Heidenheim - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 19.04.2025

SPORT1 Betting 18.04.2025 • 06:00 Uhr Heidenheim - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Kann der FCH den Rekordmeister erneut ärgern?

Unser Heidenheim - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.04.2025 lautet: Nach dem Aus in der Königsklasse müssen die Münchner nun die Meisterschaft unter Dach und Fach bringen. Im Wett Tipp heute dürfte der Rekordmeister einen weiteren Schritt auf diesem Weg gehen.

Am Mittwoch ist der Traum der Bayern vom zweiten “Finale dahoam” in der Champions League geplatzt. Nach der 1:2-Heimpleite im Hinspiel reichte es zu Gast bei Inter Mailand nur zu einem 2:2. So bleibt dem Verein im ersten Jahr unter Coach Vincent Kompany lediglich der Meistertitel in der Bundesliga.

Auf diesem Weg geht es am Samstag für den Rekordmeister mit einem krassen Kontrast weiter. Nach der Reise in die italienische Metropole Mailand steht in unserer Heidenheim Bayern Prognose ein Trip in die schwäbische Provinz an. Hier spielen wir mit einer Quote von 1,58 bei Merkur Bets den Heidenheim Bayern Wett Tipp heute “Sieg Bayern & Über 2,5 Tore”. Geheim-Tipp bei Merkur Bets: 1 Euro einzahlen und 40 Euro Freebet + 60 Euro Cashback-Bonus abstauben!

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Bayern auf “Sieg Bayern & Über 2,5 Tore”:

Heidenheim ist das schwächste Heimteam der Liga

Nur Kiel (7) kommt in der Rückrunde auf weniger Punkte als der FCH (8)

Bayern verlor nur 2 der 29 Spiele in dieser Bundesliga-Saison

Heidenheim vs Bayern Quoten Analyse:

Die Heidenheim vs Bayern Quoten fallen natürlich deutlich aus. Dabei ist der Tabellenführer bei der Mannschaft auf dem Relegationsplatz 16 zu Gast. So müsst ihr euch für einen Sieg der Gäste mit einer Quote von 1,27 begnügen.

Für die anderen beiden Optionen am 1x2-Wettmarkt sieht es bei den Heidenheim gegen Bayern Wettquoten aber deutlich besser aus. Schon für ein Remis hat Buchmacher Merkur Bets, der zu den Bookies mit deutscher Lizenz gehört, eine 6,40 parat. Ein Dreier der Hausherren wird sogar mit einer 9,87 belohnt.

Ihr wollt euren Heidenheim Bayern Tipp in eine Kombi- und Betbuilder Wette einbauen? Dann übernimmt der Wettanbieter einerseits die Wettsteuer für euch. Andererseits könnt ihr mit dem Merkur Bets Kombi Boost mehrere Wetten miteinander kombinieren und euch so einen Aufschlag von bis zu 30 Prozent auf den potentiellen Gewinn sichern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs Bayern Prognose: Der FCH hofft auf die Relegation

Nachdem der FCH vor fünf Spieltagen auf den letzten Platz der BL-Tabelle gestürzt war, besannen sich die Mannen von der Ostalb wieder auf ihre alten Stärken und holten aus drei Liga-Partien in Folge sieben Punkte. Zudem lieferte man Meister Leverkusen am vorletzten Spieltag bei der 0:1-Heimpleite einen ganz engen Fight, der mit einer besseren Chancenverwertung auch einen Dreier hätte bringen können. Diese Serie endete allerdings am vergangenen Sonntag mit dem 0:3 in Frankfurt. Damit kassierte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt in dieser Bundesliga-Rückrunde die meisten Niederlagen (8).

Heidenheim liegt sieben Punkte hinter Platz 15 zurück. Solch ein großer Rückstand wurde so spät in einer Saison in der 3-Punkte-Ära noch nie aufgeholt. Auf Rang 17 beträgt das Polster auch nur zwei Zähler. Die Schwaben sind mit zehn Punkten zudem das heimschwächste Team in dieser BL-Saison. Zehn der ersten 14 Heimspiele gingen verloren, bei drei Siegen und einem Remis. Als einziges Team im Oberhaus konnte der FCH in dieser Spielzeit nach einem Rückstand nicht gewinnen und sammelte dabei auch lediglich zwei Zähler.

Sicherlich hat der Rekordmeister aktuell in der Defensive mit einem großen Verletzungspech zu kämpfen, doch in dieser Saison kassieren die Münchner viel zu oft viel zu viele einfache Gegentore. Das war auch im Champions-League-Viertelfinale gegen Inter Mailand der Fall. So bleibt dem Verein im Königsklassen-Finale am 31. Mai nur die Zuschauerrolle. Im Endspurt der Bundesliga-Saison ist der Titel nun Trost und Pflicht gleichzeitig. Der FCB konnte zwar lediglich zwei der letzten fünf Liga-Spiele gewinnen, trotzdem wurde das Sechs-Punkte-Polster auf Leverkusen behauptet.

Noch nie wurde ein solcher Vorsprung im Meisterrennen an den letzten fünf Spieltagen verspielt. In der Fremde holten die Männer von Coach Kompany schon mehr Punkte (31) als in der ganzen vergangenen Saison (29). Zudem sammelten die Münchner am vergangenen Wochenende beim 2:2 in Dortmund bereits ihren 13. Punkt nach einem Rückstand, das ist Liga-Bestwert. Des Weiteren können sich lediglich zwei Niederlagen an den ersten 29 Spieltagen in dieser Bundesliga-Saison (21S, 6U) sehen lassen. Zudem stellen die Bayern die beste Offensive (83) und die beste Abwehr (29).

Heidenheim - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:3 Frankfurt (A), 0:1 Leverkusen (H), 1:0 Wolfsburg (A), 3:1 Kiel (H), 1:1 Hoffenheim (A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 2:2 Inter Mailand (A), 2:2 Dortmund (H), 1:2 Inter Mailand (H), 3:1 Augsburg (A), 3:2 St. Pauli (H)

Letzte Spiele Heidenheim vs Bayern: 2:4 (A), 3:2 (H), 2:4 (A), 4:5 (A)

Beide Vereine standen sich bisher viermal gegenüber, einmal im Pokal und dreimal in der Bundesliga. Nach drei Vergleichen in München steigt nun das zweite Duell in Heidenheim. Alle vier Pflichtspiele endeten mit einem Sieg der jeweiligen Heimmannschaft.

In der Vorsaison hatte der FCH nach drei Niederlagen sein Heimspiel gegen den Rekordmeister nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gewonnen. In den vier Partien zwischen den Schwaben und den Bayern fielen insgesamt 26 Tore.

Das ist ein Schnitt von 6,5 Treffern pro Partie. Gegen den Verein von der Brenz kassierten die Münchner im Schnitt 2,3 Tore pro Partie. Gegen keine andere Mannschaft hat der FCB einen so hohen Gegentor-Schnitt.

Wenn ihr der Heimmannschaft bei der Heidenheim Bayern Prognose auch dieses Mal etwas zutraut, dann könntet ihr euch nach der Merkur Bets Anmeldung auf jeden Fall den Merkur Bets Bonus sichern!

In dieser Hinsicht wartet gleich ein doppeltes Willkommensgeschenk auf euch: Ein 60€-Cashback-Bonus und eine 40€-Freebet für eine Einzahlung von nur einem 1€.

Heidenheim stellt mit nur neun Toren die schwächste Offensive der Rückrunde. Können die Männer von Coach Frank Schmidt trotzdem am Samstag gegen die Bayern treffen? Die Chancen stehen nicht schlecht, denn der Rekordmeister muss aktuell in der Defensive viele wichtige Spieler ersetzen. So blieben die Münchner zuletzt erstmals in dieser Bundesliga-Saison in sechs Spielen in Folge ohne Weiße Weste.

Das führt uns zum Heidenheim Bayern Tipp “Beide Teams treffen”, für den es in der Merkur Bets App immerhin eine Quote von 1,71 gibt.

So seht ihr Heidenheim - Bayern im TV oder Stream:

19. April 2025, 15:30 Uhr, Voith-Arena, Heidenheim

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Auch am 30. Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25 zeigt Sky alle Samstagsspiele live und exklusiv.

Die Partien, die um 15:30 Uhr angepfiffen werden und zu denen auch das Duell zwischen Heidenheim und den Bayern gehört, gibt es bei diesem Bezahlsender wahlweise als Einzelspiel oder in der Konferenz.

Heidenheim vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Heidenheim: Ke. Müller - Traore, P. Mainka, Siersleben, Krätzig - Schöppner, Dorsch - S. Conteh, Wanner, Beck - Pieringer

Ersatzbank Heidenheim: Feller, Busch, Föhrenbach, Gimber, Keller, Janes, Kerber, Negele, Niehues, Scienza, Theuerkauf, M. Breunig, Schimmer

Startelf Bayern: Urbig - Laimer, Dier, M.-J. Kim, Guerreiro - Kimmich, Goretzka - Olise, T. Müller, Gnabry - Kane

Ersatzbank Bayern: Peretz, Boey, Stanisic, Coman, Joao Palhinha, Pavlovic, L. Sané, Kusi-Asare, Vidovic

Die Gastgeber müssen am Samstag nur auf Honsak und Zivzivadze verzichten, doch vor allem der Ausfall des Stürmers ist schmerzhaft. Die Münchner reisen dagegen ohne Buchmann, Davies, Ito, Musiala, Neuer und Upamecano an. Diese Ausfälle in der Defensive könnten Auswirkungen auf die Heidenheim gegen Bayern Prognose haben.

Ihr fragt euch, was Merkur Bets noch alles zu bieten hat? Die Antwort auf diese Frage liefert euch unser Merkur Bets Test. Der Bookie überzeugt mit Qualität “Made in Germany”!

Unser Heidenheim - Bayern Tipp: Sieg Bayern & Über 2,5 Tore

Die Bayern haben in der Vorsaison das Gastspiel in Heidenheim verloren. In dieser Spielzeit legte der Rekordmeister schwache Auftritte gegen die Aufsteiger aus Kiel (4:3) und St. Pauli (3:2) oder den abstiegsbedrohten VfL Bochum (2:3) aufs Parkett.

Trotzdem gehen wir am Samstag von einem Sieg der Gäste aus. Das hat einerseits mit der Heimbilanz und der schwachen Form von Heidenheim zu tun. Andererseits reisen die Münchner nach dem CL-Aus mit viel Frust im Bauch an.