Hertha - Ulm Tipp, Prognose & Quoten | 23.11.2024

Hertha - Ulm Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Verlängert Ulm die aktuelle Serie?

Unser Hertha - Ulm Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 23.11.2024 lautet: Beide Trainer verspüren große Rückendeckung und können in Ruhe arbeiten. Eine ähnliche Stille herrscht in unserem Wett Tipp heute vor beiden Toren.

Cristian Fiel hat die „Alte Dame“ umgekrempelt. Fußballerisch treten die Berliner in dieser Spielzeit in einem völlig anderen Gewand auf, doch die Punkteausbeute zum jetzigen Zeitpunkt (17) gleicht beinahe dem Zählerstand der Vorsaison (16). In der Hertha Ulm Prognose meiden wir aufgrund der vielen Schwankungen eine Wette mit Bezug auf den möglichen Sieger.

Stattdessen geben wir unseren Hertha Ulm Wett Tipp heute auf „Unter 2,5 Tore“ im Spiel ab. Die Spatzen reisen mit der geteilt zweitbesten Defensive der 2. Bundesliga an (13 Gegentore), tauchen vor dem gegnerischen Tor aber extrem selten auf (10 Tore). Bwin stellt eine attraktive Quote von 2,00 zur Verfügung.

Darum tippen wir bei Hertha vs Ulm auf „Unter 2,5 Tore“:

83 Prozent der SSV-Auswärtsspiele enthielten „Unter 2,5 Tore“.

In Partien mit Beteiligung der Ulmer fielen ligaweit die wenigsten Treffer (23).

Ulm erzielte in den 5 vorangegangenen Liga-Spielen insgesamt nur einen Treffer.

Hertha vs Ulm Quoten Analyse:

Die deutschen Wettanbieter haben ihr Urteil in den Hertha Ulm Quoten scheinbar in Windeseile getroffen. Wir sind uns ob der großen Favoritenrolle und Siegquoten von unter 1,70 für einen Heimsieg allerdings unsicher, ob diese Variante wirklich zielführend wäre.

Zu Hause verlor Hertha vier der bisherigen sechs Partien und sammelte nur sechs Punkte. Insofern gäbe es genügend Argumente, die Hertha Ulm Wettquoten für einen Sieg der Gäste ins Scheinwerferlicht zu stellen. Maximal gibt es für einen Sieg des SSV den 5,10-fachen Gewinn.

Hertha vs Ulm Prognose: Zusammenhalt

Nach zwei Aufstiegen in Serie erhielt SSV-Trainer Thomas Wörle während der vergangenen Länderspielpause den wohlverdienten Lohn in Form einer Vertragsverlängerung. Mit dieser Jobsicherheit lässt es sich beruhigt arbeiten.

Wie erwartet steckt Ulm nach zwölf Spieltagen im Tabellenkeller (17.) fest und benötigt jeden Punkt (aktuell 10) für den Traum vom Klassenerhalt. Wörle bedient sich für seine Mission an den klassischen Mitteln eines Underdogs: Intensive Defensivarbeit und Qualität nach ruhenden Bällen.

Ungewöhnlich für einen Abstiegskandidaten ist die famose Defensive der Gäste, die gemeinsam mit Düsseldorf die zweitwenigsten Gegentore im deutschen Unterhaus zugelassen hat (13) - eine Warnung für den Hertha Ulm Tipp.

Auswärts kassierten die Spatzen erst fünf Gegentreffer, womit sie ebenfalls den Titel der zweitbesten Verteidigung für sich beanspruchen. Besser verteidigt auswärts nur die Fortuna (3 Gegentore).

Hertha - Ulm Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:3 Darmstadt (A), 0:1 Köln (H), 2:1 Heidenheim (H), 3:1 Karlsruhe (A), 3:1 Braunschweig (H).

Letzte 5 Spiele Ulm: 0:0 Magdeburg (A), 0:0 Schalke (H), 1:1 Darmstadt (A), 0:1 Karlsruhe (H), 1:1 VfB Stuttgart (A).

Letzte Spiele Hertha vs. Ulm: 4:0 (A), 1:0 (A), 3:0 (H).

Im Angriff stoßen die Spieler von Thomas Wörle jedoch Woche für Woche an ihre Grenzen und müssen für jeden einzigen Treffer schuften. Bis jetzt erzielte nur Regensburg (5) weniger Tore als der SSV (10).

Aus dem Spiel heraus strahlen die Gäste kaum Torgefahr aus. Weniger Großchancen als den Spatzen (14) standen keinem anderen Zweitligisten zur Verfügung.

Zum Glück gibt es auch noch den ruhenden Ball, der bei sechs der zehn SSV-Saisontore als Ausgangspunkt gedient hat - das ist ligaweit der höchste Anteil (60 Prozent).

Wenn die Standard-Situationen jedoch mal nicht den gewünschten Erfolg bringen, wird es schnell ruhig im Angriff des Aufsteigers. Zuletzt erzielte Ulm nur einen Treffer in den fünf vorangegangenen Liga-Spielen.

Die Bedeutung jedes einzelnen Zählers ist dem Tabellen-Siebzehnten aber bewusst und trotz der Mängel im letzten Spielfeld-Drittel ergatterte der SSV zuletzt drei Unentschieden in Folge und erkämpfte sich in zwei aufeinanderfolgenden Partien ein 0:0 (Schalke, Magdeburg). In der Hertha Ulm Prognose wird mehr angestrebt.

So seht ihr Hertha - Ulm im TV oder Stream:

23. November 2024, 13.00 Uhr, Olympiastadion, Berlin

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Ligaweit gewann keine Mannschaft mehr Zweikämpfe als die Gäste (1273). Dieser Einsatzwille wird in vielen Fällen belohnt. Ulm ließ bisher die wenigsten Schüsse aufs eigene Tor zu (48).

Hertha kassierte vor der Länderspielpause erstmals unter Cristian Fiel zwei Niederlagen in Serie und erzielte in beiden Begegnungen kombiniert nur einen einzigen Treffer, was sich auf den Hertha gegen Ulm Tipp auswirken könnte.

Hertha vs Ulm: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hertha: Ernst - Klemens, Zeefuik, Kenny, Palko Dardai, Cuisance, Sessa, Thorsteinsson, Niederlechner, Scherhant, Maza

Ersatzbank Hertha: Goller, Weiland, Lum, Bouchalakis, Christensen, Winkler, Schuler, Prevljak

Startelf Ulm: Thiede - Gaal, Kolbe, Hyryläinen, Meier, Maier, Brandt, Rösch, Keller, Higl, Krattenmacher

Ersatzbank Ulm: Seybold, Allgeier, Ludwig, Ulrich, Nelson, Chessa, Telalovic, Röser

Konnte die Länderspielpause die Ladehemmungen der Hauptstädter nicht lösen, wäre eine Wette ohne Einzahlung für „Hertha Unter 1,5 Tore“ eine klare Value-Wette für den zweifachen Gewinn.

Andersherum können wir verstehen, warum Ulm trotz der mickrigen zehn Saisontore für „Ulm Über 0,5 Tore“ nur Quoten von circa 1,50 erhält.

Wir sehen in der Hertha vs. Ulm Prognose den Grund in der schwachen Standard-Verteidigung der Berliner (8 Gegentore nach ruhenden Bällen).

Unser Hertha - Ulm Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Gäste werden versuchen, den Hauptstädtern ihr Spiel aufzuzwingen. Berlin versucht mit viel Ballbesitz die Ketten in der gegnerischen Verteidigung aufzubrechen, doch gerade darin sind die Spatzen mit ihren fantastischen Laufwerten diszipliniert.