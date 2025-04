Hertha - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 12.04.2025

SPORT1 Betting 10.04.2025 • 23:00 Uhr Hertha - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer lässt den Abstiegskampf endgültig hinter sich?

Unser Hertha - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 12.04.2025 lautet: Der Trainerwechsel in der Hauptstadt hat sich bisher ausgezahlt. So winkt der Alten Dame im Wett Tipp heute gegen auswärtsschwache Lilien der nächste Erfolg.

Die Saison 2024/25 in der 2. Bundesliga haben sich Hertha BSC und der SV Darmstadt 98 sicher anders vorgestellt, denn sechs Spieltage vor dem Saisonende sind die beiden Vereine auf den Plätzen 12 und 13 Tabellennachbarn und müssen immer noch um den Ligaverbleib bangen.

In unserer Hertha Darmstadt Prognose treffen die beiden Mannschaften am Samstag direkt aufeinander. Laut den Quoten sind die Hausherren leicht favorisiert.

Darum tippen wir bei Hertha vs Darmstadt auf “Sieg Hertha & Über 1,5 Tore”:

Darmstadt hat die letzten 5 Zweitliga-Auswärtsspiele alle verloren

Die Hertha hat die vergangenen 3 BL-Partien gewonnen

Die Berliner haben 3 der letzten 4 Duelle gegen die Lilien für sich entschieden

Hertha vs Darmstadt Quoten Analyse:

Der Heimvorteil spricht natürlich für die Alte Dame, ebenso die schwache Auswärtsbilanz der Lilien. Allzu deutlich fallen die Hertha vs Darmstadt Quoten aber nicht aus. Für einen Heimsieg klettern die Quoten auf einen Höchstwert von 2,08.

Hertha vs Darmstadt Prognose: Geht der Aufschwung in Berlin weiter?

Nach der 0:4-Pleite in Elversberg entschloss sich der neue Hertha-Coach Stefan Leitl für eine Systemumstellung, die sich in der Hauptstadt inzwischen immer mehr auszahlt. Das 1:0 am vergangenen Spieltag in Köln war der dritte Sieg in Folge. Damit ging die Alte Dame genauso oft als Sieger vom Feld wie in den 16 BL2-Spielen zuvor. Als einziges Team im Unterhaus holte der BSC an den letzten drei Spieltagen die volle Punktausbeute und schoss die meisten Tore (9). Auch in dieser Hinsicht gelang der Mannschaft ein Treffer mehr als in den elf BL2-Spielen zuvor zusammen.

Das 3:1 gegen den Karlsruher SC im jüngsten Heimspiel war für die Berliner der erste Zweitliga-Heimsieg seit Oktober 2024. Mit elf Punkten nach 13 Partien im Olympiastadion spielt die Hertha aber immer noch ihre schwächste Heim-Saison in der eingleisigen 2. Liga und steht auf dem letzten Platz der Heimtabelle 2024/25. Trotzdem setzen wir im Hertha Darmstadt Tipp auf die Hausherren. Der Puffer auf Rang 16 ist auf acht Zähler angewachsen. Die Defensive hat nach dem 1. FC Köln (11) die zweitwenigsten gegnerischen Abschlüsse pro Spiel zugelassen (11,9).

Darmstadt könnte nach einer wahren Horror-Saison endlich bald auch rein rechnerisch den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Das haben die Männer von Coach Florian Kohfeldt vor allem ihrer Heimbilanz zu verdanken. Das 1:0 am vergangenen Wochenende gegen Greuther Fürth war der dritte Heimsieg in Folge. Dabei blieben die Lilien jeweils ohne Gegentor. Erstmals in dieser Saison schafften es die Hessen, über die kompletten 90 Minuten kaum etwas zuzulassen und gleichzeitig aus wenigen Chancen ein Tor zu machen. Trainer Kohfeldt sprach nach der Partie auch von einem „wichtigen Entwicklungsschritt“.

Das Polster auf den Relegationsrang beträgt sieben Zähler, doch nun muss der SVD wieder auswärts ran. In der Fremde setzte es zuletzt fünf Pleiten in Serie. Zudem bewahrten die Lilien als einziges Team in dieser BL2-Saison auswärts noch keine Weiße Weste und kassierten die drittmeisten Auswärtsgegentore (31). Die Hessen gaben in dieser Zweitliga-Saison im Schnitt 15 Torschüsse pro Spiel ab. Das ist der zweitbeste Wert. Darmstadt hat bei einem xGA-Wert von 35,7 schon 45 Gegentore kassiert. Kein Zweitligist überbietet seine xGA so sehr wie der SVD (+9,3).

Hertha - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:0 Köln (A), 3:1 Karlsruher SC (H), 0:0 St. Pauli (H), 5:1 Braunschweig (A), 1:2 Schalke (H)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 1:0 Greuther Fürth (H), 1:2 Ulm (A), 1:2 Köln (A), 3:0 Karlsruher SC (H), 1:4 Magdeburg (A)

Letzte 5 Spiele Hertha vs Darmstadt: 1:3 (A), 2:0 (A), 2:0 (A), 2:0 (H), 1:2 (H)

Beide Vereine haben 23 Pflichtspiele gegeneinander absolviert. Die Hertha führt die Bilanz mit elf Siegen zu sieben Niederlagen an (5U). In dieser Spielzeit treffen sich der BSC und der SVD erstmals seit der Saison 1992/93 wieder in der 2. Bundesliga.

Die Alte Dame konnte lediglich drei der 13 Zweitliga-Spiele gegen die Lilien für sich entscheiden (4U, 6N). Diese Siege kamen allerdings in den letzten drei Heimspielen zustande. Die Bedeutung für unsere Hertha gegen Darmstadt Prognose ist allerdings nicht so groß, denn diese drei Erfolge datieren aus den Jahren 1989 bis 1993. Seit damals gab es vier Bundesliga- und zwei Pokalduelle, von denen die Hertha fünf ohne Gegentor für sich entscheiden konnte.

Die Ausnahme war ein 2:1-Auswärtssieg der Hessen im Mai 2016 in der Bundesliga. Zudem entschied Darmstadt auch das Hinspiel in der laufenden Saison nach 0:1-Rückstand noch mit 3:1 für sich.

Herthas Fabian Reese war lange verletzt. Seit seiner Rückkehr ist er aber wieder in Top-Form und erzielte sechs Tore an den vergangenen vier Spieltagen. Kein anderer Spieler war in diesem Zeitraum im Unterhaus so treffsicher.

So seht ihr Hertha - Darmstadt im TV oder Stream:

12. April 2025, 13 Uhr, Olympiastadion, Berlin

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Ihr seid große Fans der 2. Bundesliga? Dann werdet ihr bei Sky bestens mit Live-Fußball aus dem Unterhaus versorgt, denn der Bezahlsender zeigt alle 306 Zweitliga-Spiele der Saison 2024/25. Dazu gehört auch das Duell zwischen der Hertha und Darmstadt.

Der Anpfiff im Olympiastadion von Berlin erfolgt am Samstag um 13 Uhr.

Hertha vs Darmstadt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hertha: Ernst - Gechter, Leistner, Zeefuik - Sessa, Demme, Winkler, Bouchalakis, Maza - Reese, Scherhant

Ersatzbank Hertha: Gersbeck (Tor), P. Dardai, Niederlechner, Prevljak, Thorsteinsson, Schuler, Karbownik, Dardai

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Riedel, Vukotic, Nürnberger - Papela, A. Müller, P. Förster, Corredor - Hornby, Lidberg

Ersatzbank Darmstadt: Brunst (Tor), Dreskovic, Kempe, Lakenmacher, Guille Bueno, Marseiler, Boetius, Maglica, Thiede

Bei der Hertha Darmstadt Prognose spielen die Ausfälle auf beiden Seiten sicher eine Rolle. So müssen die Gäste voraussichtlich auf Spieler wie Bader, Wil, Holland, Vilhelmsson, Zimmermann, El Idrissi und Klefisch verzichten. Bei den Hausherren werden dagegen die gesperrten Kenny und Cuisance sicher schmerzlich vermisst.

Vor allem Kenny ist mit sechs Assists bester Vorlagengeber und Cuisance der Topscorer (6 Tore, 5 Assists). Zudem fehlen Dudziak, Brooks und Hussein weiterhin verletzungsbedingt. Dafür steht Marton Dardai nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung.

Unser Hertha - Darmstadt Tipp: Sieg Hertha & Über 1,5 Tore

Bei der Hertha ist der Knoten endlich geplatzt. Die Alte Dame hat einen passenden Trainer gefunden, welcher der Mannschaft auch das perfekte System verpasst hat. Zudem ist mit Fabian Reese der Unterschiedsspieler wieder fit und in Bestform.

So trauen wir den Berlinern am Samstag einen weiteren Sieg zu. Vor allem, da es bei Darmstadt noch immer nicht wirklich rund läuft und sich die Lilien zuletzt in der Fremde extrem schwer getan haben.