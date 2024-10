Hannover - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 19.10.2024

SPORT1 Betting 17.10.2024 • 23:00 Uhr Hannover - Schalke Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleiben die 96er zu Hause weiterhin das Maß aller Dinge?

Unser Hannover - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.10.2024 lautet: Hannover ist das stärkste Heimteam im deutschen Unterhaus und dürfte auch in unserem Wett Tipp heute gegen Schalke überzeugen.

60 Prozent Ballbesitz zeigte Hannover am letzten Spieltag in Braunschweig auf, musste aber dennoch nach 90 Minuten eine 0:2-Niederlage hinnehmen. Den Niedersachsen mangelte es schlichtweg an Kreativität im Spiel nach vorne. Ganz anders sah es hingegen bei den Knappen aus Gelsenkirchen aus. Sie brauchten kürzlich auf Schalke nur drei Torschüsse, um am Ende zu einem 2:2-Remis gegen Hertha BSC zu gelangen. In unserer Hannover Schalke Prognose rechnen wir mit einem spannenden Match, schreiben aber den 96ern aufgrund ihrer Heimstärke klare Vorteile zu.

Darum tippen wir bei Hannover vs Schalke auf „Sieg Hannover“:

Hannover ist das stärkste Heimteam in der 2. Bundesliga (4S).

Schalke setzte sich nur in einem von 4 Auswärtsspielen durch (1U, 2N).

Die Königsblauen holten in der laufenden Saison 5 Punkte weniger als die 96er.

Hannover vs Schalke Quoten Analyse:

Auch den Wettanbietern ist die Heimstärke der Niedersachsen nicht entgangen. Aus diesem Grund sind die Rollen am Drei-Weg-Markt klar verteilt. Der Heimsieg bringt durchschnittliche Hannover Schalke Quoten von 1,70 mit sich.

Obwohl drei der letzten vier Kräftemessen in der Heinz von Heiden Arena zwischen beiden Teams weniger als 1,5 Tore mit sich brachten, zeichnet sich am Markt „Über/Unter 2,5 Tore" eine sehr deutliche Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab. Eine Tatsache, die anhand von durchschnittlichen Hannover Schalke Wettquoten von 1,55 untermauert wird.

Hannover vs Schalke Prognose: Verkürzt Hannover den Rückstand zur Aufstiegszone?

Die Hannoveraner verpassten in der vergangenen Spielzeit auf Rang 6 den Aufstieg sehr deutlich, wollen aber in dieser Saison vorne mitspielen. Im Allgemeinen zeigen die 96er zwei Gesichter. Auf heimischem Boden top und in der Ferne flop - das drückt es treffend aus. Vier Siege haben die Niedersachsen in der aktuellen Saison errungen, alle vier Erfolgserlebnisse kamen auf heimischem Boden zum Vorschein.

Drei der vier Triumphe resultierten gegen Mannschaften aus der zweiten Tabellenhälfte. Dabei kamen alle drei Siege mit zwei Toren Vorsprung zustande. Es könnte sich also durchaus auch eine Handicap-Wette als Hannover Schalke Tipp anbieten.

Defensiv steht die Elf von Trainer Stefan Leitl zu Hause sehr sicher und absolvierte drei der vier Ansetzungen als „Clean Sheet“. Lediglich beim 3:1 gegen Kaiserslautern musste ein Gegentor hingenommen werden. Drei der vier Heimspiele brachten zudem weniger als 2,5 Tore mit sich.

Hannover - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hannover: 0:2 Eintracht Braunschweig (A), 2:0 FC Nürnberg (H), 1:2 SC Paderborn (A), 3:1 FC Kaiserslautern (H), 0:1 Fortuna Düsseldorf (A).

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:2 Hertha BSC (H), 2:1 Preußen Münster (A), 3:5 SV Darmstadt (H), 0:2 Karlsruher SC (A), 1:3 1. FC Köln (H).

Letzte 5 Spiele Hannover vs. Schalke: 1:1 (H), 2:3 (A), 1:2 (A), 0:1 (H), 0:1 (H).

Seit dem Abstieg aus dem deutschen Oberhaus dreht Schalke bereits seine zweite Runde in der 2. Bundesliga. Im letzten Jahr reichte es lediglich für Rang 10 und somit stand eine Rückkehr in die Bundesliga nicht wirklich zur Debatte. Auch in dieser Spielzeit sieht es nicht rosig für die Königsblauen aus.

Nach acht verstrichenen Liga-Spieltagen stehen nur zwei Erfolgserlebnisse zu Buche. Darüber hinaus mussten zwei Remis und vier Pleiten hingenommen werden. Acht Punkte reichen nur für Tabellenplatz 8.

Immerhin vier der acht Zähler resultierten in den Stadien des Gegners. Der einzige Auswärtssieg kam bei Preußen Münster nach einem knappen 2:1 zum Vorschein. Die weiteren drei Duelle brachten auswärts nur einen mageren Zähler. Zudem zeigte sich die Abwehr in der Fremde alles andere als sattelfest und musste acht Gegentore hinnehmen. Drei der vier Auswärtsduelle endeten mit drei oder mehr bzw. Toren auf beiden Seiten. Bereits in der vergangenen Spielzeit holte Schalke in den sechs Auswärtsspielen gegen Teams aus dem ersten Tabellendrittel nur einen Zähler.

Hannover vs Schalke: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hannover: Zieler - Muroya, Neumann, Halstenberg, Wdowik - Christiansen, F. Kunze, Momuluh, Lee, Nielsen - Ngankam

Ersatzbank Hannover: Weinkauf, Dehm, Leopold, Gindorf, Rochelt, Knight, Oudenne, Tresoldi, Voglsammer

Startelf Schalke: Heekeren - T. Mohr, Bulut, Kalas, Murkin - Schallenberg, Grüger, Antwi-Adjei, Younes - Sylla, Karaman

Ersatzbank Schalke: R. Hoffmann, Aydin, M. Kaminski, Wasinski, Donkor, Albutat, Tempelmann, Höjlund, Lasme

Die Hannoveraner haben im Duell gegen Schalke keine verletzten Spieler zu beklagen und können somit aus dem Vollen schöpfen. Dennoch mangelt es dem Team an einem durchschlagskräftigen Neuner. Der aus Bielefeld gekommene Monju Momuluh ist mit zwei Toren in vier Spielen der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Nicolo Tresoldi ist mit fünf Millionen Euro der teuerste Angreifer in Hannover. Mit einem Treffer in acht Spielen hat er aber noch Luft nach oben.

Ganz anders sieht es bei den Schalkern aus. Elf der 16 Saisontore wurden durch die beiden Stürmer Moussa Sylla (6) und Kapitän Kenan Karaman (5) erzielt. Eine Torschützen-Wette wäre laut Hannover gegen Schalke Prognose somit durchaus eine Option.

Unser Hannover - Schalke Tipp: Sieg Hannover

Hannover spielte bisweilen die wesentlich erfolgreichere Saison und liegt in der Tabelle sieben Ränge vor den Knappen. Darüber hinaus agieren die 96er auf heimischem Boden und sind nach acht Spieltagen das heimstärkste Team in der 2. Bundesliga. Zwölf Punkte aus vier Heimspielen sprechen für sich. Die Anzeichen für einen Heimsieg verhärten sich. Defensiv steht Hannover in den eigenen vier Wänden sehr sicher und hat in dieser Saison nur ein Gegentor zugelassen.