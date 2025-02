Heidenheim - Mainz Tipp, Prognose, Quoten | 16.02.2025

Unser Heidenheim - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.02.2025 lautet: Die Nullfünfer waren in der Hinrunde eine der großen Überraschungen, aber ließen zuletzt die Konstanz vermissen. Im Wett-Tipp heute gegen Heidenheim reicht es aber wieder mal für drei Punkte.

Am 16. Februar 2025, um 19:30 Uhr, wird die Voith-Arena zum Schauplatz eines spannenden Bundesliga-Duells zwischen Heidenheim und Mainz 05. Während der FCH derzeit auf Platz 16 kämpft, um dem Abstieg zu entgehen, strebt Mainz 05, der Tabellen-Siebte, nach einem weiteren Sieg, um sich in der oberen Tabellenhälfte eine gute Position zu verschaffen.

Die Nullfünfer gehen als Favoriten in dieses Spiel, was die Quoten der Buchmacher für einen Auswärtssieg widerspiegeln und wir in der Heidenheim Mainz Prognose berücksichtigen. Heidenheim hat in seinen letzten fünf Bundesliga-Spielen nicht gewonnen, während Mainz 05 zwei Zu-Null-Spiele in den letzten fünf Partien verzeichnen konnte.