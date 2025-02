Inter Mailand - Lazio Rom Tipp, Prognose, Quoten 25.02.25

SPORT1 Betting 24.02.2025 • 12:00 Uhr Inter Mailand - Lazio Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Coppa Italia Wette | Jubelt Simone Inzaghi wieder gegen seinen Ex-Klub?

Unser Inter Mailand - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Coppa Italia Spiel am 25.02.2025 lautet: Anders als im letzten Vergleich dieser beiden Teams (6:0-Sieg für Inter Mailand), tendieren wir im Wett Tipp heute zu einer torarmen Begegnung.

Unbedingt muss für die Inter Mailand Lazio Rom Prognose der schwierige Februar der Nerazzurri berücksichtigt werden. Die Gastgeber gewannen nur zwei von vier Pflichtspielen und erzielten in drei von vier Begegnungen nur einen Treffer. Ihre letzte Begegnung vor diesem Pokal-Auftritt gewannen die Hausherren denkbar knapp mit 1:0 gegen Genua.

Lazio kam zuletzt gegen Venezia (0:0) und Neapel (2:2) nicht über eine Punkteteilung hinaus, hat im Februar jedoch keine einzige Niederlage eingesteckt.

Wir erwarten zwei vorsichtige Mannschaften im Inter Mailand Lazio Rom Wett Tipp heute und spielen bei Interwetten eine Quote von 2,10 auf „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Lazio Rom auf „Unter 2,5 Tore“:

3 der 4 vorangegangenen Pflichtspiele von Inter Mailand wurden mit „Unter 2,5 Toren“ abgepfiffen.

Inter verhinderte in 12 Serie-A-Begegnungen ein Gegentor, ebenso wie im bisher einzigen Coppa-Italia-Spiel (2:0 vs. Udinese).

Inter beendete 3 der letzten 4 Duelle mit Lazio ohne Gegentreffer.

Inter Mailand vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Es gab in den vergangenen Jahren nicht viele siegreiche Duelle für Lazio gegen die Nerazzurri. Zwei Siege in den letzten zehn Aufeinandertreffen sind eine dürftige Ausbeute und teilweise die Erklärung für das klare Bild der Inter Mailand Lazio Rom Quoten.

Recherchiert ihr in den besten Wett-Apps, findet ihr für einen Erfolg der Gastgeber maximale Inter Mailand Lazio Rom Wettquoten von 1,60. Den Gästen aus Rom werden Siegquoten von fast 6,00 zugeteilt.

Inter Mailand vs Lazio Rom Prognose: Ausfälle im Sturm

Marcus Thuram wird in dieser Paarung vermutlich ebenso verletzt fehlen wie sein Vertreter Joaquin Correa. Neben Kapitän Lautaro Martinez wird dadurch eine Position frei, die voraussichtlich Mehdi Taremi oder Marko Arnautovic besetzen werden.

Letztgenannter erzielte im bisher einzigen Coppa-Italia-Spiel der Nerazzurri einen von zwei Treffern zum 2:0-Erfolg gegen Udinese. Die Personalsorgen kommen für Simone Inzaghi ziemlich ungelegen und zu einer Zeit, in der es im Angriff der Gastgeber Schwierigkeiten gibt.

Gemeinsam mit Atalanta (59 Tore) hat der aktuelle Tabellenführer der Serie A die meisten Tore im italienischen Oberhaus erzielt. Im Februar sahen die Anhänger der Nerazzurri jedoch nur eine Partie, in der ihre Mannschaft mindestens zwei Tore erzielt hat, was sich auf unseren Inter Mailand vs Lazio Rom Tipp auswirkt.

Die Voraussetzungen könnten für die Gastgeber besser sein, sind aber ideale Bedingungen für eine Wette auf „Inter Mailand Unter 1,5 Tore“. Kombiniert mit diesem Interwetten Bonus ist eine Quote von 2,20 für euch drin.

Inter Mailand - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:0 Genua (H), 0:1 Juventus (A), 2:1 Fiorentina (H), 1:1 AC Milan (A), 3:0 Monaco (H).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 0:0 Venedig (A), 2:2 Neapel (H), 5:1 Monza (H), 2:1 Cagliari (A), 0:1 Braga (A).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs. Lazio Rom: 6:0 (A), 1:1 (H), 3:0 (H), 2:0 (A), 3:1 (H).

Yann Sommer wird diese Begegnung verletzungsbedingt ebenfalls verpassen, doch sein Vertreter hat zuletzt einen guten Eindruck hinterlassen. Josep Martinez stand in dieser Spielzeit zwei Mal für Inter zwischen den Pfosten - ein Gegentor hat der 26-Jährige dabei nicht kassiert.

Gegentore kassierten die Gastgeber in ihren letzten Duellen mit Lazio Rom ohnehin kaum. Inter entschied drei der vier vorangegangenen Aufeinandertreffen ohne Gegentor für sich. Dieser Trend darf sich in der Inter Mailand vs. Lazio Rom Prognose gerne fortsetzen.

Den Gästen fehlt weiterhin ihr Top-Angreifer, Taty Castellanos. Der 9-Tore-Mann laboriert derzeit an einer Oberschenkelverletzung und wird diese Begegnung auf jeden Fall verpassen. Sein Fehlen hat sich bereits im letzten Pflichtspiel bemerkbar gemacht. Auf ein achtbares 2:2 gegen Neapel folgte in der ersten Paarung ohne Castellanos ein dürftiges 0:0 gegen den abstiegsgefährdeten Klub aus Venedig.

Positiv hingegen war der Auftritt der eigenen Verteidigung. Lazio hat in vier der letzten fünf Pflichtspiele nicht mehr als einen Gegentreffer zugelassen, was sich positiv auf den Inter Mailand gegen Lazio Rom Tipp auswirkt. Das verleiht den Anhängern der Biancocelesti sicher Hoffnung darauf, einer erneuten Schmach wie im letzten Liga-Duell (0:6) gegen Inter entgehen zu können.

So seht ihr Inter Mailand - Lazio Rom im TV oder Stream:

25. Februar 2025, 21 Uhr, Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Im Liga-Alltag ließ bis jetzt nur Neapel (20,7 xGA) weniger erwartbare Gegentore als der Tabellenführer aus Mailand (22,3 xGA) zu. Die Verteidigung der Inzaghi-Elf gehört seit Jahren zu den Besten im italienischen Fußball.

Die Hausherren sind ein klarer Titelkandidat in der Coppa Italia. Bis jetzt konnte Inter Mailand den italienischen Pokal neun Mal in die Höhe stemmen. Lazio kürte sich bis jetzt sieben Mal zum Pokalsieger.

Inter Mailand vs Lazio Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Martinez - Bisseck, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglou, Zielinski, Dimarco, Lautaro Martinez, Taremi

Ersatzbank Inter Mailand: Taho, Calligaris, Acerbi, Pavard, Darmian, Asllani, Mkhitaryan, Zalewski, Arnautovic

Startelf Lazio Rom: Mandas - Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Pedro, Zaccagni, Noslin

Ersatzbank Lazio Rom: Provedel, Furlanetto, Gigot, Marusic, Patric, Provstgaard, Belahyane, Dia, Arijon Ibrahimovic, Tchaouna

Seit der 0:6-Pleite gegen Inter haben die Biancocelesti ihre starke Form der ersten Saisonwochen verloren. In den vergangenen zehn Liga-Partien holten die Gäste nur noch vier Siege.

Dem Angriffsspiel von Lazio Rom mangelt es seit diesem einschneidenden Ereignis an Konstanz. Fünf der letzten zehn Liga-Spiele beendete die Mannschaft von Marco Baroni mit „Unter 1,5 Toren“, was wir für unsere Inter Mailand vs. Lazio Rom Prognose wohlwollend zur Kenntnis nehmen.

Unser Inter Mailand - Lazio Rom Tipp: Unter 2,5 Tore

Die Nerazzurri starten als Favorit in diese Begegnung, doch einfach wird das Duell gegen Lazio nicht. Den Hausherren fehlen einige Offensivspieler, während es dem Angriff der Biancocelesti zuletzt an Konstanz gemangelt hat.