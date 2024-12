Juventus - Bologna Tipp, Prognose & Quoten | 07.12.2024

SPORT1 Betting 06.12.2024 • 09:00 Uhr Juventus - Bologna Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Kommt Juve mal wieder über ein Remis hinaus?

Unser Juventus - Bologna Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 07.12.2024 lautet: Die Alte Dame hat seit fast 14 Jahren kein Duell mit den Rossoblu verloren. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir in einem torarmen Match einen Heimsieg.

Nach 14 Spieltagen der laufenden Serie-A-Saison gibt es immer noch ein Team, das ungeschlagen ist. Trotzdem reicht es nur zu einem eher mäßigen sechsten Platz. Die Rede ist vom Rekordmeister, der in unserer Juventus Bologna Prognose einen seiner Lieblingsgegner der vergangenen Jahre empfängt.

Die bisherigen Partien der Alten Dame in dieser Spielzeit waren für den neutralen Zuschauer eher langweilig, denn viele Treffer gab es nicht. Auch dieses Mal erwarten wir nicht allzu viele Tore, denken aber gleichzeitig, dass sich Juve zu Hause durchsetzt. Wir entscheiden uns für den Juventus Bologna Wett Tipp heute “Sieg Juventus & Unter 4,5 Tore” mit einer Quote von 1,81 bei Intertops .

Darum tippen wir bei Juventus vs Bologna auf “Sieg Juventus & Unter 4,5 Tore”:

Juventus ist in dieser Serie-A-Saison als einziges Team noch ungeschlagen.

In keinem der letzten 6 Pflichtspiele der Turiner gab es mehr als 2 Tore.

Juve hat keines der letzten 26 direkten Duelle verloren (19S, 7U).

Juventus vs Bologna Quoten Analyse:

Die Online-Buchmacher auf dem Markt, von denen sich einige in besonderem Maße als Wettanbieter mit schneller Auszahlung darstellen, schieben die Favoritenrolle den Turinern zu. Die Juventus Bologna Quoten für Wetten auf einen Heimsieg erreichen Höchstwerte von 1,73.

Demgegenüber stehen Quoten von bis zu 5,70 für Wetten auf einen Tipp auf die Gäste. Allzu viele Tore erwarten auch die Bookies nicht. Bereits die Juventus Bologna Wettquoten für die Option “Über 2,5 Tore” knacken die Marke von 2,00 deutlich. Ebenfalls über diesem Schwellenwert liegen die Quoten für “Beide Teams treffen”.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Bologna Prognose: Wieder magere Fußballkost

Auch im 14. Spiel der laufenden Serie-A-Saison blieb Juventus ungeschlagen. Am vergangenen Wochenende sprang allerdings mal wieder nicht mehr als ein Remis heraus. In Lecce reichte es für die Alte Dame nur zu einem enttäuschenden 1:1. Es war das dritte Pflichtspiel-Unentschieden in Serie.

Mit acht Punkteteilungen in 14 Liga-Spielen sind die Turiner die Remis-Könige Italiens. Mit sechs weiteren Siegen und damit insgesamt 26 Punkten stehen sie auf Platz 6 und haben trotz der Tatsache, dass sie als einziges Team noch unbesiegt sind, einen Rückstand von sechs Zählern auf die Tabellenspitze.

Von den letzten acht Pflichtspielen Juves in allen Wettbewerben endeten ganze sechs mit einem Unentschieden. Mit Ausnahme des 4:4 Ende Oktober bei Meister Inter Mailand fielen zudem in der Regel nur sehr wenige Tore, wenn die Alte Dame mit von der Partie war. In den letzten sechs Pflichtspielen der Turiner gab es insgesamt nur acht Treffer.

Im Schnitt waren das also 1,3 Tore pro Begegnung. Vor dem letzten 1:1 in Lecce kam Juve nicht über zwei Nullnummern in Folge hinaus. Es ist also wenig überraschend, dass es schon für den Juventus Bologna Tipp auf “Über 2,5 Tore” Quoten über 2,00 gibt. In nur fünf der bisherigen 14 Liga-Spiele Turins in dieser Saison wurde diese Marke übertroffen.

Juventus - Bologna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:1 Lecce (A), 0:0 Aston Villa (A), 0:0 AC Milan (A), 2:0 FC Turin (H), 1:1 Lille (A)

Letzte 5 Spiele Bologna: 4:0 Monza (H), 3:0 Venedig (H), 1:2 Lille (H), 0:3 Lazio Rom (A), 3:2 AS Rom (A)

Letzte 5 Spiele Juventus vs. Bologna: 3:3 (A), 1:1 (H), 1:1 (A), 3:0 (H), 1:1 (H)

Mit im Schnitt 2,6 Toren pro Liga-Spiel gab es in den bisherigen Begegnungen der Gäste auch nicht übermäßig mehr Treffer zu bestaunen. Selbst haben die Rossoblu bislang 18 Mal in den gegnerischen Kasten getroffen, womit sie die schwächste Offensive der Klubs auf den Rängen eins bis acht stellen.

Selbst stehen die Felsinei auf besagtem achten Rang, den sie mit einem klaren 3:0-Erfolg am vergangenen Spieltag gegen den Aufsteiger und das aktuelle Schlusslicht Venedig gefestigt haben. Unter der Woche feierten sie beim 4:0 im Achtelfinale der Coppa Italia gegen den Vorletzten der Serie A, AC Monza, den nächsten klaren Zu-Null-Sieg.

Vor diesen beiden Dreiern hatte der Klub noch zwei Pflichtspiel-Pleiten in Folge einstecken müssen. Eine dieser Niederlagen gab es beim 0:3 bei Lazio Rom, als die Rot-Blauen nach zuvor fünf ungeschlagenen Serie-A-Auswärtspartien mal wieder ein Liga-Auswärtsspiel verloren. Es war allerdings auch die einzige Schlappe an den letzten fünf Spieltagen.

Die anderen vier der letzten fünf Liga-Begegnungen haben die Gäste gewonnen. Nur Atalanta Bergamo und die Fiorentina holten an den letzten fünf Spieltagen mehr Punkte. Dennoch sehen wir den FCB in unserer Juventus vs Bologna Prognose als Außenseiter, was mitunter auch an den letzten direkten Duellen mit dem kommenden Gegner liegt.

So seht ihr Juventus - Bologna im TV oder Stream:

07. Dezember 2024, 18 Uhr, Allianz Stadium, Turin

Übertragung TV: DAZN2

Übertragung Stream: DAZN

Wollt ihr bei eurem Juventus Bologna Tipp live und in Farbe mitfiebern, dann braucht ihr hierfür ein Abo bei DAZN. Denn nur dieser Anbieter zeigt diese Begegnung sowohl auf seinem linearen Sender DAZN2 als auch im Stream.

Beim letzten Sieg der Rossoblu über Juve war manch kleiner Fan vielleicht noch gar nicht geboren. Denn das letzte Mal, dass die Rot-Blauen eine Partie gegen die Turiner gewinnen konnten, war am 26. Februar 2011, mithin vor fast 14 Jahren.

Juventus vs Bologna: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Juventus: Di Gregorio; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram, Conceicao, McKennie, Yildiz; Koopmeiners

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Fagioli, Weah, Mbangula, Adzic, Vlahovic

Startelf Bologna: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Ndoye, Odgaard, Dominguez

Ersatzbank Bologna: Ravaglia, Lykogiannis, Corazza, Holm, De Silvestri, Casale, Urbanski, Pobega, Fabbian, Karlsson, Dallinga, Ferguson, Bagnolini, Iling

Seitdem blieb die Alte Dame in 26 aufeinanderfolgenden Duellen ungeschlagen (19S, 7U). Zuletzt aber gab es zwischen diesen beiden Klubs drei Punkteteilungen in Folge. Nach neun Heimsiegen am Stück konnte Juve zuletzt nur noch eines der letzten drei Heim-Duelle mit dem kommenden Gegner für sich entscheiden (2U).

Wenn ihr für unsere Juventus Bologna Prognose also eine Freebet nutzen könnt, dann ist das sicherlich nicht verkehrt, auch wenn wir von einem Heimsieg nichtsdestotrotz überzeugt sind.

Unser Juventus - Bologna Tipp: “Sieg Juventus & Unter 4,5 Tore”

In den bisherigen 14 Liga-Spielen Juves sind insgesamt nur 30 Tore gefallen. Nur in den Partien von Lecce, Monza und Empoli gab es weniger Treffer zu bestaunen. In nur zwei der 14 Serie-A-Begegnungen der Turiner gab es vier oder mehr Tore und lediglich beim erwähnten 4:4 bei Inter ein echtes Schützenfest. Wir wählen bei unserem Tipp die Grenze bewusst hoch, um auf der vermeintlich sicheren Seite zu sein.

Nach zuletzt nur zwei Remis in Folge muss die Alte Dame am Samstag gewinnen, wenn sie die Tabellenspitze nicht völlig aus den Augen verlieren will. Aufgrund der Tatsache, dass die Bianconeri in dieser Saison noch ungeschlagen sind und zu Hause auf einen Gegner treffen, gegen den sie keines der letzten 26 Duelle verloren haben, rechnen wir insgesamt fest mit einem Erfolg des Favoriten.

Wir würden uns nicht wundern, wenn mit dem ersten Tor Juves der spätere Endstand schon feststehen würde.