Hearts - Heidenheim Tipp, Prognose & Quoten | 07.11.2024

Unser Hearts - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 07.11.2024 lautet: Auf nationaler Ebene zeigten die Heidenheimer zuletzt Probleme auf, wollen aber in unserem Wett Tipp heute in der Conference League gegen die Hearts neuen Mut tanken.

Ähnlich wie Heidenheim spielten auch die Hearts in der Conference League bisher sehr erfolgreich Fußball und wussten mit zwei Siegen zu überzeugen. Die Generalprobe am vergangenen Samstag führte gegen St. Johnstone zu einem knappen 2:1-Sieg. Der FC Heidenheim ging zuletzt im deutschen Oberhaus beim 0:1 bei Aufsteiger in Kiel leer aus. Dennoch räumen wir dem Bundesligisten in unserer Hearts Heidenheim Prognose leichte Vorteile ein.

Die Kicker aus Edinburgh überzeugten auf heimischem Boden im schottischen Oberhaus nicht und werden auch gegen den FCH keinen leichten Stand haben. Wir spielen unseren Hearts Heidenheim Wett Tipp heute auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,65 bei Sunmaker.

Darum tippen wir bei Hearts vs Heidenheim auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Die Hearts haben auf nationaler Ebene nur eines von 5 Heimspielen gewonnen (2U, 2N).

Der FC Heidenheim hat bisweilen alle beiden Conference-League-Duelle siegreich gestaltet.

Spielerisch verfügt der FCH über deutlich mehr Qualität in den eigenen Reihen.

Hearts vs Heidenheim Quoten Analyse:

Die Hearts Heidenheim Quoten am klassischen Drei-Weg-Markt räumen dem Bundesligisten leichte Vorteile ein. Der Auswärtssieg wird mit einem Wert von knapp unter 2,00 bewertet. Somit kann von keiner direkten Favoritenrolle gesprochen werden.

Recht ausgeglichen gestalten sich ebenfalls die Hearts Heidenheim Wettquoten am Markt „Über/Unter 2,5 Tore“. Betano hält sich etwa dort jegliche Optionen offen und stellt Quoten zwischen 1,88 und 1,95 in Aussicht. Darüber hinaus besteht die Chance, sich anhand des Betano Neukundenbonus eine 20-Euro-Gratiswette zu sichern.

Hearts vs Heidenheim Prognose: Wird es einen Gewinner geben?

Die Schotten starteten mit einem knappen 2:1-Erfolg bei Dinamo Minsk ins Turnier und konnten direkt im Anschluss auch den zweiten Spieltag mit einem souveränen 2:0 gegen den zyprischen Vertreter Omonia Nikosia siegreich gestalten.

In der Conference-League-Tabelle reicht es derzeit für Rang 6. Die Offensive ist keineswegs zu unterschätzen und brachte vier Tore in zwei Begegnungen zustande.

Im schottischen Oberhaus hingegen legte die Elf von Trainer Neil Critchley bisweilen große Probleme an den Tag und behielt nur in zwei der zwölf Duelle die Oberhand. Den beiden Erfolgserlebnissen gegen St. Mirren (4:0) und St. Johnstone (2:1) stehen auf der anderen Seite drei Remis und sieben Niederlagen gegenüber.

Auf heimischem Boden stimmten die Ergebnisse bisweilen nicht. Nur fünf Punkte brachten die fünf Heimspiele (1S, 2U, 2N) mit sich. Die Offensive erzielte im eigenen Stadion sechs Tore und der Abwehr wurden vier Gegentore eingeschenkt.

Hearts - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hearts: 2:1 St. Johnstone (A), 1:2 FC Kilmarnock (H), 1:1 Hibernian FC (A), 2:0 Omonia Nikosia (H), 4:0 St. Mirren (H).

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:1 Holstein Kiel (A), 1:2 Hertha BSC (A), 0:0 TSG Hoffenheim (H), 1:0 Pafos (A), 2:3 Gladbach (A).

Letzte Spiele Hearts vs. Heidenheim: -

Ähnlich wie die Schotten gab sich auch der FC Heidenheim auf internationaler Ebene bisher keine Blöße und gewann beide Begegnungen. Das erste Spiel führte gegen den slowenischen Vertreter NK Olimpija Ljubljana zu einem knappen 2:1 und zuletzt sprang gegen den zyprischen Klub Pafos FC ein 1:0 in der Ferne heraus.

Vor allem defensiv standen die Recken aus Baden-Württemberg sehr sicher und ließen bis zum Hearts Heidenheim Tipp nur ein Gegentor zu. Die Offensive konnte hingegen drei Treffer verbuchen.

Deutlich schlimmer sieht die Bilanz im deutschen Oberhaus aus. Nur ein Punkt konnte aus den letzten vier Liga-Duellen mitgenommen werden. Dieser resultierte nach einem torlosen Remis gegen Hoffenheim. In der Bundesliga-Tabelle rutschte die Elf von Trainer Frank Schmidt auf Platz 12 ab und verliert gegenüber der letzten Saison deutlich an Boden. Immerhin kamen zwei der drei Liga-Siege in der Fremde zum Vorschein. Die Offensive verpasste nur beim 0:1 in Kiel auswärts einen eigenen Treffer. Vier der fünf Duelle auf gegnerischem Boden brachten mehr als 1,5 Tore mit sich.

Hearts vs Heidenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hearts: Gordon - Oyegoke, Kent, Rowles, Penrice - Baningime, Boateng, Forrest, Spittal, Dhanda - Shankland

Ersatzbank Hearts: Clark, Forrester, Halkett, Kingsley, Devlin, Grant, McKay, Vargas, Wilson

Startelf Heidenheim: Ke. Müller - P. Mainka, Gimber, Siersleben - Traoré, Schöppner, Dorsch, Föhrenbach, Wanner, Scienza - Pieringer

Ersatzbank Heidenheim: Eicher, Kerber, Theuerkauf, Beck, Honsak, Conteh, Breunig, Kaufmann, Schimmer

Die Hearts können sich in Bezug auf ihren Kader bei weitem nicht mit Heidenheim messen. Der Bundesligist zeigt mit 63,3 Millionen Euro mehr als den dreifachen Marktwert der Schotten (19,4 Millionen Euro) auf. Zudem mangelt es Heart of Midlothian an einem Knipser in den eigenen Reihen.

Heidenheim befindet sich hingegen auf nationaler Ebene im freien Fall und will die Conference League nutzen, um in der Hearts Heidenheim Prognose zu punkten. Offensive Hoffnungen ruhen dabei auf Marvin Pieringer. Der 25-jährige Neuner ist mit drei Toren in der Liga Heidenheims bester Angreifer. Auf internationaler Ebene blieb dem Deutschen aber bisher ein Treffer verwehrt.

Unser Hearts - Heidenheim Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Spielerisch sind die Gäste aus dem deutschen Oberhaus den Schotten in allen Bereichen überlegen. Dennoch zeichnete sich zuletzt bei den Mannen aus Baden-Württemberg ein klares Formtief ab. Ganz anders sieht es hingegen auf internationaler Ebene aus. Dort setzte sich der FCH in beiden Begegnungen durch. Da die Gastgeber aus Edinburgh ebenfalls zweimal siegreich im Turnier waren, schließen wir ein Remis nicht gänzlich aus.

Beide Teams sind nicht gerade fürs Toreschießen bekannt, verbuchten aber in jedem Spiel auf internationaler Ebene mindestens einen Treffer. Somit dürften sich voraussichtlich auch diesmal mindestens zwei Tore ergeben.