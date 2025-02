Hoffenheim - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten 08.02.25

Unser Hoffenheim - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.02.2025 lautet: Beide Teams kämpfen im direkten Duell um Punkte gegen den Abstieg und könnten sonst schnell unten reingezogen werden. Im Wett Tipp heute legen wir uns auf keinen Sieger fest, sondern erwarten nur einige Tore.

Am 8. Februar 2025, um 15:30 Uhr, treffen Hoffenheim und Union Berlin in der PreZero Arena aufeinander. Beide Teams befinden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte der Bundesliga, mit Hoffenheim auf Platz 15 und Union Berlin auf Platz 14.