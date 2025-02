Juventus - Empoli Tipp, Prognose, Quoten | 26.02.2025

Am 26. Februar 2025, um 21:00 Uhr, treffen Juventus Turin und Empoli im Viertelfinale der Coppa Italia aufeinander. Juventus gilt als klarer Favorit mit einer niedrigen Quote, während Empoli als klarer Außenseiter ins Rennen geht.

Juventus hat mit fünf Siegen in den letzten sechs Pflichtspielen eine beeindruckende Form gezeigt, während Empoli keines der letzten elf Liga-Spiele gewinnen konnte (2U, 9N). Besonders bemerkenswert in der Juventus Empoli Prognose ist, dass die Alte Dame in diesem Wettbewerb seit 26 Heimspielen ungeschlagen ist. Empoli hingegen hat in den letzten zwei Auswärtsspielen in der Coppa Italia nicht verloren. Mit einer starken Defensivleistung Juves und einer torarmen Offensive von Empoli scheint ein „Beide Teams treffen: Nein“-Tipp eine naheliegende Option zu sein.