Hoffenheim - Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten 14.09.2024

Unser Hoffenheim - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.09.2024 lautet: Dass der amtierende Meister auf nationaler Ebene doch verlieren kann, wurde zuletzt vor heimischer Kulisse gegen Leipzig deutlich. In unserem Wett Tipp heute schreiben wir dennoch den Leverkusenern in Sinsheim Feldvorteile zu.