Dieses Nachbarschaftsduell gab es schon 42-mal. Mit 17 Siegen zu 15 Niederlagen (10U) hat Bielefeld knapp die Nase vorne. In Hannover spricht die Bilanz mit neun Erfolgen zu fünf Pleiten aber leicht für die Niedersachsen.

Wirkliche Bedeutung für unsere Hannover Arminia Bielefeld Prognose haben vor allem die jüngsten Vergleiche. In der 2. Bundesliga trafen beide Teams letztmals in der Saison 2022/23 aufeinander. Hannover gewann dabei beide Spiele.

In Spielen in der eingleisigen 2. Liga gegen Bielefeld erzielten die 96er im Schnitt zwei Tore pro Spiel (32 insgesamt). Unter den aktuellen Zweitligisten haben die Niedersachsen lediglich gegen Magdeburg einen höheren Toreschnitt (2.3).

Und auch am Sonntag trauen wir den Hausherren zwei Treffer zu. Für den Hannover Arminia Bielefeld Tipp “Hannover über 1,5 Tore” bekommen wir bei Bwin eine Quote von 1,66.

So seht ihr Hannover - Arminia Bielefeld im TV oder Stream:

28. September 2025, 13:30 Uhr, Heinz von Heiden Arena, Hannover

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Fans der 2. Bundesliga finden weiterhin bei Sky ihr Zuhause. Denn der Pay-TV-Sender überträgt auch in dieser Saison alle Spiele aus dem deutschen Unterhaus live. So braucht ihr für das Duell zwischen H96 und dem DSC, welches am Sonntag um 13:30 Uhr in der Heinz von Heiden Arena von Hannover angepfiffen wird, ein Abo bei Sky.

Hannover vs Arminia Bielefeld: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hannover: Noll - Okon, Tomiak, Ghita - Leopold - Neubauer, Aseko Nkili, Kokolo - Yokota, Rochelt - Källman

Ersatzbank Hannover: Schwanke, Weinkauf, Blank, Matsuda, Nawrocki, Allgeier, Chakroun, Oudenne, Roggow, Sterner, Taibi, Nielsen

Startelf Arminia Bielefeld: Kersken - Lannert, L. Schneider, Großer, Hagmann - Russo - Mehlem, Corboz - Momuluh, Young - Grodowski

Ersatzbank Arminia Bielefeld: Oppermann (Tor), Felix, L. Kunze, Schreck, Wörl, Kania, Sicker, Ocansey, Micheler

Für die Hannover Arminia Bielefeld Prognose haben wir auf beiden Seiten Ausfälle zu vermelden. Die Niedersachsen müssen ohne Bundu und Pichler auskommen. Den Gästen fehlen Handwerker, Hilterman, Sarenren Bazee und Uldrikis.

Unser Hannover - Arminia Bielefeld Tipp: Beide Teams treffen

Bei dieser Paarung tun wir uns mit einem Ergebnistipp etwas schwer. So gehen wir auf Nummer Sicher und setzen auf Treffer auf beiden Seiten. Denn einerseits hat ja keine Mannschaft mehr Torschüsse abgegeben als Hannover.

Am Sonntag empfängt man die zweitbeste Offensive der Liga. Zudem steht das Nachbarschaftsduell für ein Spektakel. In den vergangenen zehn BL2-Duellen gab es 44 Tore und neun Strafstöße. Und die 96er sind gegen den DSC auch immer sehr treffsicher.