Inter Mailand - Monza Tipp, Prognose, Quoten | 08.03.2025

Unser Inter Mailand - Monza Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 08.03.2025 lautet: Inter hat zuletzt wieder in die Spur gefunden und gilt als haushoher Favorit gegen Monza. Im Wett Tipp heute gehen wir von mindestens drei Toren aus.

Am 8. März 2025 um 20:45 Uhr erwartet uns im Giuseppe Meazza Stadion ein spannendes Duell zwischen Inter Mailand und Monza. Inter, aktuell auf Platz 1 der Serie A mit 58 Punkten, trifft auf den Tabellenletzten Monza, der lediglich 14 Punkte aufweist.

Unter der Leitung von Schiedsrichter Luca Zufferli, wird es ein hart umkämpftes Match in der Inter Mailand Monza Prognose.

Wichtige Fakten: Inter hat die meisten Tore zwischen der 46. und 60. Minute erzielt, während Monza sich in dieser Saison schwer tut, Tore zu verhindern. Ein Torfestival ist wahrscheinlich.

Daher lautet unser Inter Mailand Monza Wett Tipp heute: “Über 2,5 Tore” zu einer Quote von 1,50 bei Bet-at-home .

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Monza auf “Über 2,5 Tore”:

Inter Mailand vs Monza Quoten Analyse: