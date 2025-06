Inter Mailand - River Plate Tipp, Prognose & Quoten | 26.06.2025

SPORT1 Betting 24.06.2025 • 14:00 Uhr Inter Mailand - River Plate Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM 2025 Wette | Wie viel Risiko ist vertretbar?

Unser Inter Mailand - River Plate Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM 2025 Spiel am 26.05.2025 lautet: Viele Torchancen erspielt der argentinische Vertreter im Wett Tipp heute nicht.

Ein spannendes Finish ist in unserer Inter Mailand River Plate Prognose nicht ausgeschlossen. Drei von vier Mannschaften aus der Gruppe E hegen am letzten Gruppenspieltag berechtigte Hoffnungen auf den Einzug in das Achtelfinale der FIFA Klub WM 2025.

Die Nerazzurri gewannen am zweiten Spieltag ihr erstes Pflichtspiel unter Cristian Chivu (2:1 vs. Urawa Reds). Zumindest eine Niederlage verhindert der Champions-League-Finalist auch am letzten Spieltag. So spielen wir mit einer Quote von 2,67 bei Merkur Bets den Inter Mailand River Plate Wett Tipp heute “River Plate Unter 0,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs River Plate auf “River Plate Unter 0,5 Tore”:

Bei River Plate fallen mehrere Spieler aus der eigentlichen Startelf aus.

River Plate sammelte erst 36 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum (25.).

River Plate erzielte bisher nur einen Treffer und 2,6 erwartbare Tore (19.).

Inter Mailand vs River Plate Quoten Analyse:

Die Mentalität der Nerazzurri stimmt. Am letzten Spieltag verwandelte der 20-fache italienische Meister einen Rückstand durch einen Last-Minute-Treffer in einen 2:1-Comeback-Sieg. Laut den Inter Mailand River Plate Wettquoten der Merkur Bets App ist ein erneuter Erfolg am letzten Spieltag realistisch.

Gewinnt der Champions-League-Finalist sein abschließendes Gruppenspiel, ist beim deutschen Wettanbieter eine Inter Mailand River Plate Quote von 1,95 fällig. Wir empfehlen den Merkur Bets Bonus für eine Drei-Weg-Wette. Der Grund: River Plate hat nur eines der letzten 19 Pflichtspiele verloren.

Die Millonarios führen das Teilnehmerfeld der Gruppe E an und stehen mit einem Sieg - für den wir im Merkur Bets Test eine Quote von 4,55 gefunden haben - sicher im Achtelfinale.

Inter Mailand vs River Plate Prognose: Zahltag

Der Sieger dieser Paarung gewinnt die Gruppe E und verdient sich einen Einsatz im Achtelfinale. Ebenso wie die Wettanbieter, favorisieren wir im Inter Mailand vs. River Plate Tipp den italienischen Vertreter. Getragen werden die Nerazzurri bei der FIFA Klub WM 2025 mal wieder von ihrem Kapitän - Lautaro Martinez (2 Tore). Der Stürmer erzielte beim 2:1-Comeback-Sieg gegen die Urawa Reds den zwischenzeitlichen Ausgleich per Fallrückzieher und begeisterte die anwesenden Zuschauer mit diesem Kunststück.

An der Formation seines Vorgängers hat Cristian Chivu keine tiefgreifenden Veränderungen vorgenommen. In der Inter Mailand gegen River Plate Prognose erwarten wir den Klub aus der Lombardei wie üblich im 3-5-2 System. Der rumänische Übungsleiter kann voraussichtlich wieder auf die Fähigkeiten zuvor verletzter Profis zurückgreifen. Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries und Davide Frattesi liegen gut in der Zeit.

Das ist im Inter Mailand - River Plate Tipp ein echter Vorteil für den Champions-League-Finalisten. Auf der Gegenseite muss Marcelo Gallardo seine halbe Startelf umbauen. Daran sind die Millonarios größtenteils selbst Schuld. Ihre Spielweise beinhaltet viele kleine Fouls, mit denen dem Kontrahenten der Rhythmus im Spielaufbau genommen werden soll.

Nur Flamengo (17,5) griff pro Spieltag häufiger zu einer Regelwidrigkeit als der argentinische Vertreter (17,0). Sieben Gelbe Karten hat sich die Gallardo-Elf bereits verdient, diese aber schlecht im Kader verteilt. Für sein favorisiertes 4-3-3 System gehen dem 49-Jährigen deshalb die Spieler aus.

Inter Mailand vs River Plate Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:1 Urawa Reds (H), 1:1 Monterrey (A), 0:5 PSG (A), 2:0 Como (A), 2:2 Lazio Rom (H)

Letzte 5 Spiele River Plate: 0:0 Monterrey (H), 3:1 Urawa Reds (H), 1:1 Universitario Dep. (H), 2:4 n.E. Platense (H), 6:2 Ind. del Valle (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs River Plate: -

Kevin Castano, Enzo Perez und Giuliano Galoppe bildeten am zweiten Spieltag das Mittelfeld gegen Monterrey (0:0). Keiner dieser drei Akteure ist für den Vergleich mit den Nerazzurri spielberechtigt.

Beinahe noch schwerwiegender ist jedoch der Ausfall von Sebastian Driussi. Der Angreifer und Zielspieler hat sich am Sprunggelenk verletzt und steht für den Rest des Turniers nicht mehr zur Verfügung.

Sein Fehlen beeinflusst unsere Inter Mailand gegen River Plate Prognose maßgeblich. Bereits mit ihrem besten Angreifer haben die Millonarios Probleme gehabt, den gegnerischen Strafraum zu attackieren.

Inter (88) hat mehr als doppelt so viele Ballkontakte im gegnerischen Strafraum gesammelt wie River Plate (36). Ähnlich ist das Verhältnis der erwartbaren Tore. Die Nerazzurri (5,0 xG) zählen zu den besten Teams, River Plate liegt dagegen im Mittelfeld (2,6 xG).

Allerdings solltet ihr die gute Arbeit gegen den Ball der Gallardo-Elf nicht aus eurer Inter Mailand vs. River Plate Prognose streichen. Der argentinische Rekordmeister erlaubte im bisherigen Turnierverlauf erst 1,2 erwartbare Gegentore (5.).

Das Team von Cristian Chivu glänzt in dieser Kategorie ebenfalls (1,6 xGA), weshalb ihr nach einer Anmeldung bei Merkur Bets unbedingt die Quoten für “Beide Teams treffen: Nein” ins Auge fassen solltet.

So seht ihr Inter Mailand vs River Plate im TV oder Stream:

26. Juni 2025, 03 Uhr, Lumen Field, Seattle

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Einigen sich die beiden Kontrahenten auf ein Remis bei einem gleichzeitigen Sieg von Monterrey im Parallelspiel, muss der Rechenschieber ausgepackt werden.

Dann stünden die drei Teilnehmer jeweils bei fünf Punkten und es käme auf die direkten Vergleiche an, aus denen ebenfalls kein Sieger hervorgegangen wäre. Als nächsten Tiebreaker hat die FIFA die erzielten Tore angegeben.

Inter Mailand vs River Plate: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Sommer - Bastoni, Acerbi, Carlos Augusto - Luis Henrique, Barella, Mkhitaryan, Dimarco - Sebastiano Esposito, Zalewski - Lautaro Martinez,

Ersatzbank Inter Mailand: Di Gennaro, Calligaris, Josep Martinez, Darmian, de Vrij, Re Cecconi, Tomas Palacios, Cocchi, Sucic, Berenbruch, Asllani, Frattesi, Calhanoglu, Carboni, De Pieiri, Francesco Esposito

Startelf River Plate: Armani - Montiel, Martinez Quarta, Diaz, Acuna - Kranevitter, Aliendro, Nacho Fernandez - Mastantuono, Miguel Borja, Meza

Ersatzbank River Plate: Ledesma, Gattoni, Pezzella, Rivero, casco, Bustos, Matias Roja, Gonzalo Martinez, Lanzini, Subiabre, Tapia, Colidio

Einfach werden die Gallardo-Schützlinge trotz der genannten Ausfälle nicht zu schlagen sein. River Plate hat nur eines der 19 vorangegangenen Pflichtspiele verloren, aber auch nur eines der letzten vier Spiele gewonnen.

Inter braucht in der Regel nicht viele Torchancen, um ein Spiel zu gewinnen. Bisher reichten den Nerazzurri 3,0 Torschüsse pro Spieltag (25.) für insgesamt drei Treffer. River Plate ging wesentlich schlechter mit den eigenen Gelegenheiten um (5,5 Torschüsse pro Spiel).

Unser Inter Mailand vs River Plate Tipp: River Plate Unter 0,5 Tore

Den Millonarios fehlt der Zielspieler im Sturmzentrum, ebenso wie das komplette Mittelfeld. Darüber hinaus ist der argentinische Rekordmeister bis jetzt nur schleppend ins letzte Spielfelddrittel gekommen. Inter wird den eigenen Sechzehner absichern und nach vorne mit Effizienz überzeugen.