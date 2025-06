Inter Mailand - Urawa Reds Tipp, Prognose & Quoten | 21.06.2025

SPORT1 Betting 20.06.2025 • 10:00 Uhr Inter Mailand - Urawa Reds Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM 2025 Wette | Holt Cristian Chivu den ersten Sieg als Inter-Trainer?

Unser Inter Mailand - Urawa Reds Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM 2025 Spiel am 21.05.2025 lautet: Im Wett Tipp heute nutzen die Nerazzurri ihre Torchancen besser als noch am ersten Spieltag.

Vor dem Start der FIFA Klub WM 2025 ist die Formkurve beider Mannschaften eingebrochen. Der japanische Vertreter gewann nur eines seiner vier vorangegangenen Pflichtspiele in der japanischen J-League. Ebenso wie am ersten Spieltag (1:3 vs. River Plate) bleiben die Reds in unserer Inter Mailand Urawa Reds Prognose ohne Punkte.

Schwerwiegende Veränderungen haben wir im ersten Pflichtspiel der Nerazzurri unter Cristian Chivu nicht festgestellt. Der Auftakt lief zwar nicht optimal, glich aber ebenso wenig einer Katastrophe. So spielen wir mit einer Quote von 1,83 bei Merkur Bets den Inter Mailand Urawa Reds Wett Tipp heute “Inter Mailand Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Inter Mailand vs Urawa Reds auf “Inter Mailand Über 2,5 Tore”:

Inter Mailand erspielte sich am ersten Spieltag Torchancen im Wert von 2,68 xG.

Die Urawa Reds gewannen nur 2 ihrer letzten 8 Pflichtspiele.

Die Reds kassierten in 4 ihrer 6 vorangegangenen Partien mindestens 2 Gegentore.

Inter Mailand vs Urawa Reds Quoten Analyse:

Die letzten Wochen der Saison könnten darüber hinweg getäuscht haben, dass die Nerazzurri in mehreren Wettbewerben nur knapp gescheitert sind. Als italienischer Vizemeister und zweitbestes Team der Champions League verdienen sich die Nerazzurri ihre Favoritenrolle in den Inter Mailand Urawa Reds Wettquoten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Mailand vs Urawa Reds Prognose: Keine Überreaktion

Wie schon unter seinem Vorgänger, ließ Cristian Chivu die Spieler von Inter Mailand in einer 3-5-2 Formation auflaufen. Er vertraute beinahe dem gleichen Personal wie im verlorenen Champions-League-Finale (0:5 vs. PSG) und änderte die Startaufstellung nur auf vier Positionen. Ein Sieg blieb den Nerazzurri verwehrt, doch den holen sie voraussichtlich im Inter Mailand vs. Urawa Reds Tipp nach.

Der 20-fache italienische Meister dominierte das Duell gegen Monterrey (1:1), kam von einem 0:1-Rückstand zurück und hätte den Sieg durchaus verdient gehabt (2,68:1,09 xG). Allerdings fehlte unter anderem Lautaro Martinez die Präzision im Abschluss. Laut unserer Inter Mailand gegen Urawa Reds Prognose tritt der Kapitän in der zweiten Begegnung effektiver auf.

Der Traditionsklub aus der Lombardei überzeugte mit Kreativität nach Standardsituationen und kreierte durch ruhende Bälle mehr als ein erwartbares Tor (1,02 xG). Diese Qualität war bereits auf dem Weg ins Champions-League-Finale zu sehen gewesen.

Für Cristian Chivu besteht die Aufgabe weniger darin, die Taktik zu ändern oder massive Anpassungen an der Spielweise vorzunehmen. Viel eher soll der Rumäne das Energielevel der Spieler wieder erhöhen. Aus dieser Perspektive ist der erste Auftritt bei der FIFA Klub WM 2025 in Ordnung und ein Fingerzeig für den Inter Mailand - Urawa Reds Tipp gewesen.

Inter Mailand vs Urawa Reds Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:1 Monterrey (A), 0:5 PSG (A), 2:0 Como (A), 2:2 Lazio Rom (H), 2:0 Torino (A)

Letzte 5 Spiele Urawa Reds: 1:3 River Plate (A), 2:1 Yokohama (H), 0:0 Cerezo O (H), 1:2 Nagoya (A), 2:2 Kawasaki (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand vs Urawa Reds: -

Die Urawa Reds haben am ersten Spieltag eine erwartete Niederlage gegen River Plate (1:3) kassiert. Unter anderem schätzte Kapitän Marius Hoibraten bei einem Kopfball die Situation völlig falsch ein und schenkte quasi einen Gegentreffer ab. Wir rechnen im Inter Mailand gegen Urawa Reds Tipp mit weiteren Aussetzern der Hintermannschaft.

Im Vergleich zum ersten Auftritt der Reds erwarten wir sogar einen Anstieg der individuellen Fehler. Die Nerazzurri erzeugen im Gegensatz zu River Plate nochmal mehr Druck und halten diesen über die gesamte Distanz einer Begegnung aufrecht. Nicht umsonst stand die neue Mannschaft von Chivu in zwei der drei vorangegangenen Champions-League-Endspiele.

Erreicht der CL-Finalist sein Normalniveau, könntet ihr nach einer Anmeldung bei Merkur Bets über eine Handicapwette nachdenken. Am besten eignet sich “Sieg Inter Mailand (HC -2)” mit einer Quote von 2,37.

Gleichzeitig ist eine gewisse Skepsis angebracht, nachdem die Nerazzurri nur eines ihrer vier vorangegangenen Pflichtspiele gewonnen haben.

Der japanische Vertreter hat den ersten Spieltag nicht ohne eigenen Torerfolg beendet. Für einen Torjubel brauchte es aber einen Elfmeter. Ohne den Strafstoß lag der Wert der erwartbaren Tore im kaum messbaren Bereich (0,31 xG).

Inter gilt als eine enorm abgeklärte Mannschaft, die in ihren Abläufen untereinander bestens abgestimmt ist. Einen Gegentreffer sollte die Truppe von Chivu gegen den klaren Außenseiter verhindern können.

So seht ihr Inter Mailand vs Urawa Reds im TV oder Stream:

21. Juni 2025, 21 Uhr, Lumen Field, Seattle

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

In Anlehnung an unsere Inter Mailand vs. Urawa Reds Prognose drängen sich verschiedene Ergebniswetten für einen Zu-Null-Sieg der Nerazzurri an. Unsere Tendenz geht klar in Richtung zweier Varianten: Ein 3:0 oder 4:0-Sieg des italienischen Vizemeisters.

Als weiteres Argument für die klare Favoritenrolle der Lombarden ziehen wir die letzten Auftritte der Reds in der heimischen J-League heran. Dort gewann die Mannschaft von Maciej Skorza nur zwei ihrer letzten sieben Partien.

Inter Mailand vs Urawa Reds: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Mailand: Sommer - Pavard, Bastoni, de Vrij -Darmian, Barella, Sucic, Asllani, Dimarco - Lautaro Martinez, Thuram

Ersatzbank Inter Mailand: Josep Martinez, Calligaris, Di Gennaro, Acerbij, Re Cecconi, Palacios, Carlos Augusto, Cocchi, Mkhitaryan, Berenbruch, Luis Henrique, Zalewski, Carboni, De Pieri, Esposito

Startelf Urawa Reds: Nishikawa - Ishihara, Danilo Boza, Hoibraten, Naganuma - Yasui, Gustafson - Kaneki, Matheus Savio, Watanabe - Matsuo

Ersatzbank Urawa Reds: Yoshida, Niekawa, Inoue, Nemoto, Ogiwara, Matsumoto, Haraguchi, Nakajima, Hayakawa, Okubo, Thiago, Nitta, Komori, Takahashi

Die fehlenden Siege haben die Skorza-Elf im Tableau der J-League bis auf den vierten Tabellenplatz abrutschen lassen. Das passt zum Bild des Vereins, der erst eine nationale Meisterschaft gefeiert hat.

Für viele europäische Top-Klubs ist die Belastungssteuerung zu einem übergreifenden Thema dieser Klub-Weltmeisterschaft geworden. Inter kann von der Bank noch einige hochkarätige Spieler nachlegen, weshalb wir trotz Rotationen von keinem hohen Qualitätsverlust ausgehen.

Unser Inter Mailand vs Urawa Reds Tipp: Inter Mailand Über 2,5 Tore

Der Klassenunterschied zwischen diesen beiden Teams wird am zweiten Spieltag deutlich. Inter darf sich nach dem ersten Spieltag (1:1 vs. Monterrey) keinen weiteren Ausrutscher erlauben und wird daher von Beginn an für klare Verhältnisse sorgen .