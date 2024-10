Hoffenheim - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 19.10.2024

SPORT1 Betting 18.10.2024 • 06:00 Uhr Hoffenheim - Bochum Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer punktet im Kellerduell?

Unser Hoffenheim - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.10.2024 lautet: Der VfL will nach der Länderspielpause endlich den ersten Saisonsieg einfahren. Mehr als einen Zähler können wir den Gästen im Wett Tipp heute aber nicht zutrauen.

Am Samstag steigt in der PreZero Arena von Sinsheim ein Kellerduell: Der Tabellen-16. empfängt das Schlusslicht! Hoffenheim und Bochum legten mit vier Punkten bzw. einem Punkt nach sechs Partien jeweils ihren zweitschwächsten Start in eine Bundesliga-Saison hin. Dieser schwache Start soll am kommenden Spieltag dringend ausgebügelt werden. Laut der Hoffenheim Bochum Prognose sind die Gastgeber die recht klaren Favoriten.

Wir schätzen die Ausgangslage recht ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,74 bei Merkur Bets den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Bochum auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

In den letzten 4 Duellen setzte sich bei dieser Paarung immer das Heimteam durch

Die TSG ist daheim gegen einen Tabellenletzten noch ohne Niederlage

Bochum ist saisonübergreifend seit 8 Bundesliga-Spielen sieglos

Hoffenheim vs Bochum Quoten Analyse:

Die TSG hat nur zwei Punkte mehr auf dem Konto als der VfL. Trotzdem sprechen die Hoffenheim gegen Bochum Quoten eine ziemlich deutliche Sprache. Für einen Heimsieg klettern die Quoten gerade mal auf einen Höchstwert von 1,73.

Somit schicken die Wettanbieter ohne Steuer die Gäste als klare Außenseiter ins Rennen. Die Hoffenheim vs Bochum Wettquoten für einen Auswärtssieg bewegen sich zwischen Werten von 4,00 und 4,75.

Hoffenheim vs Bochum Prognose: Kriegt die TSG die Kurve?

Nach vier Bundesliga-Niederlagen in Folge stand Coach Pellegrino Matarazzo in Hoffenheim vor der Entlassung. Mit einem Erfolg in der Europa League daheim gegen Kiew (2:0) und einem 1:1 beim VfB Stuttgart konnte der Trainer seine Position aber wieder etwas festigen. In der Länderspielpause wurde auch Andreas Schicker als neuer Geschäftsführer Sport offiziell (ehemals Sturm Graz) und stärkte Matarazzo den Rücken. Die Serie von fünf BL-Partien ohne Sieg muss im Hoffenheim Bochum Tipp aber dringend beendet werden.

Probleme macht vor allem die Defensive. Hoffenheim spielte in den letzten 35 Erstliga-Partien nur einmal zu Null. Lediglich zwei Teams ließen 2024/25 mehr Schüsse zu als die Hoffenheimer (110). Die TSG hat in den letzten vier Liga-Heimspielen immer mindestens zwei Gegentore kassiert. In den jüngsten beiden waren es sogar jeweils vier Gegentreffer. Am Samstag spielen die Kraichgauer zum 13. Mal in der Bundesliga zuhause gegen einen Tabellenletzten. Eine Niederlage gab es dabei bisher nie (7S, 5U).

Das kann inzwischen kein Zufall mehr sein. Wie auch in den beiden vergangenen Jahren startete der VfL auch dieses Mal mit sechs sieglosen Spielen in eine Saison. Damit leuchtet beim VfL wieder mal die „Rote Laterne“. Da der Verein Kummer gewöhnt ist und sich in den letzten beiden Spielzeiten am Ende doch retten konnte, wird an der Castroper Straße noch keine Diskussion über Coach Peter Zeidler geführt. Bochum ist saisonübergreifend seit acht Bundesliga-Spielen sieglos und punktete nur am 4. Spieltag dieser Saison beim 2:2 daheim gegen Kiel.

Die Blau-Weißen blieben in keinem ihrer letzten 22 BL-Spiele ohne Gegentor und bieten auf der anderen Seite des Spielfeldes auch die zweitschwächste Chancenverwertung (11,3 Prozent). In der Fremde verlor man saisonübergreifend acht der letzten neun BL-Partien (1S). Die Mannschaft lässt sich aber nicht hängen und macht bei allen spielerischen Mängeln einen relativ geschlossenen Eindruck. Nach dem großen Umbruch im Sommer braucht das neue Team noch Zeit. Die Hoffnung: 2022 und 2023 wurde am 7. Spieltag jeweils ein Unentschieden geholt.

Hoffenheim - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:1 VfB Stuttgart (A), 2:0 Dynamo Kiew (H), 3:4 Werder Bremen (H), 1:1 Midtjylland (A), 1:2 Union Berlin (A)

Letzte 5 Spiele Bochum: 2:2 Köln (A), 1:3 Wolfsburg (H), 2:4 Dortmund (A), 2:2 Holstein Kiel (H), 1:2 Freiburg (A)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs Bochum: 2:3 (A), 3:1 (H), 2:5 (A), 3:2 (H), 1:2 (H)

Beide Vereine sind bisher zehnmal im Oberhaus aufeinander getroffen. Die TSG ist der einzige aktuelle Bundesligist, gegen den der VfL über die Hälfte der Duelle gewonnen hat (6).

Demgegenüber stehen vier Siege für die Kraichgauer. Somit gab es bei dieser Paarung noch keine Punkteteilung. In den vergangenen beiden Spielzeiten setzte sich in allen vier Partien das Heimteam durch.

Die TSG und der VfL sind die Teams, die in dieser BL-Saison den höchsten Wert an Expected-Goals-Against zuließen (14.1 und 15.8). Beide Teams blieben 2024/25 auch noch ohne „Weiße Weste“. Zudem fielen in den letzten vier Vergleichen jeweils mindestens vier Treffer.

Dieses Wissen in der Hoffenheim vs. Bochum Prognose nutzen wir für eine weitere Wette. Für „Über 3,5 Tore“ bekommt ihr bei Bwin eine Quote von 2,00. In Verbindung mit dem aktuellen Bwin Gutschein könnt ihr recht entspannt auf ein torreiches Spiel setzen.

So seht ihr Hoffenheim - Bochum im TV oder Stream:

19. Oktober 2024, 15:30 Uhr, PreZero Arena, Sinsheim

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Der Bundesliga-Samstag ist und bleibt weiterhin fest in der Hand von Sky. So ist auch das Kellerduell zwischen Hoffenheim und Bochum beim Bezahlsender zu sehen.

Los geht es in der PreZero Arena von Sinsheim um 15:30 Uhr, dann könnt ihr den Hoffenheim Bochum Tipp live überprüfen.

Hoffenheim vs Bochum: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Stach, Drexler - Gendrey, Bischof, Grillitsch, Prass, Kramaric, Hlozek - Bülter

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp (Tor), C. Lenz, Samassekou, Bruun Larsen, Arthur Chaves, Tohumcu, Moerstedt, Jurasek, Tabakovic

Startelf Bochum: Drewes - Passlack, Medic, Ordets, Wittek - Sissoko, Losilla, Bero, D. de Wit - Boadu, P. Hofmann

Ersatzbank Bochum: T. Horn (Tor), Gamboa, Oermann, Kwarteng, Pannewig, Daschner, Broschinski, Baldé, Miyoshi

Myron Boadu könnte nach seinen Hüftproblemen wieder in der Startelf des VfL stehen. Auch der zuletzt leicht angeschlagene Maxi Wittek dürfte wieder rechtzeitig fit werden.

Ob bei der TSG Stürmer Mergim Berisha, der verbal gegenüber Coach Matarazzo ausfällig geworden war, begnadigt wird, ist in der Hoffenheim Bochum Prognose noch unklar.

Unser Hoffenheim - Bochum Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Der VfL hält weiter an seinem Coach fest und hofft auf die Trendwende. Doch in Hoffenheim können wir den Gästen maximal einen Punkt zutrauen. Das hat damit zu tun, dass die TSG daheim spielt und die Formkurve zuletzt nach oben zeigte.

Bochum dagegen ist seit dem 5. Mai 2024 ohne BL-Sieg. Auch der direkte Vergleich aus den letzten beiden Spielzeiten sowie die Bilanz der Kraichgauer gegen Schlusslichter spricht für die Gastgeber. Dabei dürfen sich die Zuschauer wie immer, wenn beide Teams aufeinandertreffen, auf ein paar Treffer freuen.