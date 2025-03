HSV - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 28.03.2025

SPORT1 Betting 27.03.2025 • 09:00 Uhr HSV – Elversberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleiben die Hamburger zu Hause weiter ungeschlagen?

Unser HSV – Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.03.2025 lautet: Die Gäste haben eine stabile Defensive. In unserem Wett Tipp heute werden sie dennoch mehr als nur ein Gegentor kassieren.

Jahr für Jahr hofft man rund um den Volkspark in Hamburg auf die Rückkehr in die Bundesliga. In dieser Spielzeit könnte es nun tatsächlich so weit sein. Die Rothosen sind auf einem sehr guten Weg Richtung Erstklassigkeit und in unserer HSV Elversberg Prognose gehen wir davon aus, dass sie auch am Freitag nicht von diesem Weg abkommen werden.

Ein Spaziergang dürfte das kommende Duell mit der SVE zwar nicht werden, doch zu Hause gibt es aktuell kein besseres Team als den Klub mit der Raute. Wir entscheiden uns für den HSV Elversberg Wett Tipp heute „HSV Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,60 bei Betano.

Darum tippen wir bei HSV vs Elversberg auf „HSV Über 1,5 Tore”:

Der HSV ist als einziges Team in dieser Zweitliga-Saison zu Hause noch ungeschlagen.

4 ihrer letzten 5 Heimspiele haben die Rothosen gewonnen.

In 6 der letzten 7 Partien im heimischen Volksparkstadion traf Hamburg mindestens doppelt.

HSV vs Elversberg Quoten Analyse:

Die Buchmacher, für die Sportwetten mit PayPal mittlerweile zum guten Ton gehören, sehen die Gastgeber ebenfalls in der Favoritenrolle. Die HSV Elversberg Quoten für Wetten auf einen Heim-Dreier liegen im Schnitt bei 1,72. Wetten auf einen Sieg der Rothosen mit mindestens zwei Toren Unterschied werfen Quoten bis 2,78 ab.

Damit liegen die Quoten für Wetten auf einen Handicap-Sieg der Hamburger immer noch deutlich unter den HSV Elversberg Wettquoten für einen Tipp auf einen Erfolg der Saarländer. Wer auf die Gäste setzt, darf mit Quoten bis 4,45 rechnen. Bei Wettquoten bis lediglich 1,60 für „Beide Teams treffen“ trauen die Bookies der SVE aber immerhin ein Tor zu.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs Elversberg Prognose: Hamburgs Heimstärke hält

Schafft der HSV in dieser Saison die Rückkehr in die Beletage des deutschen Fußballs? Aktuell spricht jedenfalls viel dafür. Vor der Länderspielpause blieben die Hamburger zweimal in Folge siegreich, schlugen zu Hause Düsseldorf und auswärts Magdeburg jeweils klar mit 4:1 bzw. 3:0 und verteidigten damit die Tabellenführung.

Der Dreier beim FCM war allein in der Rückrunde der sechste in neun Spielen. Mit insgesamt 20 Punkten sind die Rothosen das beste Team der Rückserie. Selbst haben sie in ihrer Zweitliga-Historie aus den ersten neun Rückrunden-Partien noch nie so viele Zähler geholt. Zudem standen sie noch nie so spät in einer Zweitliga-Saison auf Platz 1.

Zu Hause sind die Hamburger in der laufenden Zweitliga-Spielzeit noch ungeschlagen. In 13 Heimpartien gab es sieben Siege und sechs Remis. Saisonübergreifend haben sie nur eines ihrer letzten 18 Heimspiele im Unterhaus verloren. In unserem HSV Elversberg Tipp sind wir davon überzeugt, dass die Rothosen ihre Heimserie weiter ausbauen.

Mit insgesamt 58 erzielten Treffern ist der Spitzenreiter gleichzeitig die Tormaschine der 2. Bundesliga. Daheim schoss der Nord-Klub 35 Tore in besagten 13 Spielen, was einem Schnitt von fast 2,7 Treffern pro Heim-Begegnung entspricht. Auf der anderen Seite kassierte der HSV an den bisherigen 26 Spieltagen 32 Gegentore.

HSV – Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 3:0 Magdeburg (A), 4:1 Düsseldorf (H), 0:2 Paderborn (A), 3:0 Kaiserslautern (H), 1:1 Regensburg (A)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 0:1 Münster (H), 1:1 Kaiserslautern (A), 4:0 Hertha (H), 0:0 Ulm (A), 2:0 Fürth (H)

Letzte Spiele HSV vs. Elversberg: 2:4 (A), 1:0 (H), 1:2 (A)

Ebenfalls 32 Gegentreffer stehen in der Bilanz der Elversberger. Ligaweit haben nur Köln und Hannover weniger Gegentore kassiert als die beiden kommenden Kontrahenten. Auswärts kassierte die SVE gerade einmal nur acht Gegentore. Das ist mit Abstand Liga-Bestwert. Die zweitwenigsten Auswärts-Gegentreffer hat Düsseldorf mit 14.

In der Fremde haben die Saarländer nur eine der letzten sechs Partien in der 2. Bundesliga verloren und zwar knapp mit 0:1 beim anderen Aufstiegsanwärter aus Köln (3S, 2U). In die Länderspielpause hatten sie sich mit einer etwas überraschenden 0:1-Heimpleite gegen Aufsteiger Münster verabschiedet, nachdem sie zuvor sechsmal in Folge ungeschlagen geblieben waren (3S, 3U).

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Bei einem Heim-Dreier wären die Gäste als Vierter der Tabelle in den Volkspark gereist. So aber beginnen sie den 27. Spieltag auf Platz 9. Nüchtern betrachtet gibt es auch durchaus Argumente, die für die SVE sprechen. So hat sie nur drei ihrer bisherigen zwölf Auswärtsspiele in dieser Zweitliga-Saison verloren (4S, 5U).

Mit zehn Weißen Westen haben die Saarländer zudem zusammen mit Köln ligaweit die meisten. Dennoch können wir uns in unserer HSV Elversberg Prognose nicht für sie aussprechen, denn der Gegner ist eben nicht irgendjemand, auch wenn die Gäste den bisherigen direkten Vergleich sogar anführen.

So seht ihr HSV – Elversberg im TV oder Stream:

28. März 2025, 18:30 Uhr, Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Es dürfte sich mittlerweile überall herumgesprochen haben, dass Sky die Exklusivrechte an der 2. Bundesliga hält. Mit Ausnahme des Samstagabend-Spiels, das zusätzlich im Free-TV bei Sport1 übertragen wird, gibt es die übrigen Partien aus dem Unterhaus nur bei Sky bzw. dessen Streamingdienst WOW zu sehen.

In unserem HSV vs. Elversberg Tipp wollen wir nochmal auf den schon angesprochenen direkten Vergleich eingehen. Es ist das vierte Duell zwischen diesen beiden Klubs. Die SVE behielt bisher zweimal die Oberhand, so auch im Hinspiel, das sie zu Hause mit 4:2 gewann. Auch den anderen Sieg gab es daheim.

HSV vs Elversberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf HSV: Heuer-Fernandes – Mikelbrencis, Hadzikadunic, Elfadli, Muheim; Karabec, Meffert, Reis; Selke, Königsdörffer, Dompe

Ersatzbank HSV: Mickel, Balde, Hefti, Mebude, Pherai, Schonlau, Glatzel, Richter, Sahiti

Startelf Elversberg: Kristof – Baum, Pinckert, Le Joncour, Neubauer; Petkov, Fellhauer, Damar, Sahin, Zimmerschied; Asllani

Ersatzbank Elversberg: Boss, Ebnoutalib, Rohr, Schmahl, Feil, Sicker, Stock, Sickinger, Schnellbacher

Das bislang einzige Gastspiel im Volksparkstadion haben die Saarländer dagegen mit 0:1 verloren. Wir würden auch die nüchterne Wette in der HSV Elversberg Prognose „Heimsieg“ anvisieren, für den unter anderem auch Bwin mit einer 1,75 aktuell eine der Höchstquoten liefert. Der Buchmacher hat zudem noch einen attraktiven Bwin Willkommensbonus im Angebot.

Fairerweise wollen wir euch aber noch darauf hinweisen, dass der jeweilige Tabellenführer der 2. Bundesliga nur zwei seiner letzten 14 Heimspiele gewinnen konnte (5U, 7N). Die Elversberger auf der anderen Seite haben drei ihrer letzten fünf Duelle mit einem Spitzenreiter für sich entscheiden können (2N).

Unser HSV – Elversberg Tipp: „HSV Über 1,5 Tore”

Es wird kein Spaziergang für den HSV, der auf einen unangenehmen Gast aus dem Saarland trifft. Die Hamburger spielen aber zu Hause, wo sie vier der letzten fünf Spiele gewannen. Zudem trafen sie in sechs ihrer letzten sieben Partien im heimischen Volkspark mindestens doppelt, zuletzt dreimal in Folge gegen Hannover, Kaiserslautern und Düsseldorf.

Elversberg hat zwar die mit Abstand beste Auswärts-Defensive, doch am Freitag tritt die SVE eben auch bei der besten Heimmannschaft an, die in ihren bisherigen 13 Heimspielen in der laufenden Zweitliga-Saison im Schnitt fast 2,7 Tore pro Heimpartie erzielte.