Juventus - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 16.09.2025

SPORT1 Betting 15.09.2025 • 18:00 Uhr Juventus - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Gewinnt die Alte Dame den nächsten Kracher?

Unser Juventus - Dortmund Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 16.09.2025 lautet: Nach einem verrückten Duell gegen Inter Mailand folgt im Wett Tipp heute ein weiteres Spektakel für die Anhänger der Alten Dame.

Der Puls nach dem Topspiel des vergangenen Wochenendes ist in Kreisen der Bianconeri kaum noch messbar gewesen. Die Alte Dame gewann zu Hause mit 4:3 gegen Inter Mailand. Laut unserer Juventus Dortmund Prognose muss sich das Publikum nun auf einige weitere Treffer einstellen.

Igor Tudor hat mit seiner Mannschaft die maximale Punkteausbeute in den ersten drei Ligaspielen ergattert und sieben Tore von seinen Profis zu sehen bekommen. Im Juventus Dortmund Wett Tipp heute erwarten wir insgesamt “Über 2,5 Tore” und spielen dafür eine Quote von 1.82 bei Betano.

Darum tippen wir bei Juventus vs Dortmund auf “Über 2,5 Tore”:

Juve hat in 2 von 3 Pflichtspielen “Über 1,5 Tore” erzielt.

Dortmund hat in den letzten 3 Pflichtspielen insgesamt 8-mal getroffen

Serhou Guirassy hat letztes Jahr 13 Tore in 14 CL-Spielen für den BVB erzielt.

Juventus vs Dortmund Quoten Analyse:

Neue Wettanbieter und erfahrene Buchmacher sind sich in der Vergabe der Juventus vs Dortmund Wettquoten einig - die Favoritenrolle gebührt dem italienischen Vertreter. Ein Heimsieg der Bianconeri bringt euch etwas mehr als den zweifachen Gewinn ein.

Unterschätzen sollte man den BVB keineswegs. Die Schwarz-Gelben haben noch kein Pflichtspiel verloren (3S, 1U) und in zwei der drei vorangegangenen Auftritte mindestens drei Tore erzielt.

Euren Fokus könnt deshalb gerne auf die Juventus gegen Dortmund Quoten für die Anzahl der Treffer richten. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs Dortmund Prognose: Last-Minute-Treffer

Es steht der Auftakt in die Königsklasse auf dem Programm. Für den BVB geht die Reise nach Italien, wo ein euphorisierter Rekordmeister auf den deutschen Teilnehmer wartet. Im Juventus vs. Dortmund Tipp erwarten wir einen harten Kampf.

Ihre Generalprobe am vergangenen Wochenende haben beide Mannschaften erfolgreich gestaltet, wenngleich mit unterschiedlichen Spannungsbögen. Juve entschied ein dramatisches Topspiel gegen Inter in der zweiten Minute der Nachspielzeit für sich (4:3).

Die Borussia zeigte eine konzentrierte Leistung gegen Heidenheim (2:0-Auswärtssieg) und erzielte ebenfalls “Über 1,5 Tore”. Das Warmspielen ist beiden Angriffsreihen, die unsere Juventus gegen Dortmund Prognose prägen, gelungen.

Erinnern sich die Verantwortlichen des BVB an ihre vergangenen Champions-League-Spielzeit, entsteht vor ihrem inneren Auge sicher der ein oder andere Guirassy-Treffer.

Juventus - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 4:3 Inter Mailand (H), 1:0 Genua (A), 2:0 Parma (H), 2:1 Atalanta Bergamo (A), 2:1 Dortmund (A).

Letzte 5 Spiele Dortmund: 2:0 Heidenheim (A), 3:0 Union Berlin (H), 3:3 St. Pauli (A), 1:0 Essen (A), 1:2 Juventus (H).

Letzte 5 Spiele Juventus vs. Dortmund: 2:1 (A), 0:2 (H), 3:0 (A), 2:1 (H), 3:1 (A).

Der Mittelstürmer erzielte 13 Treffer in 14 Auftritten und fand gegen viele Defensivreihen der europäischen Top-Teams einen Weg zum Torerfolg. Mit vier Treffern aus drei Bundesligaspielen ist er auch formstark in die neue Spielzeit gestartet und ein wichtiger Faktor in unserem Juventus vs. Dortmund Tipp.

Im deutschen Oberhaus gibt es nach drei Spieltagen nur eine Mannschaft, der mehr erwartbare Treffer als dem BVB gelungen sind. Tabellenführer Bayern (8,5 xG) rangiert vor dem BVB (6,8 xG) und dem Rest der Bundesliga.

Für unsere Juventus Dortmund Prognose ist bereits der zweite Platz des BVB in diesem statistischen Vergleich ein positives Zeichen. Zudem hat sich die Auswahl von Niko Kovac die zweitmeisten Torschüsse pro Spiel erarbeitet (7,0).

Am meisten beeindruckt uns jedoch eine andere Statistik. Unter allen Bundesliga-Teams findet ihr derzeit keine Mannschaft, die sich pro Schuss mehr erwartbare Tore erarbeitet hat als der BVB (0,19 xG/Schuss).

Zahlen wie diese bestätigen das Funktionieren der offensiven Abläufe unter Niko Kovac, der den BVB seit seiner Ankunft wieder zum Leben erweckt und überhaupt erst in die Königsklasse geführt hat.

So seht ihr Juventus - Dortmund im TV oder Stream:

16. September 2025, 21 Uhr, Allianz Stadium, Turin

Übertragung TV: Amazon Prime

Übertragung Stream: Amazon Prime

Auf der Gegenseite erwartet den BVB ein fulminantes Team aus der Serie A, das wieder an bessere Zeiten der Vergangenheit erinnert. Juve hat drei Siege in drei Ligaspielen ergattert und sich auf den zweiten Tabellenplatz geschoben.

Nur Inter Mailand (54), der AC Milan (52) und Atalanta Bergamo (51) haben im italienischen Oberhaus bisher mehr Schüsse als die Bianconeri abgegeben (50).

Juventus vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Juventus: Di Gregorio - Bremer, Kelly, Gatti - Kalulu, Thuram, Koopmeiners, Locatelli, McKenni - Vlahovic, Yildiz

Ersatzbank Juventus: Pinsoglio, Perin, Rugani, Cabal, Joao Mario, Kostic, Adzic, Openda, David

Startelf Dortmund: Kobel - Ryerson, Anton, Bensebaini - Couto, Nmecha, Groß, Svensson - Adeyemi, Guirassy, Beier

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Mane, Kabar, Özcan, Bellingham, Sabitzer, Chukwuemeka, Campbell

Letztes Jahr überzeugten die Schwarz-Gelben speziell in der letzten Viertelstunde der Champions-League-Begegnungen. Nach der 75. Spielminute haben die BVB-Schützlinge zehn Treffer erzielt - die meisten aller CL-Teilnehmer.

Zudem schoss nur der FC Barcelona (28) in der vergangenen CL-Ligaphase mehr Tore als Borussia Dortmund (22). Gut möglich, dass dieser Auftakt erneut torreich verläuft.

Unser Juventus - Dortmund Tipp: Über 2,5 Tore

Beide Mannschaften haben einen positiven Saisonstart erlebt und treten mit positiven Resultaten im Rücken zum ersten Champions-League-Spiel der neuen Saison an. Beide Offensivreihen sind intakt und im Stande, zwei oder mehr Treffer zu erzielen.