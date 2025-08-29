Hoffenheim - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 30.08.2025

SPORT1 Betting 29.08.2025 • 18:00 Uhr Hoffenheim - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Zaubern die jungen Wilden der SGE auch in Sinsheim?

Unser Hoffenheim - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.08.2025 lautet: Die TSG und die Eintracht sind überraschend stark in die neue Saison gestartet. So verspricht das direkte Duell viel Spannung. Im Wett Tipp heute gehen die Gäste zu Recht als leichte Favoriten ins Rennen.

Frankfurt feierte am vergangenen Wochenende mit dem 4:1 gegen Werder Bremen seinen höchsten Bundesliga-Auftaktsieg seit 2000/01. Die ersten zwei BL-Saisonspiele konnte die Eintracht lediglich fünfmal gewinnen. Zuletzt glückte dies 2012/13. Damals feierte man am 2. Spieltag ein 4:0 auswärts bei der TSG Hoffenheim.

Und auch in dieser Spielzeit führt der Spielplan die SGE zum ersten Gastspiel in den Kraichgau. Die Quoten der Hoffenheim Frankfurt Prognose rechnen mit einem einigermaßen engen Spiel, sehen die Gäste aber etwas vorne. Uns geht es ähnlich. So spielen wir mit einer Quote von 1,65 bei Bwin den Hoffenheim Frankfurt Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Frankfurt auf “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”:

Frankfurt ist seit saisonübergreifend 7 Bundesliga-Spielen ungeschlagen

Die TSG konnte unter Ilzer noch nie 2 Partien in Folge gewinnen

Hoffenheim konnte lediglich 2 der jüngsten 16 Duelle gegen die Eintracht für sich entscheiden

Hoffenheim vs Frankfurt Quoten Analyse:

Den besten Wettanbietern, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Steuer befinden, ist natürlich der gute Saisonstart der TSG und der SGE nicht entgangen. So gehen die Buchmacher anhand der Hoffenheim vs Frankfurt Wettquoten von einem recht engen Duell auf Augenhöhe aus.

Die Gäste aus Hessen sind mit einer Höchstquote von 2,35 die leichten Favoriten. Für einen Dreier der Hausherren warten allerdings auch “nur” Hoffenheim gegen Frankfurt Quoten zwischen 2,85 und 3,00 auf euch. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Frankfurt Prognose: Wer holt sich den zweiten Sieg?

Am Ende der Vorsaison schaffte es die TSG nur mit viel Mühe auf Platz 15. Coach Christian Ilzer, der das Team erst im November 2024 übernommen hatte, stand schon wieder auf der Kippe. Doch Sportgeschäftsführer Andreas Schicker, der den Trainer aus der gemeinsamen Zeit bei Sturm Graz kennt, hielt an seinem Übungsleiter fest. Schon die ausschließlich mit Siegen gespickte Vorbereitung deutete an, dass diese Entscheidung womöglich richtig gewesen war. Nach einem souveränen 4:0 im Pokal gegen Hansa Rostock folgte mit dem 2:1-Sieg in Leverkusen ein erstes Highlight.

Die Kraichgauer störten den Gegner früh, zeigten ein gutes Gegenpressing und eine kompakte Defensive. In der vergangenen Spielzeit hatte nur Kiel (41) mehr Heimgegentore kassiert als die TSG (36). Zudem trat die Mannschaft sehr ballsicher und als geschlossene Einheit auf. So feierte Hoffenheim den ersten Bundesliga-Sieg seit Mitte April und beendete eine Serie von fünf sieglosen BL-Spielen. Nun sollen erstmals unter Coach Christian Ilzer zwei BL-Dreier in Folge glücken. Auch wollen die Badener an der Heimbilanz arbeiten. Man gewann bisher lediglich zwei der 12 Liga-Heimpartien unter Ilzer.

Frankfurt musste im Sommer mit Stürmer Ekitiké mal wieder einen absoluten Leistungs- und Hoffnungsträger ziehen lassen. Der Transfer nach Liverpool brachte aber eine Ablöse von rund 90 Mio. Euro ein. Dieses Schicksal ist man in der Main-Metropole schon gewöhnt. Doch seit Jahren werden bei der Eintracht die hohen Transfereinnahmen unter Sportvorstand Markus Krösche sinnvoll investiert. Auch in diesem Jahr wird die SGE wohl erneut um die internationalen Plätze mitspielen. Für Ex-Profi Mario Basler gehören die Hessen sogar zu den Meisterfavoriten.

Die Mannschaft hat auf jeden Fall eine große Zukunft. Denn gegen Werder setzte Frankfurt auf ihre jüngste Startelf an einem Auftaktspieltag in der Bundesliga seit 39 Jahren. Dabei kam der 19-jährige Uzun, der in der vergangenen Rückrunde nach dem 23. Spieltag in der Liga nur noch viermal zum Einsatz kam, auf drei Scorerpunkte (1 Tor, 2 Vorlagen). Zudem traf der 20-jährige Bahoya doppelt. Die Eintracht ist seit saisonübergreifend sieben BL-Spielen ungeschlagen (4S, 3U) und auswärts seit fünf Pflichtpartien ohne Niederlage (2S, 3U). Die Zahlen unterstreichen unseren Hoffenheim Frankfurt Tipp.

Hoffenheim - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 2:1 Leverkusen (A), 4:0 Rostock (A), 3:0 Bremen (A), 1:0 Bremen (A), 5:1 Darmstadt (H)

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 4:1 Bremen (H), 5:0 Engers (A), 0:1 Fulham (A), 2:2 Philadelphia (A), 5:2 Louisville (A)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs Frankfurt: 2:2 (H), 1:3 (A), 1:3 (A), 1:3 (H), 3:1 (H)

Die TSG und die Eintracht trafen in der Bundesliga bisher 32-mal aufeinander. Dabei konnten die Kraichgauer gerade mal zwei Duelle für sich entscheiden. Seit Beginn der Saison 2017/18 kassierte Hoffenheim nur gegen die Bayern so viele BL-Niederlagen wie gegen Frankfurt (je 10).

In den jüngsten 16 Partien gegen die Badener konnte die SGE auch immer mindestens ein Tor erzielen. Bei der Hoffenheim Frankfurt Prognose schauen wir nochmal auf die letzten vier Duelle. Hier steht die Bilanz bei drei Siegen und einem Remis aus Sicht der Hessen.

Am 1. Spieltag war Asllani für Hoffenheim mit einem Tor und einer Vorlage der Matchwinner. Und Bahoya traf wie erwähnt für Frankfurt gegen Bremen gleich zweimal. Das führt uns zum Hoffenheim Frankfurt Tipp “Asllani oder Bahoya treffen”.

Denn bei Buchmacher Winamax können wir auf beide Angreifer setzen und bekommen eine Quote von 2,15, wenn nur einer trifft. Neukunden können ihr Verhältnis zwischen Einsatz und Gewinn mit dem Winamax Bonus zusätzlich optimieren.

So seht ihr Hoffenheim - Frankfurt im TV oder Stream:

30. August 2025, 15:30 Uhr, PreZero Arena, Sinsheim

Übertragung TV: Sky, DAZN

Übertragung Stream: Sky Go, WOW, DAZN

In dieser Saison habt ihr am Bundesliga-Samstag um 15:30 Uhr zwei Optionen: Mit einem Abo bei DAZN könnt ihr alle Spiele als Konferenz sehen. Zudem werden alle Partien mit dieser Anstoßzeit bei Sky als Einzelspiel übertragen.

Hoffenheim vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hoffenheim: Baumann - Coufal, Arthur Chaves, Hranac, Bernardo - Avdullahu, Tohumcu - Kramaric, Touré - Lemperle, Asllani

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp, Akpoguma, Hajdari, Prass, Burger, Damar, Prömel, Bebou, Moerstedt, Mokwa

Startelf Frankfurt: Zetterer - Kristensen, Collins, R. Koch, Theate - Larsson, Chaibi - Doan, Uzun, Bahoya - Burkardt

Ersatzbank Frankfurt: Grahl, Amenda, Baum, Brown, Buta, Chandler, Nkounkou, M. Götze, O. Höjlund, Knauff, Skhiri, Batshuayi, Wahi

Die Hausherren müssen auf Gendrey, Hlozek, Kabak und Machida verzichten. Bei den Gästen fehlen lediglich Keeper Kaua Santos und Ngankam. So haben die Ausfälle keine große Auswirkung auf unsere Hoffenheim Frankfurt Prognose.

Unser Hoffenheim - Frankfurt Tipp: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore

Nach dem guten Start der beiden Mannschaften in die neue Saison dürfen sich die Fußballfans am Samstag auf dieses Duell freuen. Die TSG zeigt sich im Vergleich zur Vorsaison stark verbessert. Trotzdem trauen wir den Hausherren nicht mehr als einen Punkt zu.