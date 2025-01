Juventus - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 03.01.2025

SPORT1 Betting 02.01.2025 • 11:30 Uhr Juventus - AC Milan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Super Cup Italien Wette | Wer zieht ins Supercoppa-Finale ein?

Unser Juventus - AC Milan Sportwetten Tipp zum Super Cup Italien Spiel am 03.01.2025 lautet: Die “Alte Dame” aus Turin war in den nationalen Wettbewerben in dieser Saison noch nicht zu bezwingen. Gegen die “Rossoneri” mit neuem Coach droht im Wett Tipp heute allerdings die erste Niederlage.

Zum dritten Mal in Folge wird der italienische Supercup in Saudi-Arabien ausgespielt. Und zum zweiten Mal hintereinander gehen vier Teams an den Start. Dieses Mal treten Meister Inter, Vize-Meister Milan sowie die beiden Pokalfinalisten Juventus und Atalanta an. Im zweiten Halbfinale treffen die “Bianconeri” aus Turin und die “Rossoneri” aus Mailand am Freitagabend in Riad aufeinander.

In der Juventus AC Milan Prognose sehen die Buchmacher, die in der Serie A noch ungeschlagene “Alte Dame” etwas vorne. Wir schätzen die Ausgangslage etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 1,54 bei Bet365 den Juventus AC Milan Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2”.

Darum tippen wir bei Juventus vs AC Milan auf “Doppelte Chance x/2”:

Juve konnte unter Coach Motta nur 11 von 25 Pflichtspielen gewinnen

Bei den Rossoneri wird sich der “Neue-Trainer-Effekt” bemerkbar machen

Die Bianconeri konnten lediglich 2 der letzten 12 Duelle gegen die Rossoneri für sich entscheiden

Juventus vs AC Milan Quoten Analyse:

In den nationalen Wettbewerben ist der Verein aus Turin in der Saison 2024/25 immer noch ungeschlagen. Und in der Serie-A-Tabelle haben die “Bianconeri” auch fünf Punkte und zwei Plätze Vorsprung auf den Halbfinal-Gegner im Supercup. So schlagen sich die Juventus vs AC Milan Quoten auf die Seite des italienischen Rekordmeisters.

Mit Siegquoten von 2,40 ist Juve leicht favorisiert. Auf der Gegenseite bekommt ihr bei den Buchmachern, die für euch immer wieder auch Wetten ohne Einzahlung zur Verfügung stellen, für ein Weiterkommen der “Rossoneri” ohne Elfmeterschießen Juventus gegen AC Milan Wettquoten zwischen 2,95 und 3,20.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs AC Milan Prognose: Was bewirkt der Trainerwechsel?

Im Sommer löste die Verpflichtung von Thiago Motta als neuer Juve-Coach eine große Euphorie aus. Und in 25 Pflichtspielen unter dem Trainer kassierte der Verein mit dem 0:1 daheim in der Champions League gegen den VfB Stuttgart auch lediglich eine Pleite. Trotzdem hinken die “Bianconeri” in der Serie A den Erwartungen hinterher. Der Hauptgrund sind die elf Remis an den ersten 18 Spieltagen. Damit steht der Rekordmeister nur auf Rang 6, mit neun Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Atalanta Bergamo.

Von den ersten zehn Heimspielen in der Liga konnte die Alte Dame gerade mal drei für sich entscheiden. Das ist ein historisch schwacher Wert. Vor allem gegen kleinere Klubs spielt sich die Mannschaft viel zu wenig Chancen heraus und lässt viele Punkte liegen. Der Supercup ist nun der erste Reifetest für die junge Mannschaft, die noch nicht zusammengewachsen ist und immer wieder Probleme mit der Konstanz hat. Mit neun Siegen und acht zweiten Plätzen ist der Juventus FC auch im italienischen Supercup der erfolgreichste Verein. Der letzte Titel im Wettbewerb stammt aber aus dem Jahr 2020.

Schon von Anfang an stand die Ära von Coach Paulo Fonseca bei der AC Milan unter keinem guten Stern. Der Portugiese wollte den Verein nachhaltig umkrempeln und einen besonders dominanten Fußball spielen lassen. Davon war aber nie etwas zu sehen. Nach 17 Spielen der Serie-A-Saison stehen die Rossoneri lediglich auf Rang 8, acht Punkte hinter dem ersten Champions-League-Platz. Nach einem abermals enttäuschenden 1:1 am Sonntag gegen die Roma zogen die Verantwortlichen die Konsequenzen und stellten den Trainer frei.

Nur zwei Siege aus den letzten sieben Liga-Partien waren einfach zu wenig gewesen (4U, 1N). Sein Nachfolger steht mit Landsmann Sergio Conceicao, der von 2017 bis 2024 den FC Porto betreut hatte, auch schon fest. Der neue Mann will aus Milan wieder eine Gewinnermannschaft machen. Conceicao feiert sein Debüt im Supercup in Saudi-Arabien. Den Trainerwechsel müssen wir bei unserem Juventus AC Milan Tipp natürlich berücksichtigen. Der Verein hat im Supercup sieben Titel und fünf zweite Plätze erreicht. Die letzte Supercoppa wurde 2016 geholt.

Juventus - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:2 AC Florenz (H), 2:1 Monza (A), 4:0 Cagliari (H), 2:2 Venezia (H), 2:0 Manchester City (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:1 AS Rom (H), 1:0 Hellas Verona (A), 0:0 FC Genua (H), 2:1 Roter Stern Belgrad (H), 1:2 Atalanta Bergamo (A)

Letzte 5 Spiele Juventus vs AC Milan: 0:0 (A), 0:0 (H), 1:0 (A), 0:1 (H), 0:2 (A)

Am 23. November standen sich beide Vereine im San Siro gegenüber. Die Ligapartie endete mit einem trost- und torlosen 0:0. Es war bereits das siebte Aufeinandertreffen in Folge, in dem maximal zwei Tore fielen. Von den letzten 12 Duellen gegen die AC konnten die Bianconeri lediglich zwei für sich entscheiden (6U, 4N).

In der Supercoppa gab es diese Paarung dreimal. Zweimal setzten sich die Turiner durch und einmal die Mailänder. Zweimal musste dabei die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Auch bei unserer Juventus AC Milan Prognose ist eine Verlängerung nach 90 Minuten gut möglich.

Die Turiner sind die Unentschieden-Könige der Serie A. Wir rechnen auch am Freitag damit, dass die Partie zur Halbzeit noch nicht entschieden ist. Das führt uns zum Juventus AC Milan Tipp “Remis zur HZ”, für den wir bei Interwetten eine Quote von 2,10 bekommen. Für Neukunden hat der Anbieter den Interwetten Willkommensbonus parat.

So seht ihr Juventus - AC Milan im TV oder Stream:

03. Januar 2025, 20 Uhr, Al-Awwal Park, Riyad

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Der italienische Fußball hat bei DAZN sein zu Hause. Auch die Supercoppa ist in jedem Abonnement bei dem Streaming-Anbieter enthalten. So könnt ihr das zweite Halbfinale live und exklusiv bei DAZN sehen.

Anpfiff im Al-Awwal Park von Riad ist am Freitag um 20 Uhr (MEZ).

Juventus vs AC Milan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Juventus: Di Gregorio - Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso - Thuram, Koopmeiners - Conceicao, Nico Gonzalez, Yildiz - Vlahovic

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio, Danilo, Fagioli, Douglas Luiz, Thuram, Mbangula, Adzic, McKennie, Milik

Startelf AC Milan: Maignan - Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez - Fofana, Reijnders - Jimenez, Pulisic, Leao - Morata

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Torriani, Calabria, Pavlovic, Tomori, Bennacer, Loftus-Cheek, Musah, Zeroli, Liberali, Camarda, Abraham

Beim Rekordmeister fehlen die Verletzten Weah, Rouhi, Bremer und Cabal. Bei den Rossoneri fallen Florenzi, Okafor, Chukwueze und Terracciano aus. Wir müssen aber bei der Juventus AC Milan Prognose auch zwei weitere Dinge berücksichtigen:

Erstens könnte es, je nachdem, welchen Stellenwert der Supercup für die beiden Vereine hat, zu einigen Rotationen kommen. Auch ist es unklar, für welche Aufstellung und welches System sich der neue Milan-Coach entscheidet.

Unser Juventus - AC Milan Tipp: Doppelte Chance x/2

Coach Conceicao wird Milan deutlich offensiver ausrichten als sein Landsmann. In den ersten Trainingseinheiten deutete vieles auf ein 4-3-3 hin. Auch werden die Rossoneri mit einem größeren Selbstvertrauen und deutlich mehr Motivation auf den Rasen gehen.

Da auch die jüngste Bilanz gegen Juve für die Mailänder spricht und sich die “Alte Dame” mit den Gewinnen unter Motta schwertut, trauen wir dem amtierenden Vizemeister mit Hilfe des “Trainer-Effekts” nach 90 Minuten mindestens ein Remis zu.