Hoffenheim - Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 08.11.2025

SPORT1 Betting 07.11.2025 • 18:00 Uhr Hoffenheim - Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer holt sich den 4. Liga-Dreier in Folge?

Unser Hoffenheim - Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.11.2025 lautet: Die neutralen Zuschauer kamen in den letzten Spielen der TSG und der Bullen auf ihre Kosten. Auch in unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einigen Toren.

In unserer Hoffenheim Leipzig Prognose begegnen wir zwei der aktuell formstärksten Teams der Bundesliga. Die Partien dieser beiden Kontrahenten waren zuletzt vor allem für den neutralen Zuschauer unterhaltsam. Aber auch die beiden Fanlager dürften mit den letzten Leistungen ihrer Mannschaft weitestgehend zufrieden sein.

Im direkten Duell erwarten wir ein kurzweiliges Spiel und wie in der Vorsaison einige Tore. Nachdem sich beide Teams auch in den letzten Wochen ziemlich treffsicher zeigten, entscheiden wir uns für den Hoffenheim Leipzig Wett Tipp heute “Über 3,5 Tore” mit einer Quote von 1,93 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Leipzig auf “Über 3,5 Tore”:

Hoffenheim erzielte an jedem der vergangenen 3 Spieltage 3 Treffer.

In jedem der letzten 3 Pflichtspiele von RB Leipzig gab es mindestens 4 Tore.

In den beiden BL-Duellen der Vorsaison gab es 7 bzw. 4 Tore.

Hoffenheim vs Leipzig Quoten Analyse:

Die Hoffenheim Leipzig Quoten in den verschiedenen Sportwetten Apps machen es deutlich: In dieser Partie gibt es keinen klaren Favoriten. Während man für einen Tipp auf die Bullen Quoten bis 2,40 erhält, liegen die Wettquoten für einen Tipp auf die TSG mit Werten um 2,65 nicht allzu weit davon entfernt.

Dass es torreich werden wird, davon gehen auch die Buchmacher aus. Die Hoffenheim Leipzig Wettquoten für “Über 2,5 Tore” erreichen in den meisten Fällen gerade so die Marke von 1,40. Dass beide Klubs zum Torerfolg kommen, halten die Bookies angesichts von Quoten von höchstens 1,37 für “Beide Teams treffen” für sehr wahrscheinlich.

Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Leipzig Prognose: Munteres Hin und Her

Hoffenheim hat einen Lauf - zumindest in der Bundesliga. Die letzten drei Partien in Deutschlands Oberhaus hat die TSG alle gewonnen. Bei jedem dieser drei Erfolge hat sie zudem genau drei eigene Treffer erzielt. Am vergangenen Wochenende gewann sie ihr Auswärtsspiel in Wolfsburg trotz eines frühen Rückstands mit 3:2.

Getrübt wird die Freude über die starken Ergebnisse an den letzten Bundesliga-Spieltagen lediglich durch das Aus im DFB-Pokal: Mitte vergangener Woche unterlagen die Kraichgauer am Kiez dem FC St. Pauli nach Elfmeterschießen. Das aktuelle Formhoch im Ligabetrieb kommt dabei durchaus überraschend.

Denn an den Spieltagen 4 bis 6 hatte die TSG aus drei Partien nur einen einzigen Punkt geholt. Aus den letzten drei Partien holten wiederum nur noch die Bayern und der kommende Gegner die Maximalausbeute von neun Zählern. Dabei erzielten die Kraichgauer an diesen letzten drei Spieltagen sogar ein Tor mehr als der Spitzenreiter aus München.

Am Samstag will man an die letzten Ergebnisse in der Bundesliga anknüpfen und den zweiten Heimdreier in Folge einfahren. Die ersten drei Heimpartien hatte 1899 noch alle verloren. In unserer Hoffenheim Leipzig Prognose gehen wir zwar nicht von einem Heimerfolg aus, wohl aber von mindestens einem Treffer der Hausherren.

Hoffenheim - Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 3:2 Wolfsburg (A), 1:1, 2:2 n.V., 7:8 i.E. St. Pauli (A), 3:1 Heidenheim (H), 3:0 St. Pauli (A), 0:1 Köln (H)

Letzte 5 Spiele Leipzig: 3:1 Stuttgart (H), 4:1 Cottbus (A), 6:0 Augsburg (A), 2:1 HSV (H), 1:1 Dortmund (A)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs. Leipzig: 1:3 (A), 4:3 (H), 1:1 (H), 1:3 (A), 0:1 (A)

Mindestens ein Tor erwarten wir auch von den Gästen, die abgesehen vom Auftaktspiel, als sie mit 0:6 bei den Bayern untergingen, eine bärenstarke Saison spielen. Von den folgenden acht Partien haben sie sieben gewonnen und sich nur von Dortmund auswärts remis getrennt.

Am vergangenen Wochenende holten sie beim 3:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart den dritten Liga-Dreier in Serie. Vier Tage zuvor hatten sie beim Drittligisten Energie Cottbus keine Mühe und erreichten mit dem 4:1-Auswärtserfolg das Achtelfinale im DFB-Pokal. In ihren letzten drei Pflichtspielen erzielten die Roten Bullen insgesamt 13 Treffer.

Denn vor den beiden erwähnten letzten Siegen hatten sie auch ihr bislang letztes Auswärtsspiel im Oberhaus mit 6:0 in Augsburg gewonnen und damit den höchsten Auswärtssieg ihrer Bundesliga-Geschichte geholt. Mit insgesamt 19 Treffern stellen sie die drittbeste Offensive hinter den Bayern und Frankfurt.

Auf der anderen Seite kassierte RB in vier der letzten fünf Pflichtspiele je ein Gegentor, was mit ein Grund ist, warum wir auch bei unserem Hoffenheim Leipzig Tipp mindestens einen Gegentreffer für die Sachsen erwarten. Wer sich unserer Wette anschließen will, der sollte sich vorher unbedingt noch mit dem aktuellen Bet-at-home Gutschein vertraut machen.

So seht ihr Hoffenheim - Leipzig im TV oder Stream:

08. November 2025, 15:30 Uhr, PreZero Arena, Sinsheim

Übertragung TV: Sky, DAZN

Übertragung Stream: Sky, WOW, DAZN

Die Partie läuft als Einzelspiel beim Sender Sky bzw. dessen Streamingdienst WOW und ist auch im Rahmen der Samstags-Konferenz bei DAZN zu sehen. In jedem Fall ist ein kostenpflichtiges Abo erforderlich.

Der direkte Vergleich spricht in der Hoffenheim Leipzig Prognose für die Gäste. Die haben nur eines der letzten acht direkten Aufeinandertreffen in Bundesliga und DFB-Pokal verloren und sechs der übrigen sieben Begegnungen für sich entschieden (1U). Aber: Die erwähnte Pleite gab es beim letzten Gastspiel im Kraichgau in der Vorsaison.

Hoffenheim vs Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Hoffenheim: Baumann - Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo; Burger, Prömel, Avdullahu, Toure; Lemperle, Asllani

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp, Akpoguma, Damar, Moerstedt, Prass, Kabak, Tohumcu, Bebou, Kramaric

Startelf Leipzig: Gulacsi - Baku, Orban, Lukeba, Raum; Ouedraogo, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa

Ersatzbank Leipzig: Vandevoordt, Banzuzi, Gomis, Harder, Maksimovic, Bitshiabu, Bakayoko, Schlager, Klostermann

Die beiden BL-Vergleiche 2024/25 waren zudem sehr torreich. Die TSG gewann zu Hause mit 4:3 und im Rückspiel triumphierten die Bullen mit 3:1. Weiter zurückblickend gab es in fünf der letzten sechs direkten Duelle Tore auf beiden Seiten.

Der alternative Hoffenheim Leipzig Tipp “Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen” zu Quoten um 1,90 ist daher sicherlich eine Überlegung wert. Nichts zu überlegen gibt es dagegen beim aktuellen Bet-at-home Bonus Code. Mit diesem erhaltet ihr bis zu 100 € Bonus für die erste Einzahlung sowie einen 500 % Quotenboost.

Unser Hoffenheim - Leipzig Tipp: “Über 3,5 Tore”

Beide Klubs haben ihre letzten drei Partien in der Bundesliga gewonnen und ihren Gegnern dabei ordentlich eingeschenkt. Hoffenheim erzielte neun Tore an den letzten drei Spieltagen, Leipzig netzte sogar elfmal. RB will im Kraichgau den 2. Platz hinter den Bayern verteidigen, während die TSG mit drei Punkten bis auf den 4. Rang springen könnte.

Schon in der Vergangenheit waren die Duelle zwischen diesen beiden Mannschaften torreich. In fünf der letzten sieben Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Teams gab es mindestens vier Tore in der Partie. Nach den letzten Ergebnissen der beiden Kontrahenten erscheint uns im direkten Duell am Samstag eine Torwette die beste Option zu sein.