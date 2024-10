Juventus - Bayern Frauen Tipp, Prognose & Quoten 16.10.24

Unser Juventus - Bayern Frauen Sportwetten Tipp zum Champions League Frauen Spiel am 16.10.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute erwarten wir von den Bayern eine starke Reaktion auf die letzte Niederlage gegen Wolfsburg (0:2).

Unsere Juventus Bayern Frauen Prognose enthält zwei Sieger des ersten Champions-League-Spieltags. Die Alte Dame gewann knapp gegen Valerenga (0:1), während die Münchnerinnen einen grandiosen 5:2-Erfolg gegen Arsenal zelebriert haben. Spielerin der Partie war Pernill Harder, der bereits der zweite Hattrick in dieser Spielzeit gelungen ist.

Am vergangenen Wochenende endete für die FCB-Frauen eine Serie von 44 ungeschlagenen Frauen-Bundesliga-Spielen (0:2 vs. Wolfsburg). Eine erneute Niederlage der Gäste schließen wir im Juventus Bayern Frauen Wett Tipp heute aus und spielen bei Happybet eine Quote von 2,05 auf „Sieg Bayern“.