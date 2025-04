Hannover - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 12.4.2025

SPORT1 Betting 10.04.2025 • 23:00 Uhr Hannover - Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Stellen die Niedersachsen Magdeburgs Remis-Rekord ein?

Unser Hannover - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 12.04.2025 lautet: Die Roten bleiben zuhause weiter ungeschlagen. Auch wenn hier die beiden besten Abwehrreihen aufeinandertreffen, spricht der direkte Vergleich in unserem Wett Tipp heute zudem für ein paar Tore.

Die 2. Bundesliga geht in ihre heiße Phase. Noch immer gibt es zehn Mannschaften, die von einem Aufstieg in die Bundesliga träumen - die einen mehr, die anderen weniger. In unserer Hannover Elversberg Prognose treffen zwei dieser Aufstiegsaspiranten im direkten Duell aufeinander. Das Momentum liegt dabei auf Seiten der Gäste.

Allerdings haben die gastgebenden Niedersachsen zuletzt im November 2024 ein Heimspiel verloren.

Wir gehen davon aus, dass diese Serie hält und entscheiden uns für den Hannover Elversberg Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,75 bei Betano.

Darum tippen wir bei Hannover vs Elversberg auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Hannover ist seit 7 Heimspielen ungeschlagen.

Elversberg hat nur eine der letzten 5 Auswärtspartien gewonnen.

In jedem der bisherigen 3 Zweitliga-Duelle zwischen diesen beiden Teams gab es mindestens 4 Tore.

Hannover vs Elversberg Quoten Analyse:

Wer auf einen Heimsieg setzt, der darf aktuell mit Quoten bis 2,26 rechnen. Die Hannover Elversberg Wettquoten für einen Tipp auf die Gäste liegen dagegen in der Spitze bei 3,05. Sollten die Remis-Könige aus Niedersachsen ihrem Namen alle Ehre machen, ließen sich mit Wetten auf ein Unentschieden Quoten von im Schnitt 3,55 erreichen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hannover vs Elversberg Prognose: Duell mit hoher Remis-Gefahr

Elfmal in Folge blieb Hannover 96 zuletzt in der 2. Bundesliga ungeschlagen. Die Betonung liegt auf “war”, denn diese Serie fand mit der 0:1-Pleite in Karlsruhe am vergangenen Wochenende ein Ende. Es war zudem die erste Niederlage für Andre Breitenreiter in seinem elften Match als H96-Coach.

Von diesen elf Partien, welche die Niedersachsen nicht verloren hatten, haben sie allerdings nur drei gewonnen. Demzufolge endeten acht dieser Begegnungen remis. Daheim mussten sich die Roten zuletzt sechsmal in Folge die Punkte teilen. Sieben aufeinanderfolgende Heim-Remis sind Rekord in der 2. Bundesliga, aufgestellt von Magdeburg im Jahr 2024.

Interessant: In den ersten acht Heimpartien hatte H96 nicht ein einziges Mal unentschieden gespielt, sieben Siege gefeiert und nur einmal verloren. Mit einer 7-6-1-Bilanz sind die Roten aktuell das zweitbeste Heimteam im Unterhaus. Nur der HSV hat in dieser Zweitliga-Saison bisher zu Hause noch gar nicht verloren.

Vor allem die erst eine Heimniederlage in dieser Spielzeit veranlasst uns dazu, in unserem Hannover Elversberg Tipp davon auszugehen, dass die Mannschaft von Trainer Breitenreiter das kommende Match in der heimischen Heinz-von-Heiden-Arena zumindest nicht verliert.

Hannover - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 0:1 Karlsruhe (A), 0:0 Magdeburg (H), 2:1 Schalke (A), 1:1 Braunschweig (H), 2:1 Nürnberg (A)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 6:0 Regensburg (H), 0:0 HSV (A), 0:1 Münster (H), 1;1 Kaiserslautern (A), 4:0 Hertha (H)

Letzte Spiele Hannover vs. Elversberg: 1:3 (A), 2:2 (A), 2:2 (H), 0:1 (A)

Dabei reisen die Gäste mit ganz bereiter Brust an. Am vergangenen Wochenende zerlegten sie Regensburg in ihre Einzelteile und feierten beim 6:0-Erfolg ihren höchsten Sieg im Profi-Fußball. Zudem verkürzten sie den Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz auf nur noch zwei Zähler.

Lediglich eine ihrer letzten neun Partien im Unterhaus haben die Saarländer verloren (4S, 4U). Das war ein etwas überraschendes 0:1 daheim gegen Aufsteiger Münster. Nur der aktuelle Spitzenreiter aus Hamburg holte an den letzten neun Spieltagen mehr Punkte (18) als die SVE (16).

Mit ihren aktuell 44 Zählern haben die Saarländer bereits jetzt schon einen mehr als in der gesamten Vorsaison. Auswärts gab es nur eine Pleite in den letzten sieben Zweitliga-Spielen (3S, 3U) und zwar in Köln. MIt 0:1 war die Niederlage zudem sehr knapp. Gegen den kommenden Gegner haben sie dagegen noch nie verloren.

So seht ihr Hannover - Elversberg im TV oder Stream:

12. April 2025, 13 Uhr, Heinz-von-Heiden-Arena, Hannover

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Die Übertragungsrechte an der 2. Bundesliga hält Sky. Ausnahmslos alle Partien aus dem Unterhaus bekommt ihr daher dort bzw. bei WOW, dem Streamingdienst von Sky, zu sehen. Im Free-TV wird die Samstagabend-Begegnung des jeweiligen Spieltags zusätzlich von Sport1 übertragen.

Im Rahmen unserer Hannover Elversberg Prognose ist ein Blick auf den bisherigen direkten Vergleich interessant. Zwar hat die SVE noch nie gegen die Roten verloren, allerdings gab es auch erst vier Duelle. Angefangen mit einem Sieg nach Elfmeterschießen im DFB-Pokal 2010/11 gab es in der Vorsaison zwei Remis.

Hannover vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hannover: Zieler - Neumann, Tomiak, Knight; Dehm, Leopold, Kunze, Rochelt, Ezeh; Tresoldi, Ngankam

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Christiansen, Matondo, Gindorf, Muroya, Momuluh, Nielsen, Voglsammer, Oudenne

Startelf Elversberg: Kristof - Baum, Pinckert, Rohr, Neubauer; Fellhauer, Sickinger, Sahin, Zimmerschied; Feil, Asllani

Ersatzbank Elversberg: Boss, Dürholtz, Gerezgiher, Ebnoutalib, Le Joncour, Stock, Sicker, Schmahl, Damar

Das Hinspiel am elften Spieltag gewannen die Saarländer zu Hause mit 3:1. Zu diesem Zeitpunkt war H96 Tabellenführer mit den ligaweit meisten Siegen (7). Angefangen mit der Pleite bei der SVE gewannen die Niedersachsen aber nur vier der letzten 17 Partien (9U, 4N). Nur Ulm (2) und Regensburg holten (3) in diesem Zeitraum weniger Dreier.

In jedem der letzten drei Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs gab es mindestens vier Tore in der Partie. Auch in unserem Hannover vs. Elversberg Tipp erwarten wir einige Treffer, müssen aber darauf hinweisen, dass die Roten mit 27 Gegentoren die beste und die Saarländer mit 32 Gegentreffern die geteilt zweitbeste Abwehr im Unterhaus stellen.

Unser Hannover - Elversberg Tipp: “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”

Man findet sicherlich für beide Teams Argumente. Für uns wiegt die Tatsache, dass Hannover in dieser Saison erst ein Heimspiel verloren hat, etwas mehr, sodass wir, wenn wir auf einen Sieger setzen müssten, es die Roten wären. Tatsächlich ist aber für uns ein Remis das wahrscheinlichste Ergebnis.

Da mit der SVE auch die drittbeste Offensive mit von der Partie ist und dieses Duell in der vergangenen und auch aktuellen Saison ein wahrer Torgarant war, erwarten wir zudem einige Treffer, auch wenn hier gleichzeitig zwei der besten Abwehrreihen des deutschen Unterhauses aufeinandertreffen.