Hoffenheim - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 12.04.2025

Unser Hoffenheim - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.04.2025 lautet: Die TSG war in den vergangenen Wochen zwar selten siegreich, hat die eigene Defensive aber sukzessive verbessert. Das merken auch die 05er im Wett Tipp heute.

So spielen wir mit einer Quote von 2,16 bei Merkur Bets den Hoffenheim Mainz Wett Tipp heute “Unter 2,5 Tore”. Geheim-Tipp bei Merkur Bets: 1 Euro einzahlen und 40 Euro Freebet + 60 Euro Cashback-Bonus abstauben!

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Mainz auf “Unter 2,5 Tore”:

Hoffenheim vs Mainz Quoten Analyse:

Der Quotenschlüssel von Merkur Bets hat im Test überzeugt . Vor allem Spiele aus der Bundesliga bewegen sich an der Marktspitze, so auch die Hoffenheim Mainz Quoten. Die leichte Außenseiterrolle der Hausherren sollte niemanden wirklich überraschen. Zu Hause hat die TSG seit acht Auftritten nicht mehr gewonnen.

Vielleicht fallen die Hoffenheim Mainz Wettquoten für einen Sieg der Gastgeber sogar noch etwas zu niedrig aus. Ein Dreier der Kraichgauer bewegt sich im Bereich von 2,70, während der FSV mit Siegquoten von knapp über 2,50 daherkommt. Folgt ihr unserer Anleitung zur Anmeldung bei Merkur Bets , könnt ihr die verschiedenen Quoten zu dieser Paarung auch in eine Kombi-Wette stecken. Sobald euer Paket mindestens fünf Spiele enthält, zum Beispiel mit allen Begegnungen der Bundesliga-Konferenz, erhaltet ihr einen Wett-Boost.

Hoffenheim vs Mainz Prognose: Wird es nochmal eng?

Eine Begegnung, in der beide Mannschaften zuletzt nicht immer die besten Ergebnisse eingefahren haben, ist selten leicht zu tippen. Dafür hat sich der Hoffenheim vs. Mainz Tipp noch recht schnell herauskristallisiert. Christian Ilzer und seine Mannen haben derzeit fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das vergangene Wochenende hat die TSG zwar mit einer 1:3-Niederlage gegen RB Leipzig beendet, dabei aber über weite Strecken in Unterzahl agiert. Laut dem Coach der Kraichgauer hatte sein Team bis dato viel richtig gemacht.