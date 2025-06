Inter Miami - Porto Tipp, Prognose & Quoten | 19.06.2025

SPORT1 Betting 17.06.2025 • 15:00 Uhr Inter Miami - Porto Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub WM Wette | Fallen die ersten Treffer in der Gruppe A?

Unser Inter Miami - Porto Sportwetten Tipp zum FIFA Klub WM Spiel am 19.06.2025 lautet: Javier Mascherano findet im Wett Tipp heute zu wenig Lösungen, um den Qualitätsunterschied zu kaschieren.

Ein Spieltag, zwei Spiele und 180 Minuten Fußball sind in der Gruppe A der FIFA Klub WM gespielt. Auf einen Treffer warten die Anhänger der vier Mannschaften aber weiterhin. Das ändert sich laut unserer Inter Miami Porto Prognose in dieser Paarung.

Die Defensive der Herons ist eine Schwachstelle. Speziell die Verteidigung von Umschaltsituationen funktioniert in dieser Spielzeit überhaupt nicht. Das wird von Porto eiskalt bestraft. So spielen wir mit einer Quote von 1,97 bei Merkur Bets, den Inter Miami Porto Wett Tipp heute “Sieg Porto & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Inter Miami vs Porto auf “Sieg Porto & Über 1,5 Tore”:

Inter Miami (1,98 xGA) und Porto (2,08 xGA) erlaubten am ersten Spieltag eine Menge erwartbare Gegentore.

Inter Miami kassierte in 4 der 7 vorangegangenen Pflichtspiele “Über 2,5 Gegentore”.

Inter Miami hat in dieser MLS-Saison bisher 1,7 Gegentore pro Partie kassiert (24.).

Inter Miami vs Porto Quoten Analyse:

Lionel Messi und seine Teamkollegen sind die extremen Bedingungen in den USA gewohnt. Dieser kleine Vorteil reicht in unserem Inter Miami vs. Porto Tipp aber nicht aus. Wie schon die Inter Miami Porto Wettquoten zeigen, ist der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Mannschaften zu groß.

Vice City gewann zuletzt bereits gegen deutlich schwächere Konkurrenten nur zwei von sieben Begegnungen. Als Gegenargument ließe sich über die schwache Saison des portugiesischen Vertreters streiten, doch das reicht uns in der Inter Miami gegen Porto Prognose nicht aus.

Öffnet ihr die Merkur Bets Wett App, entdeckt ihr ein klares Gefälle in den Inter Miami Porto Quoten. Lionel Messi und Co. werden mit Siegquoten bis 4,50 als klarer Außenseiter präsentiert. Diese Voraussetzungen könnt ihr zu eurem Vorteil nutzen und auf das breite Angebot des deutschen Wettanbieters zurückgreifen. Eine detaillierte Übersicht findet ihr in diesem Merkur Bets Test.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Inter Miami vs Porto Prognose: Die Unterstützung fehlt

Große Namen füllen die Kaderliste von Inter Miami. Hinter allen steht in Klammern eine Zahl, die auf ein extrem fortgeschrittenes Fußballeralter hinweist. Ebenfalls eint diese Profis eine Vergangenheit beim FC Barcelona. Jordi Alba (36), Sergio Busquets (36), Luis Suarez (38) und schließlich Lionel Messi (37). Sogar der Trainer, Javier Mascherano (41) ist ein ehemaliger Teamkollege aus Zeiten bei den Katalanen.

Auf nationaler Ebene genügt die spielerische Klasse von Messi, um Vice City in eine überdurchschnittlich starke Mannschaft zu verwandeln. Seine 15 Scorerpunkte (2.) kaschieren größtenteils die eklatanten Fehler in der Verteidigung. Im Mittel kassierten die Herons 1,7 Gegentore pro Spieltag in der MLS - Platz 24 im Ligavergleich. Die fehlende Struktur in der Restverteidigung ist am ersten Spieltag für alle anderen Mannschaften der FIFA Klub WM 2025 sichtbar geworden.

Voraussichtlich ist Al Ahly noch der schwächste Kontrahent in dieser Gruppenphase gewesen. Dennoch erlaubte die Mascherano-Elf 1,98 erwartbare Gegentore. In unserem Inter Miami vs. Porto Tipp erwarten wir mehrere Gegentreffer für das Team aus der MLS. Nach einer Anmeldung bei Merkur Bets steht euch ein fantastischer Quotenschlüssel zur Verfügung, ebenso wie eine Gratiswette als Teil des Merkur Bets Bonus.

Das erlaubt euch, die Inter Miami - Porto Prognose auszureizen und eine Quote von 2,95 für “Porto Über 2,5 Tore” zu riskieren. Schließlich kassierten Lionel Messi und seine Mannschaftskameraden in vier der sieben vorangegangenen Pflichtspiele mindestens drei Gegentreffer.

Inter Miami vs Porto Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Inter Miami: 0:0 Al Ahly (A), 5:1 Columbus (H), 4:2 Montreal (H), 3:3 Philadelphia (A), 0:3 Orlando (H)

Letzte 5 Spiele Porto: 0:0 Palmeiras (A), 0:2 Riga (H), 1:0 Wydad (A), 3:0 Nacional (H), 2:1 Boavista (A)

Letzte 5 Spiele Inter Miami vs Porto: -

Das Offensivspiel der Truppe rund um Lionel Messi zählt dagegen zu den Stärken dieser Mannschaft. Auf nationaler Ebene erzielten die Herons mehr Treffer als jedes andere Team der MLS (2,3 pro Spieltag).

Ein Treffer für die Mascherano-Elf darf daher gerne Teil der Inter Miami vs. Porto Prognose sein. Verpackt in eine Value-Wette empfehlen wir “Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,96 bei Merkur Bets.

Darüber hinaus solltet ihr nicht vergessen, dass die Drachen aus Portugal mit einer soliden Form zur FIFA Klub WM 2025 gereist sind. Porto gewann auf nationaler Ebene die drei abschließenden Ligaspiele und stellte ein Torverhältnis von 6:1 auf.

Nachdem die Mannschaft von Martin Anselmi ihr erstes Gruppenspiel gegen den stärksten Konkurrenten unbeschadet überstanden hat (0:0 vs. Palmeiras), rutschen die Blau-Weißen für die beiden übrigen Begegnungen in der Gruppe A in die Favoritenrolle. Das erlaubt euch, eure Gedanken zum Inter Miami - Porto Tipp in Richtung einer Handicapwette gleiten zu lassen.

Je nach Spielverlauf ist ein komplettes Kontrastprogramm im Vergleich zum ersten Spieltag der Gruppe A denkbar. Startet Vice City ebenso unkonzentriert wie gegen Al Ahly in die Partie, wird Porto wesentlich effizienter auftreten als der Klub aus Ägypten.

Für Wetten auf einen Torschützen bieten sich vorrangig zwei Akteure im Dress der Drachen an. Samu Aghehowa, der in der portugiesischen Liga 19 Saisontore erzielt hat, und der aufstrebende Superstar Rodrigo Mora.

So seht ihr Inter Miami vs Porto im TV oder Stream:

19. Juni 2025, 21 Uhr, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Da Porto am ersten Spieltag ebenfalls nicht sonderlich positiv in der Arbeit gegen den Ball aufgefallen ist (2,08 erwartbare Gegentore gegen Palmeiras), flackern in uns schnell Gedanken zu einer Wette auf “Über 3,5 Tore” auf.

Eine Konstellation, aus der Inter Miami als Sieger hervorgeht, können wir uns kaum vorstellen. Zu schwankend sind die Leistungen in dieser Spielzeit, zu stark die Abhängigkeit von Lionel Messi.

Inter Miami vs Porto: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Inter Miami: Ustari - Fray, Aviles, Falcon, Allen - Allende, Busquets, Redondo, Cremaschi - Messi, Suarez

Ersatzbank Inter Miami: Novo, Yarbrough, Sailor, Weigandt, Segovia, Morales, Balthasar Rodriguez, Afonso, Picault, Obando

Startelf Porto: Ramos - Fernandes, Ze Pedro, Marcano - Joao Mario, Varela, Veiga, Moura - Viera, Mora - Samu Aghehowa

Ersatzbank Porto: Diogo Fernandes, Perez, Otavio, Zaidu, Andre Oliveira, Eustaquio, Sousa, Perez, Franco, Gomes, Alarcon, Pepe, Borges, Namaso, Gül

Die Regenerationsfähigkeit könnte vor diesem Aufeinandertreffen ebenfalls ein Thema sein. Das fortgeschrittene Alter der entscheidenden Spieler von Inter Miami haben wir bereits angesprochen.

Im Gegensatz dazu strotzt der Teilnehmer aus Portugal an jugendlicher Energie auf nahezu allen Positionen. Kaum ein Spieler, der gegen Palmeiras in der Startelf gestanden hat, ist älter als 25 Jahre.

Unser Inter Miami vs Porto Tipp: Sieg Porto & Über 1,5 Tore

Unabhängig davon, wie ernüchternd die vorangegangenen Spielzeit für den FC Porto gewesen ist - das Leistungsniveau der Drachen schätzen wir im Vergleich zu Inter Miami wesentlich höher ein. Darüber hinaus erwarten wir von den Blau-Weißen deutlich mehr Effektivität im Abschluss als von Al Ahly gegen Inter Miami.