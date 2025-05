HSV - Ulm Tipp, Prognose & Quoten | 10.05.2025

SPORT1 Betting 09.05.2025 • 11:00 Uhr HSV - Ulm Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Macht der HSV nach verflixten 7 Jahren die Bundesliga-Rückkehr perfekt?

Unser HSV - Ulm Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.05.2025 lautet: Mit einem Dreier steigen die Rothosen auf. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass das Volksparkstadion am Samstag Kopf steht.

Nur noch einen Sieg braucht der Hamburger SV, um die Rückkehr in die Bundesliga nach siebenjähriger Leidenszeit perfekt zu machen. Zwei Spieltage haben sie für diesen Dreier Zeit, doch selbstverständlich wollen sie ihn schon an diesem Samstag realisieren. In unserer HSV Ulm Prognose sind die Rothosen gegen den Abstiegskandidaten der klare Favorit.

Nach dem Befreiungsschlag am vergangenen Wochenende rechnen wir mit einem klaren Sieg gegen die Spatzen inklusive großer Sause nach dem Schlusspfiff.

Wir entscheiden uns für den HSV Ulm Wett Tipp heute “Sieg HSV (HC 0:1)” mit einer Quote von 1,95 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei HSV vs Ulm auf “Sieg HSV (HC 0:1)”:

Mit einem Sieg steigt der HSV in die Bundesliga auf.

Am vergangenen Spieltag gewannen die Rothosen mit 4:0 in Darmstadt.

Es ist das Duell des Ersten gegen den Vorletzten.

HSV vs Ulm Quoten Analyse:

Auch die Wettanbieter haben kaum Zweifel daran, wer hier als Sieger vom Feld gehen wird. Die HSV Ulm Quoten für Wetten auf einen Erfolg der Rothosen erreichen Höchstwerte von gerade einmal 1,43. Demgegenüber stehen Wettquoten von bis zu 7,00 für einen Tipp auf die Gäste, denen die Bookies aber zumindest ein Tor zutrauen.

Das wird daran deutlich, dass die HSV Ulm Wettquoten für "Beide Teams treffen" in der Spitze bei 1,70 liegen. Die Gegenwette ist mit Werten bis 2,14 quotiert. Für das von uns gewählte Handicap liefert Bet-at-home aktuell eine der Höchstquoten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs Ulm Prognose: Ausnahmezustand im Volkspark

Nachdem es zwischenzeitlich so aussah, als würde der Hamburger SV auf der Zielgeraden den Aufstieg mal wieder verspielen, hält er nun alle Trümpfe in der Hand. Nach nur einem Punkt aus drei Partien landeten die Rothosen am vergangenen Wochenende einen Befreiungsschlag, indem sie in Darmstadt klar mit 4:0 gewannen.

Durch Patzer der Konkurrenz setzte sich der HSV nicht nur an die Spitze der Tabelle, der Vorsprung auf Rang 3 beträgt zudem vier Punkte, sodass mit einem Sieg am vorletzten Spieltag der Aufstieg perfekt wäre. Dabei sind die Hamburger mit 56 Punkten nach 32 Partien der schlechteste Zweitliga-Tabellenführer in der Drei-Punkte-Ära.

Selbst spielt der Nord-Klub mit dieser Ausbeute seine zweitbeste Saison im Unterhaus, die er mit einem Heim-Dreier und dem damit verbundenen Aufstieg vor den heimischen Fans nun krönen will. Zu Hause hat der einstige Bundesliga-Dino seine letzten beiden Partien aber verloren und ist seit drei Heimspielen sieglos (zuvor 1U).

Das ist insofern bemerkenswert, als dass die Rothosen zuvor saisonübergreifend 16 Mal in Folge daheim ungeschlagen geblieben sind. Nach dem Befreiungsschlag am vergangenen Spieltag gehen wir in unserer HSV vs Ulm Prognose stark davon aus, dass sie nun wieder zu alter Heimstärke zurückfinden.

HSV - Ulm Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 4:0 Darmstadt (A), 1:2 Karlsruhe (H), 2:2 Schalke (A), 2:4 Braunschweig (H), 3:0 Nürnberg (A)

Letzte 5 Spiele Ulm: 1:2 Hannover (H), 1:0 Fürth (A), 2:3 Hertha (H), 1:0 Magdeburg (H), 1:2 Schalke (A)

Letzte Spiele HSV vs. Ulm: 1:1 (A), 1:2 (H), 2:1 (A)

Mit den Spatzen kommt diesbezüglich ein grundsätzlich dankbarer Gegner in den Volkspark. Denn: Mit 29 Punkten steht der SSV an vorletzter Stelle. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt drei Punkte. Auf diesem steht Münster mit einem um zwei Treffer besseren Torverhältnis. Heißt aber auch: Die Ulmer müssen die Partie beim HSV gewinnen.

Sollten die Preußen am Freitag punkten und Ulm in Hamburg verlieren, dann wäre der Abstieg der Spatzen besiegelt. Diese haben ihr bislang letztes Auswärtsspiel in Fürth zwar mit 1:0 gewonnen, es war allerdings erst der zweite Auswärts-Dreier im 16. Auswärts-Match dieser Zweitliga-Saison (7U, 7N).

Zwei Zweitliga-Auswärtssiege am Stück innerhalb einer Saison gab es für den SSV zuletzt im Jahr 1998. Insgesamt holten die Gäste in dieser Spielzeit bislang nur sechs Dreier. Drei und damit die Hälfte davon gab es an den vergangenen sechs Spieltagen. In der Formtabelle der letzten fünf Partien trennt den HSV und die Spatzen nur ein Punkt.

Seit Einführung der Relegation wurde übrigens noch nie ein Rückstand von drei Zählern auf Platz 16 aufgeholt. Schlechte Vorzeichen also für die Gäste, denen wir in unserem HSV gegen Ulm Tipp keine Hoffnungen auf etwas Zählbares machen können, zumal die Hamburger ihre letzten drei Heimspiele gegen Aufsteiger allesamt gewannen.

So seht ihr HSV - Ulm im TV oder Stream:

10. Mai 2025, 20:30 Uhr, Volksparkstadion, Hamburg

Übertragung TV: Sky, Sport1

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Aufstieg und gleichzeitiger Abstieg - das ist im Duell des Spitzenreiters gegen den Vorletzten möglich. Zu sehen gibt es dieses Match im Free-TV bei Sport1. Als Inhaber der Rechte an den Zweitliga-Übertragungen zeigt auch Sky bzw. dessen Streaming-Dienst WOW diese Partie, allerdings im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos.

Der direkte Vergleich gibt in unserer HSV vs. Ulm Prognose nicht viel Aufschluss darüber, wer in dieser Begegnung die Nase vorne haben könnte, denn es ist erst das vierte Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs. Das Hinspiel an der Donau endete 1:1. Die beiden Duelle davor datieren aus der Bundesliga-Saison 1999/2000.

HSV vs Ulm: Die möglichen Aufstellungen

Startelf HSV: Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Poreba, Elfadli, Muheim; Meffert, Königsdörffer, Reis, Sahiti, Selke, Dompe

Ersatzbank HSV: Raab, Agyekum, Hefti, Oliveira, Soumahoro, Karabec, Richter, Balde, Glatzel, Mebude, Rössing-Lelesiit, Stange

Startelf Ulm: Thiede - Gaal, Strompf, Kolbe; Allgeier, Brandt, Dressel, Keller; Krattenmacher; Telalovic, Higl

Ersatzbank Ulm: Ortag, Chessa, Hyryläinen, Ludwig, Kahvic, Meier, Geyer, Rösch, Röser, Batista-Meier

Damals konnte jeweils das Auswärtsteam mit 2:1 gewinnen. Gibt es nun also den ersten Heimsieg bei dieser Paarung? Wir gehen in unserem HSV Ulm Tipp jedenfalls fest davon aus. Unser Handicap-Vorschlag begründet sich unter anderem auch damit, dass hier die beste Offensive des Unterhauses (70 Tore) auf die zweitschwächste trifft (33).

Bei nur 14 Toren der Gäste in 16 Auswärtsspielen lässt sich alternativ auch über den Tipp "HSV gewinnt zu Null" nachdenken. Bei Betano bringt diese Wette aktuell eine stolze Quote von 2,57.

Unser HSV - Ulm Tipp: “Sieg HSV (HC 0:1)”

In Überzahl hat Ulm am vergangenen Spieltag beim Stand von 1:2 gegen Hannover 20 Minuten vor dem Ende einen Elfmeter vergeben und das Match schließlich mit diesem Ergebnis verloren. Der HSV triumphierte derweil mit 4:0 am Darmstädter Böllenfalltor. Das Momentum liegt klar auf Seiten der Rothosen, die mit einem Sieg die langersehnte Rückkehr ins Oberhaus feiern wollen.

Vor allem nach dem vergangenen Wochenende haben wir keine Zweifel daran, dass der aktuelle Tabellenführer sein Heimspiel gegen den 17. der Tabelle klar für sich entscheidet. Die Hamburger haben bislang mehr als doppelt so viele Tore wie der Gegner erzielt und auch am Samstag wird der Ball öfter im Kasten der Spatzen landen.