Inter Mailand - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose & Quoten | 02.01.2025

SPORT1 Betting 01.01.2025 • 10:00 Uhr Inter Mailand - Atalanta Bergamo Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Super Cup Italien Wette | Sind die Nerazzurri noch zu stark für Atalanta?

Unser Inter Mailand - Atalanta Bergamo Sportwetten Tipp zum Super Cup Italien Spiel am 02.01.2025 lautet: Der italienische Spitzenfußball kennt derzeit keine besseren Offensivreihen als die von Inter und Atalanta. Es sollte klar sein, in welche Richtung der Wett Tipp heute geht.

Den Start in das neue Jahr dürfen wir mit einer Inter Mailand Atalanta Bergamo Prognose einleiten. Die beiden italienischen Top-Teams treten im nationalen Supercup gegeneinander an und ringen um den Einzug ins Endspiel. Zuletzt dominierten die Nerazzurri diese Paarung und gewannen sechs direkte Duelle in Folge.

In unserem Inter Mailand Atalanta Bergamo Wett Tipp heute bleibt der Sieger offen. Wohler fühlen wir uns mit einer Wette auf “Über 2,5 Tore”, die ihr bei Betway zu einer Quote von 1,75 findet.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Atalanta Bergamo auf “Über 2,5 Tore”:

Atalanta (43) und Inter (45) haben die meisten Tore in der Serie A erzielt.

In den letzten vier direkten Aufeinandertreffen zwischen Inter und Atalanta fielen je “Über 2,5 Tore”.

Atalanta (34,2 xG) und Inter (34,0 xG) haben die meisten erwartbaren Tore in der Serie A erzielt.

Inter Mailand vs Atalanta Bergamo Quoten Analyse:

Noch schmücken sich die Nerazzurri in dieser Begegnung mit der Favoritenrolle, doch ob das auch in Zukunft der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Wir sehen beide Teams auf einem ähnlichen Niveau und würden die Inter Mailand Atalanta Bergamo Wettquoten für eine Drei-Weg-Wette vorrangig mit einer Wette ohne Einzahlung spielen .

Zieht der amtierende italienische Meister in das Supercup-Finale ein und gewinnt in der regulären Spielzeit, erhaltet ihr Inter Mailand Atalanta Bergamo Quoten von circa 2,22. Ein Erfolg von “La Dea” ermöglicht den 3,35-fachen Gewinn.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Atalanta Bergamo Prognose: Eine elementare Konstante

Gian Piero Gasperini hat Atalanta Bergamo in der letzten Saison zum Titel in der Europa League geführt und den Bergamasken den ersten Titel seit über 60 Jahren geschenkt. Anstatt sich nach diesem großartigen Erfolg zu verabschieden, nahm der 66-Jährige mit seinem Team direkt das nächste Ziel ins Visier.

Bislang konnte “La Dea” noch nie die Meisterschaft im italienischen Erstliga-Fußball gewinnen. Das könnte sich in diesem Jahr jedoch ändern. Aktuell führen die Bergamasken die Serie A an (41 Punkte) und sind ein heißer Titelanwärter.

Obwohl Gasperini in seiner Amtszeit seit 2016 bereits viele etablierte Spieler verloren hat und neue Akteure integrieren musste, scheint der steile Aufstieg der Bergamasken immer noch kein Ende genommen zu haben.

In unserem Inter Mailand vs. Atalanta Bergamo Tipp trauen wir dem amtierenden Europa-League-Sieger sogar ein Weiterkommen gegen seinen vielleicht größten Rivalen zu. Inter gewann zuletzt sechs Aufeinandertreffen in Serie gegen Atalanta.

Inter Mailand - Atalanta Bergamo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 3:0 Cagliari (A), 2:0 Como (H), 2:0 Udinese (H), 6:0 Lazio Rom (A), 0:1 Leverkusen (A).

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 1:1 Lazio Rom (A), 3:2 Empoli (H), 6:1 Cesena (H), 1:0 Cagliari (A), 2:3 Real Madrid (H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs. Atalanta Bergamo: 4:0 (H), 4:0 (H), 2:1 (A), 3:2 (H), 1:0 (H).

In dieser Saison könnte sich das Blatt durchaus wenden. Atalanta erzielte in der Serie A die meisten erwartbaren Tore (34,2 xG), kam zu den meisten Großchancen (73) und gab die meisten Torschüsse pro Spieltag ab (5,8).

Wir gehen in der Inter Mailand vs. Atalanta Bergamo Prognose von einer extrem ausgeglichenen Partie aus, die durch die beiden Angriffsreihen geprägt wird.

Die Nerazzurri sind in den drei eben erwähnten Kategorien (erwartbare Tore, Großchancen, Torschüsse pro Spiel) jeweils die zweitbeste Mannschaft innerhalb der Serie A und haben beinahe identische Zahlen erreicht.

Vor dem gegnerischen Tor kennen die Offensivspieler beider Mannschaften kein Erbarmen. Inter (16,7 Prozent) und die Bergamasken (15,4 Prozent) sind die effizientesten Teams der Serie A und weisen die höchsten Schussverwandlungsquoten auf.

Kein Wunder, dass die beiden Top-Torjäger der Serie A in dieser Paarung auf dem Feld stehen. Marcus Thuram (12) und Mateo Retegui (12) sind jedoch nicht die einzigen Akteure ihrer Mannschaft, die mit ihren Qualitäten im Abschluss überzeugen.

So seht ihr Inter Mailand - Atalanta Bergamo im TV oder Stream:

02. Januar 2025, 20 Uhr, Al-Awwal Park Stadium, Riad

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Ademola Lookman ist ein weiterer Kandidat, der mit seinen Fähigkeiten als Torschütze (9 Tore in der Serie A) den Inter Mailand vs. Atalanta Bergamo Tipp unterstützen kann. Seht ihr in der Quote von 3,30 für “Ademola Lookman trifft” einen Value, ist dieser Interwetten Bonus vielleicht genau die richtige Ergänzung.

Sogar eine Wette auf “Über 3,5 Tore” im Spiel wäre nicht an den Haaren herbeigezogen. Drei der vier vorangegangenen Aufeinandertreffen zwischen Inter und Atalanta haben diese Marke überschritten.

Inter Mailand vs Atalanta Bergamo: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Sommer, Bastoni, Bisseck, de Vrij, Calhanoglu, Dumfries, Mkhitaryan, Barella, Dimarco, Martinez, Thuram

Ersatzbank Inter Mailand: Josep Martinez, Calligaris, Palacios, Augusto, Matteo Motta, Aidoo, Asllani, Zielinski, Frattesi, Buchanan, Correa, Taremi, Arnautovic

Startelf Atalanta Bergamo: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta, Pasalic, De Ketelaere, Lookman

Ersatzbank Atalanta Bergamo: Rui Patricio, Rossi, Godfrey, Scalvini, Kossounou, Toloi, Sulemana, Samardzic, Brescianini, Cuadrado, Palestra, Zaniolo, Vanja Vlahovic

Die letzten beiden Duelle konnte Inter jeweils mit 4:0 für sich entscheiden. Davor wurden acht aufeinanderfolgende Begegnungen zwischen diesen beiden Mannschaften jedoch mit maximal einem Tor Differenz abgepfiffen.

Eine enge Partie halten wir für wesentlich wahrscheinlicher als eine Fortsetzung der zuletzt deutlichen Inter-Siege gegen den aktuellen Tabellenführer der Serie A.

Unser Inter Mailand - Atalanta Bergamo Tipp: Über 2,5 Tore

Das Halbfinale im italienischen Supercup zwischen Inter und Atalanta bietet bestmöglichen Offensivfußball und großartige Unterhaltung. Durchschnittlich erzielten die Nerazzurri (2,6) und die Bergamasken (2,4) im Ligaalltag über zwei Tore pro Spiel. Beiden Teams trauen wir zu, in dieser Partie an diese Werte anzuknüpfen.