Italien - Frankreich Tipp, Prognose & Quoten | 17.11.2024

Unser Italien - Frankreich Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 17.11.2024 lautet: Die Italiener spielen bisweilen ein sehr starkes Turnier und werden sich in unserem Wett Tipp heute auch gegen die Franzosen nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.

Italien erkämpfte sich kürzlich in Belgien einen knappen 1:0-Erfolg und vollzog damit einen entscheidenden Schritt in Richtung Gruppensieg. Dennoch ist das letzte Gruppenspiel als Prestigeduell zu betrachten. Immerhin handelt es sich beim Gegner um Frankreich.

Die Franzosen enttäuschten kürzlich mit einem torlosen Remis gegen Israel. 71 Prozent Ballbesitz und sechs Großchancen reichten „Les Bleus“ nicht zum Sieg. In unserer Italien Frankreich Prognose müssen die Franzosen zielstrebiger im Spiel nach vorne sein, um auf italienischem Boden etwas Zählbares einzufahren.

Wenngleich beide Teams bereits für das Viertelfinale gesetzt sind, spielen wir unseren Italien Frankreich Wett Tipp heute auf „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,82 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Italien vs Frankreich auf „Beide Teams treffen“:

Italien vs Frankreich Quoten Analyse:

Die Buchmacher legen sich am Wettmarkt „1x2″ auf keinen Favoriten fest. Die Italien Frankreich Quoten, die sich zwischen 2,50 und 2,75 bewegen, untermauern diesen Umstand. Diese sind nur bedingt nachvollziehbar, da die Franzosen die letzten drei Gastauftritte bei den Italienern siegreich gestalteten.

Zwölf Tore erzielte die italienische Nationalelf im laufenden Wettbewerb. Neun Treffer brachten die Franzosen zustande. Trotzdem rechnen die Wettanbieter mit einer defensiven Spielausrichtung und bewerten „Unter 2,5 Tore“ in ihren Wett-Apps mit durchschnittlichen Italien Frankreich Wettquoten von 1,68.

Italien vs Frankreich Prognose: Revanchiert sich Frankreich für die Hinspiel-Pleite?

Italien erwischte einen Traumstart in die aktuelle Nations-League-Saison und kam bereits am ersten Spieltag im Gipfeltreffen mit den Franzosen in der Fremde zu einem deutlichen 3:1-Sieg. Im Anschluss sollten drei weitere Erfolgserlebnisse sowie ein 2:2-Remis gegen Belgien folgen.