Heidenheim - Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten 05.04.2025

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Leverkusen auf “Beide Teams treffen”:

Heidenheim vs Leverkusen Quoten Analyse:

Bis jetzt haben die Schützlinge von Frank Schmidt alle drei Bundesliga-Duelle gegen die Werkself verloren. Auszusetzen haben wir an der Siegquote von 6,80 nichts. Von den Heidenheim Leverkusen Wettquoten für einen Auswärtssieg des amtierenden deutschen Meisters würden wir allerdings ebenfalls abraten. Die Form der Gäste hält uns zurück und die Siegquoten bis 1,45 treten dadurch in den Hintergrund.

Heidenheim vs Leverkusen Prognose: Wie sieht der Matchplan aus?

Champions League und DFB-Pokal sind für Leverkusen in dieser Spielzeit keine Titeloptionen mehr. Verpasst die Werkself nun sogar in der Voith-Arena einen Sieg, ist der Zug zur deutsche Meisterschaft ebenfalls endgültig abgefahren. Ausgeschlossen ist ein verpasster Dreier der Gäste in unserem Heidenheim vs. Leverkusen Tipp nicht. Was ihr jedoch von der Liste streichen könnt, sind Wettsteuern bei Merkur Bets .

Die Heidenheim gegen Leverkusen Prognose ist aus vielen Perspektiven sinnvoll. In allen vier vorangegangenen direkten Duellen haben beide Mannschaften mindestens ein Tor erzielt. Darüber hinaus hat B04 jüngst etwas von der eigenen Souveränität verloren und in sieben aufeinanderfolgenden Pflichtspielen mindestens ein Gegentor kassiert. Habt ihr dennoch Zweifel, könnt ihr es gerne mit dieser Freebet aus dem Merkur Bets Bonus versuchen. Die erhaltet ihr bereits mit nur einem Euro Einzahlung.

Gesteigert hat sich in den vergangenen Wochen auch das Team von Frank Schmidt. Der FCH gewann zuletzt erstmals seit den ersten beiden Spieltagen zwei Begegnungen in Serie (3:1 vs. Kiel, 1:0 vs. Wolfsburg). Standards sind, wie schon in der letzten Spielzeit, eine Stärke der Hausherren (8,85 xG). Nur vier Mannschaften haben bis jetzt in dieser Disziplin besser abgeschnitten. Als Vorbild dient den meisten Klubs die Werkself, die mit 13,59 xG nach ruhenden Bällen den ersten Platz belegt.