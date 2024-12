Hoffenheim - FCSB Tipp, Prognose & Quoten | 12.12.2024

SPORT1 Betting 11.12.2024 • 09:00 Uhr Hoffenheim - FCSB Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Klettert die TSG unter die Top 24 der Tabelle?

Unser Hoffenheim - FCSB Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 12.12.2024 lautet: Wollen die Kraichgauer im Europapokal weiterkommen, müssen dringend Punkte her. Doch im Wett Tipp heute droht wieder ein enges Spiel mit Toren auf beiden Seiten.

Nach fünf Spieltagen der Europa-League hat Hoffenheim gerade mal fünf Punkte auf dem Konto. Bei einem Torverhältnis von 5:8 reicht diese Ausbeute im Moment nur für den 25. Platz. Damit wäre die TSG komplett aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Doch noch stehen drei Spiele für die Kraichgauer auf dem Programm, in denen man genug Punkte fürs Weiterkommen sammeln kann. Die erste Chance bietet sich am Donnerstag. Im Heimspiel gegen den rumänischen Meister sind die Männer von Coach Christian Ilzer laut der Hoffenheim FCSB Prognose recht klar favorisiert.

Wir bleiben aber etwas skeptisch und spielen mit einer Quote von 1,75 bei Intertops den Wett Tipp heute “Beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs FCSB auf “Beide Teams treffen”:

Hoffenheim hat in 8 der letzten 9 Europa-League-Heimspiele immer mindestens einen Treffer erzielt

Nur 3 Teams haben in dieser Bundesliga-Saison eine schwächere Defensive als die TSG

Der FCSB hat die zweitbeste Offensive der heimischen Liga

Hoffenheim vs FCSB Quoten Analyse:

In der Bundesliga läuft es für die TSG bisher nicht wirklich gut. Für einen Heimsieg schaffen es die Hoffenheim vs FCSB Quoten bei den besten Bookies, die für euch auch immer wieder Gratiswetten parat haben, aber nicht mal auf die Marke von 1,50. Das hat natürlich mit dem Heimvorteil und der Qualität zu tun.

Der Kader des Bundesligisten kommt auf einen Wert von 166 Millionen Euro und hat damit im Vergleich zu den 36 Mio. Euro bei den Gästen klar die Nase vorne. So warten für einen Dreier der Gäste aber immerhin Hoffenheim gegen FCSB Wettquoten zwischen 6,25 und 6,70 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs FCSB Prognose: Der rumänische Meister ist ein unangenehmer Gegner

Nach fünf Spieltagen in der Europa League steht für die TSG mit dem 2:0 daheim gegen Dynamo Kiew lediglich ein Sieg zu Buche. Mit dem 1:1 in Midtjylland und dem 2:2 daheim gegen Olympique Lyon kommen noch zwei weitere Zähler hinzu. Doch vor allem bei den Gastspielen in Porto (0:2) und bei Sporting Braga (0:3) waren die Kraichgauer ziemlich chancenlos. Auch in der Bundesliga läuft es für die Männer von Coach Christian Ilzer nicht wirklich gut. Nur zwei Siege wurden in den letzten zwölf Partien eingefahren.

Damit stehen die Badener auf Rang 14 und haben gerade mal drei Punkte Polster auf den Relegationsrang 16. Während Hoffenheim zehn von 13 Zählern in der heimischen Pre-Zero-Arena geholt hat, ist die Mannschaft in der Fremde in dieser Saison nach sechs Gastspielen noch ohne Sieg (3U, 3N). Auch in der Europa League gab es seit fünf Auswärtspartien keinen Dreier mehr (3U, 2N). Dafür setzte es in den vergangenen acht Heimspielen im EL-Wettbewerb immerhin nur eine Pleite (5S, 2U), was sich positiv auf den Hoffenheim FCSB Tipp auswirkt.

Mit 27 Titeln ist der FCSB, der bis 2017 unter dem Namen Steaua Bukarest agierte, der Rekordmeister in Rumänien. Nach acht Spielzeiten konnten die Rot-Blauen in der vergangenen Saison endlich wieder die Liga für sich entscheiden. Der Vorsprung auf Cluj hatte am Ende drei Punkte betragen. Auch nach 19 Spieltagen der laufenden Saison steht der Verein aus der Hauptstadt wieder ganz oben. Zwischen Platz 1 und Rang 4 liegen aber nur zwei Zähler. Nach einem eher schwachen Saisonstart hat die Mannschaft von Coach Elias Charalambous von den letzten 13 Liga-Spielen nur noch eines verloren (4U, 8S).

Im Europapokal startete der Verein in der Königsklasse, scheiterte in der Quali nach Erfolgen gegen Virtus und Maccabi Tel Aviv aber an Sparta Prag. In den Europa-League-Playoffs reichte gegen den LASK nach einem 1:1 in Linz dann ein 1:0-Heimsieg zum Einzug in die Gruppenphase. In dieser läuft es für die “Ros-albastrii” mit Siegen gegen Rigas (4:1), PAOK (1:0), Midtjylland (2:0) und einem Remis gegen Olympiakos Piräus (0:0) ganz ordentlich. Die einzige Pleite war ein 0:4 bei den Glasgow Rangers. Die Top 8 verpasst der FCSB nur durch das etwas schwächere Torverhältnis.

Hoffenheim - FCSB Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:1 Freiburg (H), 0:3 Wolfsburg (A), 0:2 Mainz (A), 0:3 Sporting Braga (A), 4:3 RB Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele FCSB: 2:1 Botosani (H), 2:1 Agricola Borcea (A), 4:1 Otelul Galati (A), 0:0 Olympiakos Piräus (H), 3:0 Unirea Slobozia (H)

Letzte Spiele Hoffenheim vs FCSB: -

Beide Vereine treffen in der Hoffenheim gegen FCSB Prognose erstmals aufeinander. Für Hoffenheim ist es auch das erste Duell mit einer Mannschaft aus Rumänien. Der FCSB hat schon 18 Vergleiche mit Teams aus Deutschland in seiner Geschichte absolviert.

In diesen konnten die Rumänen gerade mal einen Sieg feiern, bei sieben Remis und zehn Niederlagen.

Die TSG hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen jeweils das erste Tor im Spiel kassiert. Auch am Donnerstag gehen wir nicht wirklich von einem guten Start für die Hausherren aus.

In der Interwetten App bekommen wir für den Hoffenheim vs. FCSB Tipp “1. Tor FCSB” eine hohe Quote von 3,15.

So seht ihr Hoffenheim - FCSB im TV oder Stream:

12. Dezember 2024, 18:45 Uhr, PreZero Arena, Sinsheim

Übertragung Stream: RTL+

Pro Spieltag überträgt RTL immer zehn Spiele der Europa League und der Conference League live. Dabei haben die Partien der drei deutschen Starter natürlich Vorrang.

Das Match der TSG, die aber am Donnerstag schon um 18:45 Uhr beginnt, wird allerdings nur als Livestream bei RTL+ gezeigt.

Hoffenheim vs FCSB: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hoffenheim: Baumann - Gendrey, Arthur Chaves, Nsoki, Prass - Stach, Samassekou, Bischof, Bruun Larsen, Kramaric - Hlozek

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp (Tor), Hranac, D. Jurasek, Kaderabek, Tabakovic, Geiger, Moerstedt, Berisha, Akpoguma

Startelf FCSB: Tarnovanu - Cretu, Popescu, Dawa, Radunovic - Tanase, Chiriches, Olaru - Stefanescu, Birligea, Toma

Ersatzbank FCSB: Udrea (Tor), Pantiru, Musi, Sut, Luis Phelipe, Popa, D. Colibasanu, Miculescu, Alhassan, Baeten

Die Hausherren müssen am Donnerstag auf Spieler wie Kabak, Prömel, Lenz, Grillitsch, Tohumcu, Bebou und Bülter verzichten.

Da geht den Hausherren schon etwas Qualität verloren, was wir bei unserer Hoffenheim FCSB Prognose im Hinterkopf behalten.

Unser Hoffenheim - FCSB Tipp: Beide Teams treffen

Für die Buchmacher sind die Hoffenheimer dank ihrer Qualität und dem Heimvorteil am Donnerstag die klaren Favoriten. Dieser Einschätzung können wir uns nicht wirklich anschließen.

Denn der FCSB steht in dieser Europa-League-Saison viel besser da als die TSG und wird auch am 6. Spieltag wieder ein unangenehmer Gegner sein. Auch die Formkurve spricht für die Gäste. So entscheiden wir uns gegen einen Tipp auf dem 1x2-Markt. Stattdessen rechnen wir in einem Spiel, in dem die Hausherren auf Sieg spielen müssen, mit Toren auf beiden Seiten.