Hertha - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quoten 08.02.2025

Hertha - Kaiserslautern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wann fängt der Stuhl von Trainer Fiel an zu wackeln?

Unser Hertha - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 08.02.2025 lautet: Die Alte Dame aus der Hauptstadt ist endgültig im Krisenmodus angekommen. Auch der Wett Tipp heute verspricht keine Besserung.

Die Hertha wollte in dieser Saison eigentlich im Kampf um die Aufstiegsplätze ein Wörtchen mitreden, doch dieser Rolle konnte der Hauptstadtklub bisher überhaupt noch nicht nachkommen. Stattdessen wurde mit dem 0:2 bei Jahn Regensburg am vergangenen Spieltag ein neuer Tiefpunkt erreicht.

Dabei ließ die Alte Dame bei einer ganz schwachen Leistung alle Grundlagen für ein erfolgreiches Fußballspiel vermissen. Bei unserer Hertha Kaiserslautern Prognose bietet sich den Spielern nun die Chance auf Wiedergutmachung. Wir haben aber große Zweifel und spielen mit einer Quote von 1,76 bei Merkur Bets den Hertha Kaiserslautern Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2”.

Darum tippen wir bei Hertha vs Kaiserslautern auf “Doppelte Chance X2”:

Kein Team hat in dieser BL2-Saison weniger Heimpunkte geholt als die Hertha

Der BSC gewann nur 2 der letzten 10 Zweitliga-Spiele

Die Roten Teufel entschieden 8 der letzten 12 Zweitliga-Spiele für sich

Hertha vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Auf Rang 4 haben die Pfälzer zehn Punkte und acht Plätze Vorsprung auf die “Alte Dame” Trotzdem scheinen bei den Hertha vs Kaiserslautern Quoten, wie der Blick in die besten Sportwetten Apps bestätigt, der Heimvorteil und der direkte Vergleich ein große Rolle zu spielen.

Anders kann man sich die Favoritenstellung der Hausherren nicht erklären, denn mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,00 hat der Berliner Sport Club die Nase vorne. Für einen Dreier der Gäste bekommt ihr dagegen Hertha gegen Kaiserslautern Wettquoten zwischen 3,30 und 3,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Kaiserslautern Prognose: Wie kann der BSC den Bock umstoßen?

Der Jahn am vergangenen Samstag war ein limitierter, aber giftiger Gegner. Das reichte schon aus, um der Hertha mal wieder ihre Defizite vor Augen zu führen. Das 0:2 in der Oberpfalz war schon die neunte Saisonniederlage für den BSC, was zum Vergleichszeitpunkt in der eingleisigen 2. Liga für einen neuen Vereins-Negativrekord ausreicht. Nur Regensburg (14) und Braunschweig (11) gingen bisher häufiger in dieser Spielzeit als Verlierer vom Feld. 25 Punkte nach 20 Partien bedeuten die schwächste Saison im Unterhaus seit Einführung der 3-Punkte-Regel.

Die Truppe von Trainer Cristian Fiel konnte lediglich zwei der letzten zehn Zweitliga-Spiele (2U, 6N) für sich entscheiden. Seit Beginn des 11. Spieltags holte gerade mal Braunschweig (7) weniger Punkte als die Alte Dame (8). Zudem hat kein Zweitligist weniger Heimpunkte gesammelt als die Berliner (7). Die Rückkehr in die Bundesliga ist somit in der Hauptstadt kein Thema mehr. Stattdessen muss man aufpassen, dass man nicht noch in den Abstiegskampf rutscht. Auch der Druck auf den Trainer steigt. Noch genießt Fiel das Vertrauen der Verantwortlichen, doch der Rückhalt bröckelt.

Am vergangenen Spieltag empfing Kaiserslautern den Aufsteiger aus Münster. Gegen die tiefstehende Kette der Preußen tat sich die Offensive der Hausherren lange Zeit schwer, doch nach einem Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit ging der FCK doch noch mit einem 2:1-Sieg vom Feld. Die Roten Teufel stehen nach 20 Saisonspielen bei 35 Punkten und spielen damit ihre beste Zweitliga-Saison seit 15 Jahren. Die Pfälzer gewannen acht der letzten zwölf Zweitliga-Spiele (2U, 2N), sammelten in diesem Zeitraum ligaweit die meisten Punkte (26) und erzielten die meisten Tore (27).

Zum ersten Mal überhaupt startete der Verein mit drei Siegen in eine Zweitliga-Rückrunde. Nur zwei Punkte trennen die Truppe von Coach Markus Anfang von Spitzenreiter Köln. So träumt man rund um den Betzenberg von mehr. Vor allem, da sich in der Liga bislang keine Mannschaft wirklich absetzen konnte. Zu unserem Hertha Kaiserslautern Tipp passt auch die Tatsache, dass lediglich vier BL2-Teams 2024/25 in der Fremde mehr Punkte gesammelt haben als Kaiserslautern. Der Trainer fehlt der Mannschaft im Olympiastadion allerdings aufgrund einer Rotsperre.

Hertha - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 0:2 Regensburg (A), 2:3 Hamburger SV (H), 2:1 Paderborn (A), 0:0 Hannover (A), 1:2 Preußen Münster (H)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 2:1 Preußen Münster (H), 4:2 Greuther Fürth (A), 2:1 Ulm (H), 4:0 Bravo (H), 0:1 1. FC Köln (H)

Letzte 5 Spiele Hertha vs Kaiserslautern: 4:3 (A), 3:1 (H), 1:3 (H), 2:1 (A), 1:3 (A)

Dieses Duell wurde alleine 52 Mal in der Bundesliga ausgetragen. Dabei ist die Bilanz mit 23 Erfolgen für die Hertha bei 22 Pleiten nahezu ausgeglichen. Für unsere Hertha Kaiserslautern Prognose müssen wir natürlich auf die Bilanz im Unterhaus schauen.

In der 2. Bundesliga sind die Berliner nach sieben Aufeinandertreffen noch ohne Niederlage gegen die Pfälzer (5S, 2U). Die letzten vier Punktspiele gegen die Roten Teufel konnte die Alte Dame alle gewinnen. So auch das Hinspiel in dieser Saison. Die Männer von Coach Cristian Fiel siegten mit 4:3 auf dem Betzenberg. Die einzigen zwei Erfolge gegen den Hauptstadtverein in den vergangenen Jahren feierte der FCK im DFB-Pokal (2013, 2024).

Die Hertha kassierte in der Viertelstunde vor der Pause ligaweit die meisten Gegentore (11). Zudem traf nur der Karlsruher SC in diesem Abschnitt öfter (9 Mal) als Kaiserslautern (8 Mal).

Diese Statistik führt uns zum Hertha Kaiserslautern Tipp “Über 0,5 Tore zwischen Minute 30 und 45”, die wir bei Betano mit einer Quote von 2,27 spielen können. Ihr habt noch kein Konto bei diesem Anbieter? Dann sichert euch am besten gleich den Betano Bonus !

So seht ihr Hertha - Kaiserslautern im TV oder Stream:

08. Februar 2025, 20:30 Uhr, Olympiastadion, Berlin

Übertragung TV: Sky, Sport1

Übertragung Stream: Sky Go, Sport1.de

Normalerweise ist die 2. Bundesliga exklusiv bei Sky zu Hause. Doch das Top-Spiel am Samstagabend ist auch live bei Sport1 zu sehen.

Diesen Samstag geht es mit dem Match zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Kaiserslautern weiter. Die TV-Übertragung beginnt um 19:30 Uhr. Der Anpfiff im Olympiastadion erfolgt um 20:30 Uhr.

Hertha vs Kaiserslautern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hertha: Gersbeck - Kenny, Leistner, M. Dardai, Zeefuik - Klemens - Cuisance, Maza - Winkler, Niederlechner, Scherhant

Ersatzbank Hertha: Ernst, Gechter, Karbownik, Bouchalakis, P. Dardai, Demme, Lum, Sessa, Prevljak, Reese, O. Rölke, Schuler, Thorsteinsson

Startelf Kaiserslautern: Krahl - Elvedi, Sirch, M. Bauer - Gyamerah, Robinson, Kaloc, Wekesser - Yokota, Ritter - Ache

Ersatzbank Kaiserslautern: Simoni, Heuer, Kleinhansl, Ronstadt, Toure, Aremu, Breithaupt, Klement, Raschl, Redondo, J. Zimmer, Alidou, Hanslik, Opoku, Ranos

Die Verletztenliste beider Teams ist bei der Hertha Kaiserslautern Prognose nicht besonders lang.

Bei den Hausherren fallen lediglich Brooks, Hussein und Dudziak aus. Die Gäste müssen auch nur ohne Spahic und Zuck auskommen.

Unser Hertha Kaiserslautern Tipp: Doppelte Chance X2

Die Berliner werfen am Samstag natürlich ihre gute Bilanz gegen Kaiserslautern in den Ring. Die letzte Punktspiel-Niederlage gegen die Pfälzer kassierte man im April 2012 in der Bundesliga. Zudem fordern die Verantwortlichen eine Reaktion von der Mannschaft.

Aber auch der Trainer muss eine andere Herangehensweise finden, doch da fangen die Probleme an. Cristian Fiel gelingt es einfach nicht, seine Mannschaft mit der nötigen Konstanz, einer defensiven Stabilität und ausreichend Widerstandskraft auszustatten.

So fällt es uns auch an diesem Spieltag schwer, auf die Alte Dame zu setzen. Mehr als einen Punkt können wir der form- und heimschwachen Hertha am Ende einfach nicht zutrauen.