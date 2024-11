Heidenheim - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 01.12.2024

SPORT1 Betting 30.11.2024 • 08:00 Uhr Heidenheim - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Taucht Frankfurt noch tiefer in den Siegesrausch ein?

Unser Heidenheim - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.12.2024 lautet: Die SGE feierte zuletzt sechs Pflichtspiel-Siege in Folge und hat im Wett Tipp heute beste Aussichten auf den siebten Erfolg.

Unter der Woche durfte Heidenheim ein Duell gegen Chelsea genießen (0:2) und sich von den eigenen Fans trotz Niederlage für die gezeigte Leistung feiern lassen. Zurück im Bundesliga-Alltag wird der FCH in unserer Heidenheim Frankfurt Prognose vor allem in der Defensive massiv gefordert. Die SGE rangiert zurzeit auf dem zweiten Tabellenplatz, gewann unter der Woche das sechste Pflichtspiel in Serie (2:1 vs. Midtjylland) und kann den zweitbesten Angriff der Bundesliga aufs Feld schicken (27 Tore).

Unseren Heidenheim Frankfurt Wett Tipp heute spielen wir deshalb bei Interwetten auf „Frankfurt über 1,5 Tore“. Die gebotene Quote liegt bei 1,83.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Frankfurt auf „Frankfurt über 1,5 Tore“:

Frankfurt erzielte bereits 27 Saisontore (2.).

Frankfurt steht bei 22,2 erwartbaren Toren (3.).

Heidenheim kassierte in den 3 vorangegangenen Pflichtspielen je „Über 1,5 Gegentore“.

Heidenheim vs Frankfurt Quoten Analyse:

Das Angebot der Wettanbieter ist reichlich mit Heidenheim Frankfurt Wettquoten im gewinnbringenden Bereich gefüllt. Ein Auswärtssieg der formstarken Gäste wird in der Betano App zum Beispiel zu einer Quote von 1,95 serviert.

In einer ganz anderen Region befinden sich die Heidenheim Frankfurt Quoten für einen Erfolg der Hausherren. Der FCH gewann bis jetzt nur eines von sechs Bundesliga-Heimspielen und liegt mit Siegquoten von knapp unter 4,00 nicht gerade in der Pole-Position auf einen Dreier in dieser Paarung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs Frankfurt Prognose: Zwischen den Welten

Für Frank Schmidt und seine Mannschaft ist es zurzeit schwer, die unterschiedlichen Gefühle ins Gleichgewicht zu bringen. Die erste Saison in einem europäischen Wettbewerb läuft gut. Neun Punkte aus den ersten vier Spieltagen (9.) und ein Duell mit einer Top-Mannschaft wie Chelsea (0:2) erfreuen die Herzen der Zuschauer.

Der Bundesliga-Auftakt verlief ebenfalls außerordentlich gut und ermöglichte dem FCH nach zwei Spieltagen sogar die Tabellenführung im deutschen Oberhaus. Seither sind die Schmidt-Schützlinge jedoch in sieben von neun Ligaspielen geschlagen worden.

Zuletzt wurde Heidenheim nach drei Bundesliga-Niederlagen in Serie bis auf den 15. Tabellenplatz durchgereicht. Zwar standen die Gastgeber im letzten Jahr mit derselben Punkteausbeute da, doch der aktuelle Negativtrend im nationalen Wettbewerb ist bedrohlich.

Erst wurde der Vergleich mit Holstein Kiel am 9. Spieltag verloren (0:1), dann folgten klare Niederlagen gegen Wolfsburg (1:3) und den amtierenden Meister aus Leverkusen (2:5). Inklusive der 0:2-Niederlage gegen Chelsea nahm Heidenheim zehn Gegentore in den drei vorangegangenen Pflichtspielen hin.

Heidenheim - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 0:2 Chelsea (H), 2:5 Leverkusen (A), 1:3 Wolfsburg (H), 2:0 Heart of Midlothian (A), 0:1 Kiel (A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 2:1 Midtjylland (A), 1:0 Werder Bremen (H), 3:2 VfB Stuttgart (A), 1:0 Slavia Prag (H), 7:2 Bochum (H).

Letzte 5 Spiele Heidenheim vs. Frankfurt: 1:2 (H), 0:2 (A), 1:2 n.V. (H), 2:1 (H).

Fünf der sechs vorangegangenen Bundesliga-Partien hat der FCH verloren. Doch damit nicht genug: Drei der letzten fünf Spieltage endeten nicht, ehe die Hausherren „Über 2,5 Gegentore“ kassiert hatten.

Mit Frankfurt gastiert nun die zweitbeste Offensive der Bundesliga (27 Tore) in der Voith-Arena, der zum jetzigen Zeitpunkt scheinbar alles gelingt, was sie sich vornimmt.

Frankfurt reitet derzeit auf einer Siegesserie von sechs Pflichtspielen in Folge. Innerhalb der Bundesliga gewannen die Adlerträger jüngst drei Begegnungen in Serie. Den Anfang machte ein 7:2-Kantersieg gegen Bochum, gefolgt von einem dramatischen 3:2-Sieg in Stuttgart und abgerundet von einem 1:0-Heimsieg gegen Werder Bremen.

Somit jubelten die Adlerträger über elf Treffer in den letzten drei Bundesligaspielen. Die Zahl der erwartbaren Tore kann zwar nicht ganz mit den 27 Saisontreffern mithalten (22,2 xG), ist aber der drittbeste Wert im deutschen Oberhaus.

Die aktuellen Formkurven beider Mannschaften driften derart auseinander, dass wir uns diesen Betway Bonus ziemlich gut in einer Quote von 1,95 für einen „Sieg Frankfurt“ vorstellen können.

So seht ihr Heidenheim - Frankfurt im TV oder Stream:

01. Dezember 2024, 17.30 Uhr, Voith-Arena, Heidenheim

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Eine Partie mit „Über 2,5 Toren“ lässt sich ebenfalls relativ einfach herleiten. Heidenheim bietet 17,3 erwartbare Tore an (7.) und könnte der SGE-Defensive (19,4 erwartbare Gegentore) durchaus Schaden zufügen.

Nur drei Mannschaften erlaubten in der Bundesliga mehr erwartbare Gegentore als die Hessen, Heidenheim gehört nicht dazu (17,2 xGA).

Heidenheim vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Heidenheim: Müller, Traore, Mainka, Siersleben, Theuerkauf, Maloney, Scienza, Wanner, Dorsch, Honsak, Kaufmann

Ersatzbank Heidenheim: Feller, Eicher, Gimber, Föhrenbach, Busch, Janes, Schöppner, Kerber, Beck, Negele, Conteh, Breunig

Startelf Frankfurt: Trapp, Collins, Tuta, Koch, Theate, Chaibi, Dahoud, Larsson, Nkounkou, Ekitike, Marmoush

Ersatzbank Frankfurt: Santos, Siljevic, Chandler, Kristensen, Fenyö, Shaqiri, Dina Ebimbe, Uzun, Götze, Bahoya, Knauff, Matanovic

Entscheidend wird auch der Spielverlauf sein. Heidenheim geriet in dieser Spielzeit sieben Mal in Rückstand und verlor jede einzelne Partie.

Frankfurt lag bisher nur in drei Bundesliga-Begegnungen zurück und konnte aus diesen Paarungen gerade mal einen Zähler mitnehmen.

Unser Heidenheim - Frankfurt Tipp: Frankfurt über 1,5 Tore

Formstärke Adlerträger gastieren beim FCH, der sich auf nationaler Ebene in einer waschechten Ergebniskrise befindet und zuletzt zu viele Gegentore kassiert hat. Die SGE wird nicht vom Feld gehen, ehe sie zwei Treffer erzielt hat.