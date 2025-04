Hoffenheim - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 26.04.25

SPORT1 Betting 25.04.2025 • 06:00 Uhr Hoffenheim - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Klettert der BVB auf einen Europapokal-Platz?

Unser Hoffenheim - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.04.2025 lautet: Wir erwarten nicht nur Treffer von beiden Teams, sondern in unserem Wett Tipp heute überhaupt auch einige Tore.

Gibt es im Signal Iduna Park in der kommenden Saison doch noch Europapokal-Spiele zu sehen? Nachdem es lange Zeit so aussah, als würde der BVB das internationale Geschäft verpassen, hat Schwarz-Gelb die europäischen Ränge wieder klar vor Augen. Ein Sieg in unserer Hoffenheim Dortmund Prognose ist dahingehend aber fast schon Pflicht. Die Borussia zeigte sich in den vergangenen Wochen wieder ziemlich treffsicher. Ohne Gegentreffer ging es bei ihr zuletzt aber nie.

Von daher entscheiden wir uns für den Hoffenheim Dortmund Wett Tipp heute “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,66 bei Merkur Bets. Für die Ersteinzahlung ab nur 1 € erhaltet ihr bei diesem Bookie nicht nur eine 40 €-Freebet, sondern auch bis zu 60 € Cashback auf die erste qualifizierende, aber nicht erfolgreiche Kombiwette.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Dortmund auf “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”:

Hoffenheim hat in 8 der letzten 9 Bundesliga-Spiele getroffen.

Dortmund erzielte in den letzten 4 BL-Partien 12 Tore.

In jedem der letzten 6 Pflichtspiele der Borussia gab es mindestens 3 Tore zu sehen.

Hoffenheim vs Dortmund Quoten Analyse:

Bereits vor der Merkur Bets Registrierung könnt ihr einen Blick auf die vielen Hoffenheim Dortmund Quoten dieses Wettanbieters werfen. Er sieht die Gäste in der recht klaren Favoritenrolle. Wer auf die Borussia setzt, erhält aktuell eine Quote von 1,75. Wer es mit der TSG hält, darf sich hingegen über eine Wettquote von 4,25 freuen.

Platzieren könnt ihr euren Tipp dabei ganz bequem über die Merkur Bets App. Die Hoffenheim Dortmund Wettquoten für die beiden beliebten Torwetten “Beide Teams treffen” und “Über 2,5 Tore” sind für sich allein betrachtet nicht der Rede wert. Erst wenn man die beiden Optionen kombiniert, kommt eine vernünftige Gesamtquote heraus.

Hoffenheim vs Dortmund Prognose: Keine einfache Aufgabe für den BVB

Nach der 2:3-Pleite in Freiburg muss Hoffenheim weiterhin um den Klassenerhalt bangen. Bei acht Punkten Vorsprung auf Rang 16 und nur noch vier ausstehenden Partien hat der 15. der Tabelle aber nach wie vor beste Chancen auf den Verbleib im Oberhaus. Dabei spielt die TSG mit 30 Punkten nach 30 Spieltagen die drittschwächste Saison ihrer Bundesliga-Historie.

Nur eine ihrer letzten sechs Partien konnten die Kraichgauer für sich entscheiden (2U, 3N). Das war ein 2:0 im bisher letzten Heimspiel gegen Mainz, womit die TSG einer Flaute von acht Bundesliga-Heimspielen ohne Dreier (5U, 3N) ein Ende setzte. Das war allerdings nicht die einzige Negativ-Serie, die 1899 damit beendete.

Nach 34 Heim-Partien im Oberhaus ohne Weiße Weste konnten die Kraichgauer daheim mal wieder zu Null spielen. Zwei Heimsiege in Folge innerhalb einer Saison gab es zuletzt vor einem Jahr. Wir sind eher skeptisch, dass das klappt und sehen in unserem Hoffenheim Dortmund Tipp eher die Vorteile bei den Gästen.

Damit teilen wir grundsätzlich die Einschätzung des Buchmachers Merkur Bets, den wir in unserer Merkur Bets Bewertung genauer unter die Lupe genommen haben. Mindestens einen Treffer trauen wir der TSG aber zu. Diesen hat sie in acht ihrer letzten neun Partien in der Bundesliga erzielt sowie in fünf der letzten sechs Pflichtspiele auf heimischem Rasen.

Hoffenheim - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 2:3 Freiburg (A), 2:0 Mainz (H), 1:3 RB Leipzig (A), 1:1 Augsburg (H), 0:1 St. Pauli (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 3:2 Gladbach (H), 3:1 Barcelona (H), 2:2 Bayern (A), 0:4 Barcelona (A), 4:1 Freiburg (A)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs Dortmund: 1:1 (A), 3:2 (A), 0:1 (A), 1:3 (H), 0:1 (H)

2:2 bei den Bayern, 3:1 gegen Barcelona und zuletzt 3:2 im Borussen-Duell gegen Gladbach - die letzten Ergebnisse Dortmunds können sich sehen lassen und machen auch die 0:4-Klatsche in Barcelona, die hauptverantwortlich für das spätere Aus in der Champions League war, ein Stück weit vergessen.

Es war gleichzeitig die einzige Pleite des BVB in den letzten sechs Pflichtspielen (4S, 1U). In der Bundesliga kletterten die Schwarz-Gelben dank zehn Punkten an den letzten vier Spieltagen bis auf Platz 7. Selbst der Königsklassen-Rang 4 ist nur noch vier Zähler entfernt und noch nicht völlig abgeschrieben.

Ohne Gegentor ging es bei den Gästen zuletzt aber nie. In jedem ihrer letzten zehn Pflichtspiele kassierten sie mindestens einen Gegentreffer. Für die kombinierte Wette “Sieg Dortmund & Beide Teams treffen” in der Hoffenheim Dortmund Prognose gibt es bei Merkur Bets eine Quote von 2,77.

Für diese Alternative lohnt sich der eingangs erwähnte Merkur Bets Wettbonus, der euch eine 40 € Freebet mit nur 1 € Einzahlung sowie für bestimmte Kombiwetten bis zu 60 € Cashback beschert, besonders. Apropos Kombiwetten: Für bestimmte Kombis gewährt euch Merkur Bets einen Kombi Boost von bis zu 30 Prozent.

So seht ihr Hoffenheim - Dortmund im TV oder Stream:

26. April 2025, 15:30 Uhr, PreZero Arena, Sinsheim

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Der Bundesliga-Samstag ist bis zum Ende der laufenden Saison noch komplett in der Hand von Sky. Entsprechend gibt es die Partie des 15. gegen den 7. der Tabelle dort bzw. bei WOW, dem Streamingdienst von Sky, als Einzelspiel oder in der Konferenz zu sehen.

Für die Gäste sprechen in unserem Hoffenheim vs Dortmund Tipp nicht nur ihr aktueller Lauf, bei dem sie mit dem Erfolg über Gladbach ihren 900. Sieg im 1964. Bundesliga-Spiel feierten und als erst zweite Mannschaft diese Marke knackten, sondern auch die Ergebnisse aus den letzten direkten Duellen in Sinsheim.

Hoffenheim vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hoffenheim: Baumann - Arthur Chaves, Östigard, Nsoki; Kaderabek, Stach, Geiger, Bülter, Kramaric; Toure, Tabakovic

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp, Akpoguma, Jurasek, Becker, Prass, Tohumcu, Hlozek, Moerstedt, Orban, Yardimci

Startelf Dortmund: Kobel - Süle, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Can, Svensson, Chukwuemeka, Adeyemi; Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Kabar, Mane, Yan Couto, Brandt, Özcan, Reyna, Wätjen, Beier, Duranville, Gittens

Die letzten vier Gastspiele beim kommenden Gegner hat der BVB allesamt gewonnen. Fünf Bundesliga-Heimpleiten gegen ein und denselben Kontrahenten in Folge gab es für die TSG noch nie. In den zwölf Heimduellen mit der Borussia davor hatten die Kraichgauer nur zwei Pleiten kassiert.

Zudem holten die Schwarz-Gelben aus ihren letzten vier Partien mit zehn Punkten genauso viele Zähler wie in ihren elf Bundesliga-Spielen davor. Es gibt also durchaus Gründe für die Hoffenheim gegen Dortmund Prognose auf die Gäste. Spielt ihr diese Option als Teil einer Kombiwette, dann zahlt ihr auch unter bestimmten Voraussetzungen bei Merkur Bets keine Wettsteuer.

Wenn es mal schnell gehen muss, dann könnt ihr euch von Merkur Bets auch einfach eine Kombiwette zusammenstellen lassen. Mit der Quickbet erstellt euch der Buchmacher nach euren eigenen Einstellungen in wenigen Klicks eine Kombiwette aus Fußball-Siegwetten in einer 5er-Kombination.

Unser Hoffenheim - Dortmund Tipp: “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore”

Das Momentum liegt klar auf Seiten der Gäste. Wir sehen sie auch in der Favoritenrolle, doch sie haben in dieser Spielzeit schon das eine oder andere Match vergeigt. Zudem könnte die TSG mit etwas Zählbarem und Patzern der Konkurrenz den Klassenerhalt endgültig besiegeln. Von daher entscheiden wir uns für die vermeintlich sicherere Option einer Torwette. Beide Klubs zeigten sich zuletzt ziemlich treffsicher, ließen hinten aber auch gerne Gegentreffer zu. In jedem der letzten sechs Pflichtspiele des BVB gab es zudem mindestens drei Tore in der Partie. Dieser Trend sollte sich am Samstag fortsetzen.