Hannover - Düsseldorf Tipp, Prognose, Quoten | 09.02.2025

Unser Hannover - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.02.2025 lautet: Wir verlassen uns im Wett Tipp heute auf die Fortunen und deren zuletzt angreifbare Hintermannschaft.

In der Hannover Düsseldorf Prognose beschäftigen wir uns mit einem Duell zwischen der besten Heimmannschaft (Hannover: 23 Punkte) und dem zweitstärksten Auswärtsteam (Düsseldorf: 20 Punkte). H96 neigte in den vergangenen Wochen zu fairen Aufteilungen der Punkte und trennte sich in drei von vier Liga-Spielen mit einem Unentschieden.

Eine entscheidende Variable ist die Defensive der Fortunan. Die Gäste kassierten in den vier vorangegangenen Zweitliga-Begegnungen jeweils mindestens zwei Gegentore. Diese Serie setzt sich am 21. Spieltag im Hannover Düsseldorf Wett Tipp heute fort. Wir greifen auf eine “Hannover Über 1,5 Tore”-Wette zurück und spielen eine Quote von 1,80 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei Hannover vs Düsseldorf auf “Hannover Über 1,5 Tore”:

Düsseldorf kassierte in 4 aufeinanderfolgenden Zweitliga-Spielen mindestens 2 Gegentore.

Düsseldorf liegt im Ligavergleich der erwartbaren Gegentore nur auf dem 9. Rang (30,8 xGA).

Nur 5 Zweitliga-Teams erlaubten mehr Schüsse gegen sich als die Fortunen (285).

Hannover vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Düsseldorf ist das einzige Top-5 Team, das Hannover in dieser Spielzeit bezwingen konnte (0:1). Aus fünf weiteren Partien gegen die aktuell fünf besten Teams der 2. Bundesliga ist H96 ungeschlagen geblieben (3S, 2U). Aus den Hannover Düsseldorf Quoten in den Wett Apps geht eine leichte Favoritenrolle der Niedersachsen hervor.

Für einen Heimsieg des besten Heimteams im deutschen Unterhaus ist mit Hannover Düsseldorf Wettquoten von circa 2,10 zu rechnen. Klaut die Fortuna einen Sieg aus der Heinz von Heiden Arena, ist der 3,50-fache Gewinn fällig.

Hannover vs Düsseldorf Prognose: Verlust der Stabilität

Verteidigen lag Düsseldorf in der abgelaufenen Spielzeit besonders am Herzen. Bis auf St. Pauli (37,3 xGA) und Hannover (39,4 xGA) konnte kein letztjähriger Zweitligist weniger erwartbare Gegentore vorweisen als F95 (39,9 xGA).

Diese Kernkompetenz hat das Team von Daniel Thioune verloren. Bereits jetzt steht das zweitbeste Auswärtsteam bei 30,8 erwartbaren Gegentoren (9.). Zudem erlaubten die Fortunen bereits 285 Schüsse gegen sich (13.).

Zu oft wurden den gegnerischen Teams in dieser Spielzeit einfache Gelegenheiten für einen Abschluss angeboten. Das wurde den Gästen schon mehrfach zum Verhängnis und wird auch im Hannover vs. Düsseldorf Tipp zum kritischen Faktor.

Die Thioune-Elf kassierte zuletzt an vier aufeinanderfolgenden Zweitliga-Spieltagen mindestens zwei Gegentore. Mit etwas Glück und dank der eigenen Offensivstärke verhinderte der Tabellenfünfte dennoch in den letzten drei Liga-Spielen eine Niederlage.

Hannover - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 2:2 HSV (A), 2:2 Münster (H), 1:0 Regensburg (A), 2:1 Young Boys (A), 0:3 Magdeburg (H).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 3:2 Ulm (H), 3:2 Karlsruhe (A), 2:2 Darmstadt (H), 3:2 Bodö/Glimt (H), 0:1 Feyenoord (A).

Letzte 5 Spiele Hannover vs. Düsseldorf: 0:1 (A), 2:2 (H), 1:1 (A), 3:3 (A), 2:0 (H).

Glück hatte Düsseldorf in den vorangegangenen Aufeinandertreffen mit den Niedersachsen nur selten. Hannover ist seit fünf Heimspielen gegen F95 ungeschlagen, hat drei dieser Paarungen für sich entschieden und vier Weiße Westen ergattert.

Allerdings wurde die Defensive der Gastgeber zuletzt ebenfalls in zwei aufeinanderfolgenden Zweitliga-Begegnungen gleich doppelt überwunden. Bei Merkur Bets haben wir darauf aufbauend einen Value in der Quote von 2,65 für “Über 3,5 Tore” ausgemacht.

Bei eurer Hannover vs. Düsseldorf Prognose müsst ihr ebenfalls die Ausfälle auf Seiten der Gäste berücksichtigen. Das Sechser-Duo Giovanni Haag und Bergmann Johannesson fehlt aufgrund einer Gelbsperre.

Darüber hinaus war H96-Coach Andre Breitenreiter in seinen letzten 17 Zweitliga-Partien unbezwingbar (11S, 6U). Inklusive seiner letzten Amtszeit bei den Niedersachsen ist Breitenreiter mit seinem aktuellen Klub seit zwölf Zweitliga-Paarungen ungeschlagen (7S, 5U).

Erwähnenswert ist ebenfalls, dass Hannover 17 von 27 Saisontoren im eigenen Stadion erzielt hat. Angreifer Nicolo Tresoldi kam zuletzt wieder besser in Fahrt und erzielte in zwei aufeinanderfolgenden Liga-Spielen einen Treffer.

Des Weiteren ist H96 im Hannover gegen Düsseldorf Tipp extrem gut für die gegnerischen Stärken gewappnet. Die Niedersachsen kassierten ligaweit die wenigsten Standard-Gegentore (5) - eine Parade-Disziplin der Fortunen (14 Tore).

In Acht nehmen muss sich die Defensive der Gastgeber vor dem formstarken Dawid Kownacki. Am vergangenen Spieltag erzielte der Angreifer seinen zweiten Doppelpack in Folge und den insgesamt dritten dieser Spielzeit.

Hannover vs Düsseldorf: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hannover: Zieler - Tomiak, Halstenberg, Neumann, Dehm, Leopold, Rochelt, Kunze, Widowik, Tresoldi, Nielsen

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Knight, Ezeh, Christiansen, Gindorf, Lee, Matondo, Momuluh, Voglsammer

Startelf Düsseldorf: Kastenmaier - Lunddal, Siebert, Oberdorf, Heyer, Appelkamp, Zimmermann, Kwarteng, van Brederode, Pejcinovic, Kownacki

Ersatzbank Düsseldorf: Schick, Hoffmann, Affo, Niemiec, Schmidt, Vermeij

Die kreativen Ideen von Isak Johannesson werden jedoch fehlen. Der gesperrte Mittelfeldspieler sammelte in dieser Spielzeit bereits zehn Scorerpunkte und stand bis dato in jedem Zweitliga-Spiel zu Beginn der Partie auf dem Rasen.

Es wird den Gästen in der Hannover vs. Düsseldorf Prognose daher schwer fallen, mit der verbesserten H96-Offensive mitzuhalten. Unter Breitenreiter erzielten die Gastgeber in zwei von drei Liga-Spielen “Über 1,5 Tore” und brachten es in den letzten beiden Begegnungen jeweils auf knapp 2,00 xG.

Unser Hannover - Düsseldorf Tipp: Hannover Über 1,5 Tore

Wir erhoffen uns von diesem Top-Spiel eine unterhaltsame Begegnung und erwarten von den heimstarken Niedersachsen mindestens zwei Treffer. Fortuna wird weiter an der zuletzt anfälligen Defensive zu knabbern haben und sich damit vermutlich keinen Auswärtssieg holen können.