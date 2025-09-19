Hoffenheim - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 20.09.2025

SPORT1 Betting 19.09.2025 • 18:00 Uhr Hoffenheim - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bauen die Bayern ihre makellose Bilanz aus?

Unser Hoffenheim - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.09.2025 lautet: Die TSG ist mit sechs Punkten aus drei Partien recht gut aus den Startlöchern gekommen Im Wett Tipp heute gegen den Rekordmeister droht aber die zweite Pleite.

Mit dem 3:1-Heimsieg am Mittwochabend in der Champions League gegen Chelsea hat der FC Bayern seine makellose Bilanz in der Saison 2025/26 auf sechs Siege in sechs Pflichtspielen ausgebaut. In der Bundesliga kommt der Rekordmeister mit neun Punkten und 14:2 Toren sogar auf die zweitbeste Zwischenbilanz eines Teams.

Saisonübergreifend waren die Münchner nach den letzten 35 Spieltagen Tabellenführer. Diese Bilanz will der FCB in unserer Hoffenheim Bayern Prognose ausbauen. Die Chancen dafür stehen in Sinsheim auch ganz gut. So spielen wir mit einer Quote von 1,62 bei Bwin den Hoffenheim Bayern Wett Tipp heute “Sieg Bayern & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Bayern auf “Sieg Bayern & Über 2,5 Tore”:

Hoffenheim konnte nur 1 der letzten 12 Heimspiele gewinnen

Die Bayern sind seit zehn BL-Gastspielen ungeschlagen

Die Münchner haben alle 6 Pflichtpartien in dieser Saison für sich entschieden

Hoffenheim vs Bayern Quoten Analyse:

Wenig überraschend schicken die Wettanbieter mit deutscher Lizenz die Gäste als klare Favoriten auf den Platz. Für einen Dreier der Münchner klettern die Hoffenheim vs Bayern Quoten lediglich auf einen Höchstwert von 1,38.

Dafür warten bei einem Sieg der Hausherren Hoffenheim gegen Bayern Wettquoten zwischen 6,50 und 7,80 auf euch. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Hoffenheim vs Bayern Prognose: Sorgt die neue Offensive der TSG für Gefahr?

Bei der TSG sind im Vergleich zur Vorsaison vor allem in Sachen Teamspirit und Stabilität deutliche Fortschritte zu erkennen. Zudem hat Hoffenheim durch Rückkehrer Fisnik Asllani und Tim Lemperle im Sturm eine große Qualität hinzugewonnen. Die beiden Angreifer kommen zusammen auf fünf Saisontore und machten auch am vergangenen Wochenende beim 4:2-Sieg zu Gast bei Union Berlin den Unterschied aus. Für keinen Bundesligisten erzielten die Neuzugänge mehr Tore als für die Kraichgauer. Diese Torgefahr spielt bei unserem Hoffenheim Bayern Tipp auch eine Rolle.

Damit zeigte die Mannschaft von Coach Christian Ilzer die richtige Reaktion auf das 1:3 gegen das Topteam aus Frankfurt am zweiten Spieltag. Zum Auftakt der neuen Saison hatte Hoffenheim mit 2:1 gegen schwache Leverkusener gewonnen. Mit diesen zwei Siegen aus den letzten drei Partien kommt die TSG auf genauso viele Dreier wie an den 12 Spieltagen zuvor zusammen (5U, 5N). In der heimischen Arena konnten die Badener allerdings nur eines der jüngsten 12 Spiele gewinnen (5U, 6N). Im Kalenderjahr 2025 hat kein Erstligist mehr Gegentore kassiert als die Kraichgauer (46). Darunter finden sich in der neuen Saison schon vier Gegentore nach Standardsituationen (Platz 18 in der BL).

Für den FC Bayern war das Duell gegen Chelsea am Mittwoch ein erster Gradmesser der noch jungen Saison. Am Ende setzte der FCB mit einem verdienten 3:1-Sieg ein klares Statement. Die Mannschaft von Coach Vincent Kompany war nicht spielerisch das bessere Team, sondern auch cooler mit dem Ball. Vor allem die Offensive des Rekordmeisters funktioniert. Harry Kane war an den ersten drei BL-Spieltagen an acht Treffern beteiligt (5 Tore, 3 Vorlagen). Das ist ein neuer Bestwert im Oberhaus seit Beginn der Datenerfassung (2004/05).

Und auch gegen die Blues aus London erzielte der englische Nationalspieler zwei der drei Münchner Tore. Und Luis Diaz traf in seinen ersten drei Bundesliga-Spielen für den FCB. Gegen den HSV führte man am vergangenen Spieltag nach nicht mal einer halben Stunde mit 4:0. Doch auch die Defensive steht. An den ersten drei Spieltagen kamen die Gegner der Münchner maximal auf einen xGoals-Wert von 0,6. Dadurch spielten die Bayern in der Liga schon zweimal zu null und kassierten nur gegen Augsburg zwei Gegentore. Auch haben die Männer von Coach Kompany bisher die beste Passgenauigkeit (89,8%) und den höchsten Ballbesitz (64,4%).

Hoffenheim - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 4:2 Union Berlin (A), 1:3 Frankfurt (H), 2:1 Leverkusen (A), 4:0 Rostock (A), 3:0 Bremen (A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:1 Chelsea (H), 5:0 HSV (H), 3:2 Augsburg (A), 3:2 Wiesbaden (A), 6:0 Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs Bayern: 0:4 (H), 0:5 (A), 4:2 (H), 0:3 (A), 1:1 (A)

Nach 35 Pflichtspielduellen spricht die Bilanz mit 23 Siegen bei fünf Niederlagen (7U) sehr deutlich für die Bayern. In der vergangenen Saison entschieden die Münchner die beiden Duelle mit der TSG sehr deutlich für sich (5:0 (H), 4:0 (A)).

Doch es gibt bei der Hoffenheim Bayern Prognose auch Hoffnung für die Fans der Kraichgauer. Die Badener haben in den letzten neun Heimspielen gegen den Rekordmeister eine ausgeglichene Bilanz (4S, 1U, 4N).

Der FC Bayern hat saisonübergreifend in den letzten fünf Auswärtsspielen in der Bundesliga immer mindestens drei Tore erzielt. Können die Münchner diese Serie fortsetzen? Für den Hoffenheim Bayern Tipp “Bayern über 2,5 Tore” bekommt ihr bei Interwetten eine 1,85.

So seht ihr Hoffenheim - Bayern im TV oder Stream:

20. September 2025, 15:30 Uhr, PreZero Arena, Sinsheim

Übertragung TV: Sky, DAZN

Übertragung Stream: Sky Go, Wow, DAZN

Die Partie zwischen Hoffenheim und Bayern, die am Samstag um 15:30 Uhr in der PreZero Arena von Sinsheim angepfiffen wird, könnt ihr entweder live als Einzelspiel bei Sky oder in der Konferenz bei DAZN verfolgen.

Hoffenheim vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hoffenheim: Baumann - Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo - Avdullahu, Burger - Kramaric, Touré - Lemperle, Asllani

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp, Akpoguma, Arthur Chaves, Behrens, Kabak, Prass, Damar, Prömel, Tohumcu, Bebou, Moerstedt

Startelf Bayern: Neuer - Boey, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich, Urbig, M.-J. Kim, Stanisic, Bischof, Goretzka, Karl, Jackson, Mike

Bei der Hoffenheim Bayern Prognose blicken wir natürlich auch auf die Ausfälle. Die Hausherren müssen ohne Gendrey, Hlozek und Machida auskommen. Bei den Bayern fehlen Spieler wie Davies, Guerreiro, Ito und Musiala.

Unser Hoffenheim - Bayern Tipp: Sieg Bayern & Über 2,5 Tore

Bei den Bayern läuft es bisher wie am Schnürchen. In allen Mannschaftsteilen stimmen die Form und die Qualität. So sind die Münchner auch am Samstag in Sinsheim zu Recht die klaren Favoriten.

In der Fremde ist der Rekordmeister seit einem 1:2 in Mainz im Dezember 2024 ohne Niederlage (7S, 3U). Gegen heimschwache Kraichgauer spricht alles für den nächsten Dreier des FCB.