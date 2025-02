Hertha - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 21.02.2025

SPORT1 Betting 20.02.2025 • 09:00 Uhr Hertha - Nürnberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wie verläuft der Einstand von Stefan Leitl?

Unser Hertha - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.02.2025 lautet: Der BSC muss dringend punkten, um nicht noch in Abstiegsgefahr zu geraten. Der Wett Tipp heute verspricht mindestens einen Zähler.

Zu Gast in Düsseldorf am Samstagabend zeigten die Berliner mit 21:9 Torschüssen und 57 Prozent Ballbesitz eine ihrer stärksten Saisonleistungen. Trotzdem ging der BSC am Ende mit einer 1:2-Niederlage vom Feld, die kurz darauf für die Entlassung von Trainer Cristian Fiel sorgte.

Schon einen Tag später stand mit Stefan Leitl der Nachfolger auf dem Trainerstuhl fest. Der neue Coach feiert in unserer Hertha Nürnberg Prognose sein Debüt. Wir spielen dabei mit einer Quote von 1,52 bei Merkur Bets den Hertha Nürnberg Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Hertha vs Nürnberg auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Nürnberg hat 6 seiner 8 Niederlagen in der Fremde kassiert

Der Club konnte nur eines der vergangenen 6 BL2-Gastspiele für sich entscheiden

Die Hertha hat 4 der letzten 6 Pflichtspiele gegen die Franken gewonnen

Hertha vs Nürnberg Quoten Analyse:

Mit 34 Punkten steht der FCN zwar auf Platz 9, hat sich einem direkten Aufstiegsrang aber auf fünf Zähler angenähert. Zudem hat der Club fünf Plätze und neun Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner.

Trotzdem schlagen sich die Hertha vs Nürnberg Quoten auf die Seite der Hausherren. Für einen Heimsieg gibt es durchschnittliche Quoten von 2,09. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste Hertha gegen Nürnberg Wettquoten zwischen 3,00 und 3,40.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Nürnberg Prognose: Was bewirkt der Trainerwechsel?

Die Hertha hat sechs der vergangenen acht Zweitliga-Partien verloren und spielt damit die schlechteste Zweitliga-Saison seit 1993/94. Die elf Niederlagen sind Vereins-Negativrekord nach 22 Saisonspielen in der eingleisigen zweiten Liga. Mehr Spiele verlor in dieser Saison im Unterhaus nur Regensburg (15). Die “Alte Dame” kassiert zu viele und vor allem zu einfache Gegentore (36, Platz 11). Der zweitmeiste Ballbesitz der Liga und die zweitmeisten Ballberührungen im gegnerischen Strafraum bringen zu wenig Ertrag. Nur sechs Teams haben weniger Tore erzielt.

Vor allem die Ergebnisse im heimischen Olympiastadion stehen für eine Bilanz des Grauens. Lediglich zwei Siege und sieben Punkte bei 12:18 Toren in zehn Spielen bedeuten Platz 18 in der Heimtabelle. In Düsseldorf kassierten die Berliner bereits Standard-Gegentor Nummer 13. Nach eigener Führung gingen schon 16 Punkte verloren. Das Polster auf den Relegationsrang beträgt nur noch fünf Punkte. So soll Stefan Leitl, der vor rund sieben Wochen in Hannover entlassen wurde, die bislang gründlich verkorkste Saison retten. Der neue Coach steht für Kompaktheit und eine stabile Defensive. Wenn ihr für euren Hertha Nürnberg Tipp Sportwetten mit PayPal nutzen wollt, findet ihr bei uns sicher den richtigen Anbieter.

Der Club hatte im vergangenen Sommer einen Radikal-Umbruch zu bewerkstelligen und setzte dabei mit Miroslav Klose auch auf einen neuen Trainer. Die Hinrunde beendete Nürnberg auf Platz 11 mit 22 Punkten (6S, 4U, 7N). In der Winterpause wurde das Ziel ausgegeben, eine bessere zweite Saisonhälfte zu spielen. In dieser liegen die Franken als zweitbestes Team der Rückrunde bisher voll im Soll. Der FCN gewann fünf seiner letzten sechs Zweitliga-Spiele (1N). Das sind genauso viele Siege wie noch an den ersten 16 Spieltagen zusammen. In Nürnberg ist etwas zusammengewachsen.

Die Mannschaft ist mit jungen Talenten gespickt und trotzt nach den jüngsten Erfolgen nur so vor Selbstvertrauen. Dabei ist sich die Truppe bewusst, dass sie jederzeit ein Tor schießen kann. Hierbei hilft die beste “Shooting Accuracy” der Liga (55,7 Prozent). Auch die Entlassung von Sportdirektor Olaf Rebbe in der vergangenen Woche brachte die jungen Spieler nicht aus dem Konzept. Vor allem daheim war der Club mit vier Siegen in Folge sehr stark. Dabei kassierten die Nürnberger nur ein Gegentor. In der Fremde wurde zuletzt eine Serie von nur einem Punkt aus fünf Gastspielen mit dem 4:3 in Magdeburg beendet.

Hertha - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:2 Düsseldorf (A), 0:1 Kaiserslautern (H), 0:2 Regensburg (A), 2:3 Hamburger SV (H), 2:1 Paderborn (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 2:0 Ulm (H), 4:3 Magdeburg (A), 1:0 Darmstadt (H), 1:3 Schalke (A), 2:1 Karlsruher SC (H)

Letzte 5 Spiele Hertha vs Nürnberg: 2:0 (A), 3:3 (H), 1:3 (A), 3:1 (A), 1:0 (H)

Diese Paarung gab es schon 52 Mal. 34 Duelle wurden in der Bundesliga ausgetragen. In der Gesamtbilanz liegt der Club mit 22 Siegen zu 19 Niederlagen knapp vorne. Das Hinspiel in dieser Saison in Nürnberg ging mit 2:0 an die Berliner. Das war der erste Sieg der Hertha im Unterhaus gegen den Club nach vier Remis und vier Niederlagen.

Wir schauen bei der Hertha Nürnberg Prognose auf alle Pflichtspiele. In dieser Hinsicht hat die “Alte Dame” vier der letzten sechs Partien gewonnen. Der jüngste Sieg des FCN im Olympiastadion datiert von 2014. Stefan Leitl verlor keines seiner elf Zweitliga-Duelle gegen Nürnberg (6S, 5U). Gegen keinen anderen Verein hat der Coach im Unterhaus eine so gute Bilanz.

In den letzten vier Auswärtsspielen von Nürnberg wurden mehr Tore in der ersten Halbzeit erzielt. Auch dieses Mal rechnen wir mit einem stürmischen Beginn. Für den Hertha Nürnberg Tipp “Mehr Tore in 1. Halbzeit” gibt es bei Betano eine Quote von 3,05. Alle Infos zur Betano Anmeldung findet ihr bei uns.

Hertha vs Nürnberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hertha: Gersbeck - Kenny, Gechter, M. Dardai, Zeefuik - Klemens, Karbownik, Cuisance, Maza, Reese - Scherhant

Ersatzbank Hertha: Ernst (Tor), Leistner, P. Dardai, Niederlechner, Prevljak, Thorsteinsson, Schuler, Demme, Winkler

Startelf Nürnberg: Ja. Reichert - Drexler, Knoche, Karafiat - Villadsen, Yilmaz, Jander, Lubach, Justvan, Castrop - Tzimas

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia (Tor), Gruber, Seidel, Schleimer, Danilo Soares, Antiste, Janisch, Joachims, Flick

Unsere Hertha Nürnberg Prognose wird durch das Debüt des neuen Trainers natürlich etwas erschwert, denn es lässt sich nur schwer vorhersagen, mit welcher Auf- und Einstellung der neue Coach die Hausherren aufs Feld schickt.

Verzichten muss Leitl dabei auf Brooks, Hussein und Dudziak. Die Gäste müssen lediglich ohne Forkel auskommen.

Unser Hertha - Nürnberg Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Die Formkurve, das Tabellenbild sowie die Heimbilanz des BSC sprechen eigentlich klar für die Nürnberger. Auch der direkte Vergleich in der 2. Bundesliga macht eher den Gästen Hoffnung, doch in der Hauptstadt wird der Trainerwechsel sicher eine positive Auswirkung auf die Hausherren haben.

Die Franken taten sich in den vergangenen Wochen in der Fremde doch deutlich schwerer als vor den eigenen Fans. So trauen wir den Gastgebern beim Debüt des neuen Coaches mindestens einen Punkt zu.