Ipswich – Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 17.08.2024

Ipswich – Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Holt Reds-Coach Arne Slot seinen ersten PL-Sieg?

Unser Ipswich - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 17.08.2024 lautet: Nach 23 Jahren mischt Ipswich Town wieder im englischen Oberhaus mit. Wenngleich die Leistungen des Klubs über die letzten Jahre als sehr stark zu bewerten sind, wird es in unserem Wett Tipp heute gegen die Reds ausgesprochen schwer.In den vergangenen beiden Spielzeiten stiegen „The Tractor Boys“, wie die Recken aus Ipswich auch genannt werden, von der dritten Liga in die Premier League auf. Einen großen Anteil an diesem Erfolg trägt Trainer Kieran McKenna, der seit Dezember 2021 an der Seitenlinie agiert.

Mit den Reds wartet in der Ipswich Liverpool Prognose nun aber eine Mammutaufgabe, die es an der heimischen Portman Road zu bewältigen gilt. Bei den Gästen bricht hingegen die erste Saison nach dem Abgang von Star-Trainer Jürgen Klopp an. Der neue Coach Arne Slot wird seine Elf bestmöglich auf den Aufsteiger einstellen.

Unser Ipswich Liverpool Wett Tipp heute lautet: „Sieg Liverpool (Handicap -1)“ zu einer Quote von 1,85 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Ipswich vs Liverpool auf „Sieg Liverpool (Handicap -1)“:

Ipswich startet als Aufsteiger in diese Saison.

Liverpool zeigte sich in der Vorbereitung auf der Höhe (4S, 1U).

Mit 926,3 Millionen Euro zeichnen sich die Reds durch mehr als den 10-fachen Kader-Marktwert des Gastgebers aus.

Ipswich vs Liverpool Quoten Analyse:

Laut Buchmacher-Bewertung wäre alles andere als ein deutlicher Sieg der Liverpooler mit einer herben Überraschung zu vergleichen. Zumindest deuten die Ipswich Liverpool Quoten am Markt „1x2″ darauf hin.

Dennoch darf dieses Spiel keineswegs als Selbstläufer betrachtet werden. Immerhin ist der Underdog bis in die Haarspitzen motiviert und will mit einem guten Ergebnis in die Saison starten. Die Bookies schließen Tore auf beiden Seiten keineswegs aus und tendieren zu drei oder mehr Treffern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ipswich vs. Liverpool Prognose: Startet Liverpool mit einem Kantersieg?

Ipswich Town spielte im vergangenen Fußballjahr eine sehr starke Saison und stellte in der Championship als Tabellenzweiter hinter Leicester City den direkten Aufstieg ins englische Oberhaus sicher.

Eine mehr als beeindruckende Leistung, sofern berücksichtigt wird, dass „The Tractor Boys“ als Aufsteiger in die letzte Saison gestartet waren.

Doch ist nun in der Premier League mit einem weiteren Fußballwunder zu rechnen? Mitnichten! Die dortige Konkurrenz scheint kaum bezwingbar zu sein. Mit 91,15 Millionen Euro zeigt das Team von Trainer Kieran McKenna den mit Abstand niedrigsten Kader-Marktwert im englischen Oberhaus auf und wird auch im Ipswich Liverpool Tipp keinen leichten Stand haben. Es dürfte an Qualität mangeln, um die Klasse erfolgreich zu halten.

Bereits in der Championship konnten die Blau-Weißen auswärts nur bedingt überzeugen und holten lediglich zwölf Siege in 23 Fernduellen (6U, 5N). Die Abwehr musste sich auswärts 25 Gegentore ankreiden lassen.

Ipswich - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ipswich: 2:0 Huddersfield (H), 2:1 Coventry City (A), 3:3 Hull City (A), 1:1 Middlesbrough (H), 0:0 FC Watford (H).

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:0 Wolverhampton (H), 3:3 Aston Villa (A), 4:2 Tottenham (H), 2:2 West Ham (A), 0:2 FC Everton (A).

Letzte 5 Spiele Ipswich vs. Liverpool: 0:5 (A), 0:6 (H), 1:1 (H), 1:0 (A), 1:0 (A).

Alle Augen sind nach dem Abgang von Jürgen Klopp nach Liverpool gerichtet. Der neue Übungsleiter Arne Slot tritt in riesige Fußstapfen, überzeugte aber in der Vorbereitung durchaus mit guten Leistungen. Immerhin standen vier Siege und ein Remis zu Buche. In der Ipswich Liverpool Prognose soll es nun zum ersten Pflichtspiel-Erfolg des neuen Trainers kommen.

Die Reds überzeugten in der vergangenen Spielzeit nur bedingt, stellten aber zumindest hinter Manchester City und Arsenal den dritten Platz und somit die Champions-League-Qualifikation sicher. Vor allem auswärts war noch deutlich Luft nach oben. Nur neun der insgesamt 19 Spiele in der Fremde waren von Erfolg gekrönt. Sieben der neun Auswärtssiege kamen aber gegen Teams der zweiten Tabellenhälfte zustande. Sechs davon mit zwei oder mehr Toren Vorsprung.

Liverpool verpasste nur in einem Auswärtsspiel einen eigenen Treffer und war mit insgesamt 37 Toren in den Stadien des Gegners vor allem offensiv sehr gefährlich. Der neue Coach und die Verantwortlichen glauben an den Kader und haben bisher in der Sommerpause keine nennenswerten Transfers getätigt. Darüber hinaus wurde der Kader zusammengehalten.

Unser Ipswich – Liverpool Tipp: Sieg Liverpool (Handicap -1)

Liverpool ist den Hausherren in sämtlichen Mannschaftsbereichen spürbar überlegen und zeichnet sich anhand des mehr als zehnfachen Kader-Marktwerts der Gastgeber aus.

Alles andere als ein deutlicher Auswärtssieg würde uns und auch die Buchmacher in Erstaunen versetzen. Wenngleich gerade zum Start der Saison mit der einen oder anderen Überraschung zu rechnen ist, wird es diese an der Portman Road nicht geben.